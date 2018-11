Boze vogelaars krijgen hun zin: geen ‘knallende nitwits’ op hun jaarfeest

Jager Björn van Veen met zijn hond bij een vossenhol. Hij jaagt in de winter in Drenthe op vossen om te voorkomen dat die in het voorjaar nesten van weidevogels leegroven. Beeld Pauline Niks

Harm Niesen van de Faunabescherming verzette zich als eerste openlijk tegen de stand voor jagers op de Landelijke Dag van Sovon. Op hoge poten mailde hij vorige week directeur Theo Verstrael en zette de tekst online. ‘Er bestaan geen goede jagers en er bestaan geen eerlijke jagers’, schreef hij. ‘Jullie wekken nu de indruk dat de Jagersvereniging door een financiële bijdrage aan het atlasproject jullie heeft kunnen (...) omkopen.’

Vertrapte nesten

Hij kreeg bijval, blijkt uit e-mails aan Verstrael in handen van de Volkskrant. ‘Wat is er in godsnaam gaande in dat clubje van jou? Ben je helemaal betoeterd dat je nu ook al jagertjes uitnodigt op het feestje’, stuurde een vogelonderzoeker. ‘Ik wil je er graag op wijzen dat het uit die hoek komt dat er jaarlijks forse aantallen roofvogels en hun nesten om zeep worden geholpen.’ En een vogelaar schrijft: ‘Als ik nu nog voor jullie blad zou schrijven, was ik daar onmiddellijk mee gestopt.’

Aanvankelijk verdedigde de vereniging voor vogeltelvrijwilligers de aanwezigheid van de jagers. Het was een kans om in gesprek te gaan met een organisatie die andere opvattingen heeft over natuur. Vogelaars van de harde lijn zien in de vogelinteresse van jagers niets anders dan een charmeoffensief om toegang te krijgen tot zo veel mogelijk jachtgronden bij boeren en natuurorganisaties.

Zij kregen hun zin. Dinsdag kreeg de Jagersvereniging te horen dat ze vanwege ‘de ontstane commotie onder leden’ toch niet welkom zijn. Hoe zit het met de democratie bij Sovon, vragen de jagers zich af nu ‘een activistische minderheidsgroepering’ het voor het zeggen blijkt te hebben. ‘De ledenraad heeft ermee ingestemd dat wij standruimte kregen’, zegt een woordvoerder. ‘Nota bene tussen die van ‘Samen voor de patrijs’ – een project waarbij jagers en vogelaars samenwerken – en de stand van Natuurmonumenten – die zelf kraaien en vossen op hun land laten schieten om weidevogels te beschermen.’

Steun

De jagers krijgen steun van diverse vogelliefhebbers. Maurice La Haye (Zoogdiervereniging) vindt dat Sovon zich op een hellend vlak begeeft door, onder druk van ‘een kleine groep met oneigenlijke argumenten’, bepaalde partijen toegang te ontzeggen. ‘Want waarom zou je dan wel, zoals gebeurt, organisaties toelaten die vervuilende vogelreizen aanbieden naar verre landen’, vraag hij zich af. ‘Loop er gewoon met een boog omheen als ze je niet aanstaan.’

Net als de Jagersvereniging verbazen zij zich over de toon waarmee vogelliefhebbers ‘knallende nitwits’ probeerden weg te houden op de feestdag waar jaarlijks vrijwilligers worden bedankt. Met teksten als ‘ik hoop dat ze de tent worden uitgejaagd’ en ‘ik heb veel zin om mijn nieuwe Vogelatlas in de fik te steken’.

Is Sovon gezwicht voor deze agressie? ‘Totaal niet’, zegt directeur Verstrael. ‘Ik vind het verschrikkelijk dat mensen dit soort dingen roepen; daar houd ik mij verre van. We hebben ook vele nette oproepen gekregen om ons besluit te herzien. Hoe vervelend ook voor de Jagersvereniging, die reacties hebben ons doen concluderen dat het met hun aanwezigheid geen feestje ging worden.’