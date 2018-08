Boze gamer in Florida schiet twee deelnemers en zichzelf dood

Bij een schietpartij in Jacksonville, in de Amerikaanse staat Florida, zijn drie doden en elf gewonden gevallen. Een schutter opende zondagmiddag plaatselijke tijd het vuur tijdens een videogamewedstrijd van American Football in een conferentie- en entertainmentruimte in het centrum van de stad.

Rond 02.00 uur vannacht bevestigde de politie op een persconferentie dat er in totaal drie doden zijn gevallen, onder wie de schutter zelf. Hij zou zichzelf hebben doodgeschoten. Volgens de politie gaat het om de 24-jarige David Katz uit Baltimore, Maryland. Volgens lokale media zou hij boos zijn geworden tijdens het gamen, omdat hij aan het verliezen was.

De politie waarschuwde vlak na de schietpartij op sociale media weg te blijven bij de plaats van het delict. ‘Het gebied is niet veilig, blijf weg’, zo meldde het bureau van de sheriff van Jacksonville op Twitter. Op dat moment was één schutter uitgeschakeld, maar was nog niet bekend of er wellicht meerdere schutters waren.

De politie kamde het entertainmentgebied, The Jacksonville Landing, waar het gamecafé zich bevindt, volledig uit om uit te sluiten dat er nog andere schutters waren. Inmiddels zijn alle aanwezigen in het entertainmentgebied, van wie velen zich verstopt hadden, in veiligheid gebracht. Meerdere getuigen zullen worden gehoord over de toedracht van de schietpartij.

Video

Op een video-opname, waarop de gamewedstrijd live te zien was, is te horen hoe kort achter elkaar een aantal schoten klinkt en dan geschreeuw van spelers. Enkele spelers die op dat moment meededen aan een belangrijke kwalificatie van het spel Madden National Football League 19, raakten gewond.