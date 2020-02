Boy Scouts of America vraagt faillissement aan om schadeclaims wegens seksueel misbruik te overleven

Kerry Lewis leunt tegen zijn advocaat nadat het vonnis tegen de Boy Scouts of America was uitgesproken in Portland, in 2010. Beeld AP

Met de faillissementsaanvraag komen lopende rechtszaken tegen de padvindersorganisatie voorlopig stil te liggen, wat de Boy Scouts of America tijd geeft om een compensatieregeling voor alle slachtoffers uit te werken. Zo hoeft de organisatie zich niet te verdedigen in tal van afzonderlijke rechtszaken.

De faillissementsaanvraag is een enorme klap voor de 110 jaar oude padvindersorganisatie. De Boy Scouts of America (BSA) werd altijd gezien als een steunpilaar van de Amerikaanse samenleving, waar jonge Amerikanen discipline, zelfredzaamheid en patriottisme wordt bijgebracht. ‘God en vaderland’ is een van de deviezen van de Boy Scouts.

Tal van vooraanstaande Amerikanen gaan er prat op dat zij de eerste stappen op weg naar de top van het bedrijfsleven of de politiek bij de padvinderij hebben gezet als Eagle Scout, de hoogste rang binnen de organisatie. Een van hen is Michael Bloomberg, de voormalige burgemeester van New York die in de race is om presidentskandidaat voor de Democraten te worden.

Verontschuldigingen

Roger Mosby, de hoogste baas van de BSA, verzekerde dat de organisatie alle slachtoffers van seksueel misbruik een eerlijke compensatie zal bieden. Uit naam van de padvinderij bood hij ook zijn verontschuldigingen aan voor ‘iedereen die tijdens zijn tijd bij de padvinderij is beschadigd’. De BSA riep mensen die slachtoffer zijn geworden van misbruik op zich te melden voor een schadevergoeding.

Als de rechter akkoord gaat met het faillissement heeft dat geen directe gevolgen voor de activiteiten van de lokale afdelingen in het hele land, omdat die juridisch los staan van de moederorganisatie.

De BSA kwam de laatste tijd steeds verder onder druk te staan nadat een aantal staten, waaronder New York, New Jersey en Californië, de verjaringstermijn voor seksueel misbruik hadden gewijzigd. Als gevolg daarvan werd de padvindersorganisatie overspoeld met klachten van duizenden mannen die compensatie eisen voor misbruikgevallen die zich tientallen jaren geleden afspeelden. Een leger advocaten is uitgezwermd over het land om namens slachtoffers procedures aan te spannen in staten als New York of Pennsylvania.

Het wordt waarschijnlijk een van de grootste en ingewikkeldste faillissementen in de Verenigde Staten ooit. Ook de rooms-katholieke kerk in de VS vroeg de afgelopen decennia herhaaldelijk faillissement aan na een stroom van claims wegens seksueel misbruik, maar daarbij ging het telkens om afzonderlijke bisdommen en parochies, niet om de moederkerk. Geschat wordt dat de kerk bij elkaar ruim 1 miljard euro aan schadevergoedingen moest uitkeren.

Hoofdkwartier in onderpand

In de faillissementsaanvraag zegt de Boy Scouts of America voor 1 tot 10 miljard dollar aan bezittingen te hebben in het land, terwijl de padvinderij de claims op een 0,5 tot 1 miljard schat. Een probleem is dat een groot deel van de door de BSA opgevoerde bezittingen toebehoort aan de 261 afdelingen in de VS. De organisatie heeft al verscheidene bezittingen, waaronder het hoofdkwartier in Irving, Texas, in onderpand gegeven voor een kredietlijn om financieel overeind te blijven.

De organisatie zal nu gedwongen worden tal van bezittingen, zoals landerijen en campings, te verkopen om een fonds te vormen waaruit ze de slachtoffers kan betalen. Ook zal de BSA het mes moeten zetten in de salarissen voor de topmanagers, van wie sommige een half miljoen dollar per jaar toucheren.

De padvindersorganisatie zegt dat het misbruik grotendeels verleden tijd is dankzij strenge maatregelen die de BSA sinds het begin van deze eeuw invoerde. Voor 2018 werden vijf gevallen van misbruik gerapporteerd, veel minder dan vroeger. Dat blijkt uit een lijst die de padvindersorganisatie sinds 1920 heeft bijgehouden van stafleden en vrijwilligers die van seksueel misbruik werden beschuldigd, om te voorkomen dat zij hun praktijken konden voortzetten. Daarop staan volgens de Amerikaanse media de namen van bijna achtduizend vermoedelijke misbruikers en ruim twaalfduizend slachtoffers.

Sommige slachtoffers vinden dat de Boy Scouts of America misschien maar helemaal moet worden opgedoekt. ‘Het geeft pedofielen toegang tot jongens. Dat moet ophouden. Ik weet niet of dat inhoudt dat we helemaal van de Boy Scouts af moeten of dat er een of ander nieuwe vorm van toezicht moet komen’, zei een van de slachtoffers tegen The New York Times.

De leiding van de Boy Scouts kwam drie jaar geleden onder vuur te liggen na een optreden van president Trump bij de landelijke jamboree, die eens in de vier jaar wordt gehouden. Hij gebruikte zijn optreden voor de 40 duizend padvinders toen om zijn voorganger Barack Obama en Hillary Clinton, zijn Democratische rivaal bij de presidentsverkiezingen, aan te vallen.