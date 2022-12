Boy Scholtze (31) is straks de burgervader van ruim 27 duizend Brabanders

Boy Scholtze in het Brabantse Udenhout, het dorp dat hij verlaat om burgemeester van de gemeente Drimmelen te worden. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Jeetje, wat een ongelofelijk gevoel’, twitterde Boy Scholtze (31), operationeel manager bij een vastgoedbedrijf in Tilburg, begin november. ‘De gemeenteraad van de mooie blauw-groene gemeente Drimmelen heeft mij voorgedragen als hun nieuwe burgemeester. Ik ben ontzettend blij en voel me enorm vereerd.’

De Brabantse gemeente Drimmelen, vooral bekend van Nationaal Park De Biesbosch, verkoos de jonge en relatief onervaren Udenhouter boven zeventien andere kandidaten die op de burgemeesterspost hadden gesolliciteerd. Woensdag wordt Scholtze, VVD-er, geïnstalleerd als burgemeester op het gemeentehuis in Made, een van de zes dorpen in de plattelandsgemeente met ruim 27 duizend inwoners.

Scholtze wordt met zijn 31 lentes de jongste burgemeester van Nederland en de eerste burgervader die in de jaren negentig is geboren. Hij zal dan ook de fameuze Rode Lantaarn, de wisseltrofee die traditiegetrouw ten deel valt aan de jongste telg van de burgemeestersfamilie en nu nog op de vensterbank van Woudenbergs burgemeester Magda Jansen (34) staat, in ontvangst nemen.

Familiebedrijf

Hoe haalt een jonge vastgoedmanager het in zijn hoofd om op een burgemeesterspost te solliciteren? ‘Heel goede vraag’, zegt Scholtze lachend. Hij was al van jongs af aan geïnteresseerd in politiek en openbaar bestuur, en studeerde bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Werd op zijn 21ste actief in de lokale politiek van de Brabantse gemeente Haaren en zat daar jarenlang namens de VVD in de gemeenteraad.

‘Toen de gemeente Haaren door een herindeling begin 2021 ophield te bestaan, besloot ik me te focussen op mijn werk voor het familiebedrijf van mijn oom en tante’, vertelt hij. ‘Maar het bleef toch kriebelen. Toen ik in juni op sociale media zag dat er in Drimmelen een vacature was voor burgemeester, dacht ik: misschien moet ik het maar eens wagen. Aldus geschiedde.’

Onder de sollicitanten waren ook ‘elf (oud-)burgemeesters, wethouders en overige politieke of overheidsfunctionarissen’, zo liet de provincie Noord-Brabant weten. Scholtze, gelukkig getrouwd met zijn 29-jarige man Loek, gaf ze allemaal het nakijken. Hij voldeed het best aan de profielschets die was opgesteld door de gemeenteraad en als titel meekreeg: ‘Bent u de energieke burgemeester die met Drimmelen koers kiest?’

PvdA’er Hanneke de Bruijne, voorzitter van de vertrouwenscommissie: ‘We denken dat we met Boy Scholtze een burgemeester hebben die hier heel goed bij past.’

Zijn voorganger

Daarmee kiest de gemeente nadrukkelijk voor een jonge en energieke opvolger van de 65-jarige PvdA’er Gert de Kok, die vorige week na bijna achttien jaar de burgemeestersketting aan de wilgen hing. Ooit was Drimmelen bekend en berucht om zijn bestuurlijke onrust en politieke chaos. De Kok wordt door gemeenteraadsleden geprezen voor de rust die hij in de tent bracht. Maar nu is het tijd voor fris elan en vernieuwing.

‘De Kok heeft rust gebracht in de gemeente’, zegt Riebert Verheugen, fractievoorzitter van coalitiepartij Lijst Harry Bakker. ‘Maar hij was een burgemeester die erg op het bestuurlijke proces zat. We willen nu een ander soort burgemeester die midden in de samenleving staat, wat extraverter is en meer naar buiten treedt als burgervader.’

Dat Scholtze nauwelijks bestuurlijke ervaring heeft, zegt volgens de gemeenteraad niets over zijn bekwaamheid om het burgemeestersambt te vervullen. Hij is jong en zal de finesses van het ambt snel leren. De raad vindt het belangrijker dat hij frisse ideeën heeft om inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming.

Andere communicatie

Als gemeenteraadslid en VVD-fractievoorzitter in Haaren dacht Scholtze al mee over ‘een nieuw vergadermodel’ met als centrale vraag: ‘Hoe kunnen we de inwoners letterlijk een plaats aan tafel geven?’ Dat resulteerde in de afschaffing van de klassieke raadscommissievergaderingen op het gemeentehuis. Die werden vervangen door ‘rondetafelgesprekken’ in dorpen en buurten. De gemeenteraad zelf vergaderde nog maar een keer per maand op het gemeentehuis.

Ook als nieuwe burgervader van Drimmelen wil Scholtze de dorpen, gehuchten en buurtschappen in om te horen wat er speelt. Hij zal meer communiceren met bewoners en organisaties via sociale media. ‘Ik ben ook van een andere generatie dan mijn voorganger’, zegt hij. ‘Daarbij hoort een andere manier van communiceren.’

Ivo Opstelten

De jongste burgemeester van Nederland verkeert in goed gezelschap, zo blijkt uit de historische lijst met jongste burgemeesters. In 1972 was VVD’er Ivo Opstelten in de Drentse gemeente Dalen op 28-jarige leeftijd de jongste burgemeester van Nederland. Zijn partijgenoot Jan-Kees Wiebenga (26) was dat een jaar later later in Eelde, CDA’er Ton Rombouts (28) in 1979 in Wouw. De jongste burgemeester ooit, voor zover bekend, was Frederik Ebbinge Wubben, die in 1811 op 20-jarige leeftijd de eerste burgervader van Staphorst werd.

‘Ongeloof is er nog steeds. Ik kan het amper bevatten’, erkent Scholtze ruiterlijk. ‘Maar ik ben erg voor inclusiviteit en daar hoort ook bij dat leeftijd niet mag uitmaken. Ik heb ervaring in zowel openbaar bestuur als bedrijfsleven, ben een mensen-mens en wil enthousiast aan de slag.’

Dat Drimmelen nu ook kan worden opgenomen in het rijtje van gemeenten met de jongste burgemeester, zegt fractievoorzitter Riebert Verheugen van Lijst Harry Bakker eveneens weinig. ‘Het is publicitair leuk dat hij de jongste burgemeester is’, zegt hij. ‘Maar dat is maar tijdelijk, straks is het weer iemand anders. Het gaat erom dat hij gaat presteren. Dat is het belangrijkste. Dan maakt het niet of iemand de jongste, oudste, dikste of dunste is.’