Bouwsector en provincies reageren geschokt op uitspraak Raad van State: ‘Horrorscenario dreigt’

De uitspraak van de Raad van State over het Porthos-project is ‘dramatisch voor de bouwsector en de economische ontwikkeling van Nederland’. Dat zegt Fries Heinis, algemeen directeur van brancheorganisatie Bouwend Nederland. In zijn vonnis stelt de Raad van State dat het schrappen van de vrijstelling voor stikstofuitstoot in de bouwfase niet zal leiden tot een bouwstop. ‘In de praktijk is het dat natuurlijk wel’, aldus Heinis.

Bouwend Nederland voorspelt dat ‘duizenden bouwprojecten’ worden vertraagd of zelfs stilgelegd door het devies van de Raad van State. ‘Dat was al zo door eerdere uitspraken van de Raad van State en dat wordt alleen maar erger.’

Ook een aantal provincies reageert geschokt op de uitspraak. Noord-Holland wil de komende jaren 184 duizend woningen bouwen. Maar Arthur van Dijk, commissaris van de koning in Noord-Holland, vreest dat zijn provincie ‘op slot’ gaat. ‘Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor 150 grote bouwprojecten in Noord-Holland.’ De provincie roept het kabinet op de regelgeving aan te passen. ‘Anders dreigt een horrorscenario.’

Ook de provincie Zuid-Holland voorziet dat zij bouwprojecten noodgedwongen moet stilleggen. Directeur Heinis van Bouwend Nederland noemt als voorbeeld vliegveld Valkenburg bij Katwijk, waar een paar duizend woningen zouden worden gebouwd. ‘Dat project ligt al stil vanwege de aangescherpte stikstofregels. Ik zie daar voorlopig geen beweging in komen.’

Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland hekelen de uitspraak van de Raad van State. ‘Bouwprocedures zullen nu vele malen langer gaan duren, vergunningstrajecten worden een stuk complexer – als die al mogelijk zijn.’

Bouwend Nederland voerde dinsdag al spoedoverleg met ministers Van der Wal (Natuur en Stikstof) en Adema (Landbouw). Voorman Heinis voorziet slechts één oplossing: ‘Het kabinet moet de zogeheten piekbelasters zo snel mogelijk uitkopen. Dat had gisteren al moeten gebeuren. Het is de enige mogelijkheid om ruimte te creëren voor bouwprojecten.’

Nieuwe Berlijnse Muur

De Raad van State heeft voor de bouwsector een nieuwe Berlijnse Muur opgeworpen, stelt Bouwend Nederland. Heinis: ‘Voor elk project moet nu een nieuwe berekening worden gemaakt en dient wederom een vergunning te worden aangevraagd. Er zijn onvoldoende ambtenaren om dat traject tijdig te beoordelen, bouwprojecten lopen een enorme vertraging op. En dan hebben we het alleen over projecten die al in aanvraag zijn. Wij vrezen dat veel projecten niet eens meer in procedure worden gebracht.’

Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, constateert dat Nederland ‘gevangen zit in zijn eigen systematiek’. De bouwsector is voor slechts 0,6 procent verantwoordelijk voor de uitstoot van stikstof. Dat geringe percentage al in de bouwfase terugbrengen tot nul is bijna ondoenlijk, zegt Van Hoek. ‘Je moet nu voor elk bouwproject aantonen dat de emissie vrijwel nihil is. Daarvoor moeten nieuwe metingen en ecologische rapporten worden opgesteld en dat leidt onherroepelijk tot vertraging.’

Dat gaat niet alleen effect hebben op natuurgebieden, de reikwijdte is veel breder. De grootste zorg heeft Van Hoek over eindeloze procedures bij de Raad van State. De effecten van stikstof nemen al heel sterk af bij projecten op iets minder dan 5 kilometer afstand van het natuurgebied, stelt Van Hoek. ‘De Raad van State zegt dan weer: dat zal wel, maar het is niet bewezen. En dus trekken we de grens op naar 25 kilometer. Maar of het dan wel genoeg is?’

Terug naar de tekentafel

Van Hoek leest in de uitspraak dat de Raad van State het kabinet in feite terugstuurt naar de tekentafel. ‘Ik vind het een opvallende uitspraak dat de Raad van State eigenlijk alle maatregelen van het kabinet om de stikstofuitstoot terug te dringen te onzeker noemt. Ook maatregelen van bedrijven, zoals de inzet van elektrische voertuigen, worden door de Raad van State te onzeker geacht, omdat ondernemers in de praktijk anders zouden kunnen handelen. En ik zie niet hoe dat probleem op korte termijn kan worden opgelost.’

De kernvraag volgens Van Hoek: ‘Wanneer kan worden aangetoond dat de stikstofuitstoot echt vrijwel nihil is?’ Ook het ‘extern salderen’ van stikstof is door de Raad van State taboe verklaard op gebiedsniveau en kan alleen worden bekeken per individueel Natura 2000-gebied. De normen worden steeds strenger en er geldt vooral: bewijslast is bedrijfsrisico. Juist de bouwfase is voor de bouwsector het belangrijkst, we kijken nu hoeveel vertraging projecten oplopen door de uitspraak van de Raad van State.’

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland dringen er bij het kabinet op aan om steun te zoeken bij de Europese Commissie. De schade door vertraagde of uitgestelde projecten vanwege de stikstofcrisis bedraagt volgens hen nu al 28 miljard euro. ‘En die kan door deze uitspraak van de Raad van State met tientallen miljarden euro’s oplopen.’