Boycot vertrouwensstemming doet Italiaanse regering wankelen: ‘Op deze manier heeft voortbestaan geen zin’

De Italiaanse oud-premier en leider van de Vijfsterrenbeweging Giuseppe Conte. Beeld ANP / EPA

De Vijfsterrenbeweging, onder leiding van oud-premier Giuseppe Conte, voelt zich al maanden steeds ongemakkelijker in Draghi’s regering van nationale eenheid. De partij stemt nu niet mee in de Italiaanse senaat over Draghi’s steunpakket, omdat dat tekort zou schieten in de tegemoetkoming van burgers in tijden van zware inflatie en hoge energierekeningen.

De partij legde vorige week een eigen eisenlijst, met daarop onder meer het instellen van een minimumloon, op tafel bij Draghi. Tot nu toe volgde echter geen concrete toezeggingen.

Vorige maand scheurde de populistische beweging al in tweeën na ruzie over nieuwe wapenleveringen aan Oekraïne. Conte’s stroming is daarop tegen. Vijfsterren-minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio en een groep parlementariërs scheidden zich juist af omdat zij de pro-Navo-koers van Draghi steunen.

Vertrouwensstemming

De Italiaanse senaat stemt donderdag over het hulppakket, waaraan de regering zelf haar lot verbond door er een vertrouwensstemming aan te koppelen. Premier Draghi verklaarde dinsdag nog dat hij geen toekomst voor de regering ziet onder constante dreiging van weglopende partijen. ‘De regering kan niet werken met ultimatums. En als de regering niet meer werkt, heeft voortbestaan geen zin.’

Rechtse partijen, die er in de peilingen goed voorstaan, vragen om nieuwe verkiezingen. ‘Als we anders maanden gaan lopen ruziemaken, is het beter om het woord aan de Italianen te geven’, zei Lega-leider Matteo Salvini, wiens partij ook deel is van de regering van nationale eenheid, woensdag tegen de pers.

Giorgia Meloni, leider van de enige partij in de oppositie Fratelli d’Italia, liet eerder al weten dat zij een gang naar de stembus als enige optie ziet. Oud-premier Silvio Berlusconi, leider van de derde rechtse partij Forza Italia, hield lang vol dat de regering ook zonder de Vijfsterrenbeweging door kon gaan. Daar kwam hij woensdagavond voor het eerst op terug.

Nieuwe regering

Ook de partijleider van de centrumlinkse Partito Democratico, Enrico Letta, verklaarde dat nieuwe verkiezingen de enige optie zijn als er een einde komt aan de regering Draghi. Eigenlijk zouden de verkiezingen volgend voorjaar pas plaatsvinden, maar dat zou naar aankomende herfst verplaatst kunnen worden.

Zover is het nog niet, want als Draghi zijn opdracht donderdag na de vertrouwensstemming teruggeeft aan president Sergio Mattarella, ligt de bal bij het staatshoofd. Die kan aansturen op het vormen van een nieuwe regering zonder de Vijfsterrenbeweging, waarbij nog steeds sprake zou zijn van een parlementaire meerderheid.

Draghi sloot zo’n doorstart eerder deze week stellig uit, maar inmiddels is de andere optie – zijn opdracht vroegtijdig inleveren en Italië halsoverkop naar verkiezingen sturen – zo mogelijk nog onaantrekkelijker en bovendien steeds reëler.