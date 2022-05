Boycot Russische olie wordt in Hongarije ‘een atoombom op de economie’ genoemd

Maandag 9 mei: de Hongaarse premier Viktor Orbán verwelkomt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in Boedapest. Beeld via Reuters

Dag Arnout, wilde Hongarije een verbod op de import van Russische olie niet koste wat kost voorkomen?

‘Dat klopt. Hongarije is namelijk erg afhankelijk van Russische olie. Iets meer dan de helft van de olie komt via de Droezjba-pijpleiding, die stamt uit de tijd van de Sovjet-Unie. Die Russische olie is tamelijk goedkoop. Als het land daarvan af moet, moet Hongarije bovendien zijn raffinaderijen aanpassen. Het zesde Europese sanctiepakket, waar de boycot van Russische olie onder valt, wordt in Hongarije daarom ook wel een ‘atoombom’ op de Hongaarse economie genoemd.

‘In Hongarije wordt bovendien zowel de energieprijs als de benzineprijs gereguleerd door de staat. Op de benzineprijs zit sinds afgelopen najaar van overheidswege een prijsstop. Als de olie duurder wordt, heeft de regering van Viktor Orbán dus een politiek probleem.

‘Orbáns politieke lijn is steeds geweest: de Hongaren gaan niet de prijs van deze oorlog betalen. Het is niet onze oorlog, klinkt het in Hongarije. Met dat standpunt heeft Orbán ook de parlementsverkiezingen gewonnen. Tijdens de campagne werd in regeringsgezinde media het bericht verspreid dat de oppositie Hongarije de oorlog in zou sleuren, al was dat pertinent onwaar. Orbán beloofde Hongarije in politieke en economische zin veilig te houden. Voor zijn achterban moet hij daarom knokken voor goedkope energie en benzine.’

Toch komen er signalen uit Brussel dat de onderhandelingen over de olieboycot in de laatste fase zitten.

‘Dat klopt. De voorstanders van het olie-embargo oefenen grote diplomatieke druk op Hongarije uit. Maandag bracht Commissievoorzitter Ursula von der Leyen een verrassingsbezoek aan Boedapest. Dat zij speciaal naar Orbán toe vliegt om hem te overtuigen, is bijzonder. Vandaag gaat de Franse president Emmanuel Macron de Hongaarse premier nog bellen, zei de Franse minister van Europese Zaken vanochtend.’

Wat zou Orbán inhoudelijk over de streep getrokken kunnen hebben?

‘Orbán zette in op een uitzonderingspositie. Andere EU-landen die bezwaar aantekenden tegen het olie-embargo, zoals Tsjechië, Slowakije en Bulgarije, lijken tevreden gesteld te worden met een langetermijnplan: zij hoeven minder snel van de Russische olie af dan andere lidstaten. Die landen onderhandelen nu over een deadline van juni of eind 2024. Zo krijgen zij de tijd om andere leveranciers te zoeken of eigen raffinaderijen om te bouwen.

‘Hongarije is het enige land dat niet akkoord ging met zo’n tijdspad. Orbán wil zelf kunnen bepalen wanneer Hongarije met de Russische olie stopt. Aanvankelijk stelde hij een termijn van vijf jaar voor, maar afgelopen weekend kwamen signalen naar buiten dat hij wellicht een nog grotere uitzonderingspositie wilde bedingen.’

‘Critici van Orbán stellen dat de premier met zijn gedreig met een veto de patstelling met de Europese Commissie over het coronaherstelfonds wil doorbreken. Maar een veto schijnt maandagavond geen onderwerp van gesprek te zijn geweest met Von der Leyen. Het zou ongekend zijn als Orbán de sancties tegen Rusland tegenhoudt. Dat deed hij nog niet eerder.’

Hoe kijken landen als Polen, Slowakije en Tsjechië eigenlijk naar de Hongaarse houding?

‘Daar wekt het Hongaarse gebrek aan solidariteit met Oekraïne veel wrevel. Deze landen gaan, samen met de Baltische staten, voorop in sancties tegen Rusland. Polen bijvoorbeeld, het grootste Navo-lid in die regio, heeft al veel militaire steun en humanitaire hulp verleend. De manier waarop dat land tegen de oorlog aankijkt staat diametraal tegenover de opstelling van Hongarije. Ook Slowakije, dat veel afhankelijker is van Russische olie dan Hongarije, stuurt wapens naar Oekraïne.

‘Veel diplomatieke afspraken tussen Polen en Hongarije zijn in de ijskast gezet. Een staatsbezoek van de Hongaarse president aan Polen werd bijvoorbeeld onlangs afgeblazen. En een oud boek dat vanuit Torun terug naar Hongarije zou moeten gaan, blijft voorlopig in Polen.

‘Vorige week werd de Tsjechische premier Petr Fiala geïnterviewd door de Duitse krant Die Welt. De verslaggever zei tegen hem dat Tsjechië toch een beetje in hetzelfde schuitje zit als Hongarije. Toen zei Fiala meteen: wij zitten er heel anders in. Tsjechië heeft weliswaar extra tijd nodig voor het olie-embargo, maar het land is volgens Fiala veel meedenkender en meegaander dan Hongarije. Je moet ons niet vergelijken met Orbán, zei Fiala.’

Wat betekent dat voor de Visegrad-groep, het samenwerkingsverband van Polen, Hongarije, Slowakije en Tsjechië?

‘De vier landen zijn de laatste tijd niet meer samengekomen. Toen de anti-Oekraïne-retoriek van Orbán in de week voor de Hongaarse verkiezingen een hoogtepunt bereikte, blies de Tsjechische minister van Defensie een militaire top van de Visegrad-groep in Boedapest af. Zij merkte op dat Russische olie voor de Hongaren blijkbaar belangrijker is dan het bloed van de Oekraïners. Voor een politicus is dat een forse uitspraak.

‘De laatste keer dat dat verbond van de vier Centraal-Europese landen bijeenkwam, was in februari. Dat laat wel zien hoe alleen Orbán ervoor staat.’

Klinken in Hongarije ook kritische geluiden?

‘Ja, maar zeer beperkt. Sommige ngo’s en denktanks laten zich kritisch uit. De onafhankelijke media berichten wel over de banden tussen Orbán en de Russische president Poetin, maar 80 tot 85 procent van de media is in handen van de regering of aan de regering gelieerde bedrijven. De politieke oppositie ligt na de vernietigende nederlaag bij de afgelopen verkiezingen een beetje op z’n gat. Het duurt wel even voor die zich herpakken. Het gezamenlijke tegengeluid dat je voor de verkiezingen hoorde, is in Hongarije op dit moment ver te zoeken.’

In een eerdere versie van dit artikel stond dat een ‘historisch object’ in Krakau niet naar Hongarije zou moeten gaan. Dat object was een oud boek, dat niet in Krakau, maar in Torun ligt.