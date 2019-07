Boze gedupeerden van rijschool Aalbregt in optocht naar Den Haag; ‘Het is diep droevig’

Rij-instructeurs en anderen die zich gedupeerd voelen door rijschoolhouder Ferry Aalbregt uit Zoetermeer, demonstreren bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Beeld Jiri Büller

Met ongeveer honderd man zijn ze vandaag naar het Haagse Binnenhof gekomen, de gedupeerden van de Zoetermeerse rijschoolhouder die ondergedoken lijkt te zitten in het buitenland. Rij-instructeurs die tot voor kort onder zijn naam actief waren en veel geld van hem tegoed hebben: de meesten tussen de 10 en 13 duizend euro. En de tientallen aanwezige klanten rekenen er niet op dat ze ooit nog in een lesauto van Aalbregt de hellingproef zullen oefenen. Hun vooruitbetaalde geld, vaak bijna tweeduizend euro, zijn ze vrijwel zeker kwijt.

Ze komen uit Amsterdam, Almere, Vlaardingen, Nieuwegein en Zaandam. Sommigen zijn meegereden met hun rij-instructeurs, die in colonne op de snelweg voor het laatst Aalbregts letters op het dak dragen. Een van de zwart-witte borden wordt na de rit kapotgegooid op het Haagse trottoir, omlijst door een gul applaus.

Niemand zegt de problemen te hebben zien aankomen. Aalbregt liep altijd al wat achter met het uitbetalen van de lonen aan de instructeurs die in heel de Randstad met zijn naam op het dak rijden, zeggen ze. Maar deze keer was het menens. Vorige week moesten ze hun leerlingen vertellen dat de lessen niet meer door zouden gaan. ‘Ik heb met een brok in mijn keel tegen een alleenstaande moeder moeten zeggen dat alles voor niets is geweest. Het is diep droevig’, zegt rijinstructeur Chaimae.

Duizenden leerlingen

Vierduizend leerlingen en negentig instructeurs zouden door Aalbregts mogelijke faillissement zijn gedupeerd, al verdienen die getallen enige nuance. ‘In vijf jaar tijd heeft hij vierduizend klanten gehad, maar een deel daarvan is gewoon geslaagd voor zijn examen’, zegt rij-instructeur Habib Kirmit. En in de groepsapp zitten geen negentig, maar 82 instructeurs.

Ruim twintig van hen en een aantal leerlingen hebben zich al op maandagochtend verzameld op een parkeerplaats in Zoetermeer. De instructeurs kennen het hier, sommigen zijn weleens bij Aalbregt thuis geweest. Drie van hen hebben vorige week nog bij hem aangebeld, nadat zijn compagnon plots had laten weten dat de rekeningen niet meer betaald kunnen worden. Aalbregt zelf was niet thuis, hij woont sinds vorig jaar vooral in Spanje. ‘Hij had behoefte aan rust, zei hij toen, er was veel stress in zijn leven’, vertelt rij-instructeur Yasar Sarikaya.

Voor Aalbregt lijkt het er wat dat betreft niet veel beter op geworden. Zijn foto circuleert al dagen op Facebook, instructeurs en leerlingen eisen dat hij hun terugbetaalt. Er is een groepspagina waarop gedupeerde klanten hun woede koelen en het onaangename verwensingen regent, met Aalbregt als mikpunt. Zijn adres en telefoonnummer werden online gezet, Aalbregt zelf zegt met de dood te zijn bedreigd.

Tegenover Omroep West liet hij weten dat hij, anders dan wat over hem wordt beweerd, helemaal niet failliet is. Wel erkent hij dat er kortgeleden een ‘achterstand in betaling aan partners’ is ontstaan en dat hij heeft gezocht naar een oplossing. ‘Helaas is dat niet gelukt.’ Voor nader commentaar is hij niet bereikbaar: de voicemailbox van zijn bedrijf is vol en de telefoon gaat niet over; zijn mobiele telefoon geeft geen gehoor meer.

Ondergedoken

Aalbregt zei eerder dat hij is ondergedoken, omdat hij zich onveilig voelt. Er zou zelfs een kogel in zijn brievenbus zijn gedaan. De politie deed de oproep het hoofd koel te houden en vooral niet voor eigen rechter te gaan spelen. ‘Misschien lijken we rustig’, zegt rij-instructeur Kadir Comlekci. ‘Maar dat is omdat woede niks oplost. We moeten over oplossingen nadenken.’

De honderd man die maandagmiddag samenkomen tegenover de Burger King in Den Haag, ogen strijdvaardig en gelaten tegelijk. Rij-instructeur en voorman Fayzan Khan richt zich te midden van de groep tot de politiek: laat ons niet in de steek, kom voor deze gedupeerden op. Maar minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft al laten weten niets te kunnen doen voor klanten van een failliete rijschoolhouder. Wel is het volgens haar zaak de ‘cowboys’ van de rijschoolmarkt te weren.

Khan weet wel hoe dat zou kunnen: door een keurmerk te verlenen aan de instructeurs die zich aan de regels houden. Controle is er nu amper, zeggen ook zijn collega’s. Heel af en toe vraagt de politie om hun instructeurspas. ‘Maar er rijden er genoeg rond die helemaal geen pas hebben en daar gebeurt niks mee’, weet Comlekci.

Sommige gedupeerden spreken amper of helemaal geen Nederlands. Er zijn er die al twee jaar bezig zijn, en nog maar 25 rijlessen achter de rug hebben. Of die juist in het zicht van de haven dreigen te stranden. Eda Çelik hoopt na de zomer af te rijden, zodat al haar werk bij de Jumbo en DHL niet voor niets is geweest. ‘Maar ik weet niet of dat nog gaat lukken.’

All-inpakketten

De meesten van hen hapten toe nadat ze op Facebook de spectaculair geprijsde all-inpakketten van Ferry Aalbregt voorbij zagen komen. Voor 1.800 euro of minder onbeperkt rijlessen nemen en onbeperkt theorie- en rijexamen doen: het zag er misschien te mooi uit om waar te zijn. ‘En dat was het eigenlijk ook’, zegt Michelle Winkel (38) nu.

Het was haar al wel opgevallen dat Aalbregt zijn lespakketten steeds scherper prijsde. Zelf had ze voor haar rijlessen 2.000 euro betaald, maar haar 16-jarige zoon Bradley is tweehonderd euro goedkoper uit. En op Facebook zag ze zelfs aanbiedingen van 1.650 euro voorbijkomen. ‘Toen dacht ik wel: als iemand dan een keer zakt voor zijn examen, ga je verlies lijden.’

Kirmit heeft Aalbregt er vaak genoeg voor gewaarschuwd, vertelt hij. ‘Ik heb zelf zes jaar een rijschool gehad. Als je een beetje logisch nadenkt, had je kunnen weten dat dit zou klappen.’ Hij had hem daarom op het hart gedrukt: stel een of twee man aan voor de intakes van mensen die rijlessen bij je willen nemen. Met spotgoedkope pakketten, zegt Kirmit, trek je namelijk ook mensen aan die er al tientallen lesuren op hebben zitten of die ergens zijn afgewezen, omdat ze simpelweg niet kunnen rijden. ‘Maar hij zei: welnee Habib, ik heb zoveel leerlingen, dat komt wel goed.’