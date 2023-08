Boze certificaathouders bereiden claims voor tegen Triodos om sterke waardedaling, maar topman wijst kritiek van de hand

Het hoofdkantoor van Triodos in Driebergen op de Reehorst. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De bron van de woede is de handel in certificaten. Die werd begin juli na drie jaar hervat. Maar op het nieuwe online platform waar de certificaten kunnen worden gekocht en verkocht, loopt het moeizaam: de prijs van certificaten daalde aanzienlijk, het handelsvolume is laag. Zowel de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) als de Stichting Certificaathouders Triodos maant topman Jeroen Rijpkema in te grijpen. Dat is hij niet van plan.

Kunt u zich voorstellen dat veel certificaathouders gefrustreerd zijn over de hervatte handel?

‘Jazeker. Maar ik kijk er wel anders tegen aan. Binnen achttien maanden zijn we overgegaan naar een nieuw handelssysteem. Ik ben blij dat het is gelukt binnen de deadline. Ik ben ook blij dat het technisch functioneert, want er kan weer gehandeld worden. Nu vraagt het nog tijd voordat de prijs weer wat in evenwicht komt.

‘Intussen kan ik zelf maar een paar dingen doen om de verhandelbaarheid te verhogen. Triodos moet de ideologische doelstelling voor klanten blijven waarmaken. En dat doen we. We moeten financieel beter presteren. De halfjaarcijfers laten zien dat we dat doen. Ten slotte voer ik gesprekken met investeerders, om te zorgen dat zittende certificaathouders geïnvesteerd blijven of bijkopen en dat er nieuwe certificaathouders instappen.’

Desondanks is in de afgelopen weken minder dan 1 procent van de certificaten verhandeld en ligt de prijs ongeveer 60 procent lager dan drie jaar geleden.

‘De oude prijs waarop de certificaten verhandeld werden, was gebaseerd op de intrinsieke waarde van de bank. Maar we zien in de hele markt dat bankaandelen daaronder verhandeld worden. Dus dat er een flinke waardedaling zou zijn, hadden wij verwacht – en dat hebben we ook gezegd. En over het aantal transacties: dat ligt nu, midden in een zomerperiode, op 12 tot 13 duizend certificaten per week. Ik hoop zeker dat het zal toenemen, maar vroeger was dat niet heel veel meer. Triodos is ook niet een belegging waarin je hele actieve handel verwacht. Mensen investeren in ons voor de langere termijn.’

Je kunt er ook anders naar kijken. De prijs van een certificaat was afgelopen week 33 euro. Als Triodos de financiële doelen haalt, kunnen kopers tegen die prijs de komende jaren een rendement van ruim 7 procent verwachten. Dat klopt toch?

‘Het dividendrendement op dit moment is zeker heel hoog in vergelijking met de sector, ja. Dat hebben de VEB en Het Financieele Dagblad onlangs ook nog eens voorgerekend.’

Dan is het toch heel gek dat de prijs nog steeds zo laag is?

‘Ik kan daar als topman van de bank natuurlijk geen advies over geven. Ik denk wel dat het een belangrijke reden is waarom vijfhonderd nieuwe investeerders zich inmiddels hebben aangemeld bij het handelsplatform. En we zien de prijs de laatste twee weken ook al geleidelijk stijgen.’

De VEB stelt dat het voor een snelle, eerlijke prijsvorming beter zou zijn als vaker dan één keer per week een handelsmoment zou zijn. Overweegt u dat?

‘Wij denken op dit moment niet dat dat tot meer handel zal leiden. Nu horen wij in elk geval niet van potentiële investeerders dat zij niet investeren omdat ze slechts één keer per week kunnen handelen. Maar ons standpunt hierover kan veranderen.’

De Stichting Certificaathouders Triodos is ook niet echt onder de indruk van het dividend. 50 procent van de winst uitkeren is immers sowieso het doel van Triodos. Dat gebeurt nu alleen iets eerder. Had u niet een groter deel van de winst kunnen uitkeren?

‘Je probeert het zo goed mogelijk te doen voor alle belanghebbenden. Naast de certificaathouders zijn dat 750 duizend klanten en 1.800 medewerkers. We hebben gisteren gezien dat de economie in een recessie zit en ik moet ervoor zorgen dat de bank komend jaar solide doorkomt. Dus hebben we besloten het voor nu bij die 50 procent te houden.’

En wat vertelt u die beleggers over de rechtszaken die er tegen jullie worden aangespannen?

‘Ik ben daar zo open mogelijk over. Er is al een procedure gevoerd bij de Ondernemingskamer en die hebben we gewonnen. Ook bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening zijn klachten ongegrond verklaard. Met de indieners van de nieuwe claims zijn we in gesprek. Het staat hen natuurlijk vrij om naar de rechter te gaan, maar ik probeer ze op andere gedachten te brengen. We kunnen er echt niet op ingaan, omdat we dan een kleine groep certificaathouders zouden bevoordelen ten opzichte van de andere certificaathouders. Maar als het niet lukt om hen te overtuigen, zullen we ons daar juridisch tegen teweerstellen.’