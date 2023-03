Bouwprojecten in China zijn vaak financiële kaartenhuizen. Nu dreigen ze in te storten

Viaducten over de rivier bij Zunyi, in het zuidwesten van China. Beeld ANP / Eyevine

Het flatgebouw van Xie Wanqiu lijkt geen plaats waar mensen wonen. Het is een soort bouwterrein, met kale gangen vol loshangende elektriciteitskabels, een binnenplaats vol bouwpuin, leegstaande appartementen zonder ramen en deuren, en trappen van afbrokkelend beton. Maar daar woont Xie, in een tweekamerappartement op de begane grond, samen met haar echtgenoot en zoon. Er staan zelfs een zitbankje en een plant naast de voordeur, met zicht op houten steigers.

Xie, een 43-jarige huismoeder, is een van de laatste bewoners van dit flatgebouw, onderdeel van een complex waar ooit 3.020 gezinnen woonden. Haar buren zijn bijna allemaal vertrokken, hun appartementen zijn gestript, overal liggen hoge stapels bouwafval. Maar Xie is gebleven: ze houdt haar gordijnen dicht om het afval niet te zien, veegt regelmatig het grijze stof uit haar hal en maakt er het beste van. ‘Zonder buren is het in ieder geval rustig’, zegt ze. ‘Vroeger was er veel lawaai.’

Het begon vijf jaar geleden: toen werd Xies flatgebouw door de overheid aangeduid om gesloopt te worden en plaats te maken voor een moderne wolkenkrabber. Alle inwoners zouden een uitkoopsom of nieuwe woning krijgen of, als ze na afloop van de werkzaamheden wilden terugkeren, een tijdelijke huurcompensatie om de verbouwingsperiode te overbruggen. Maar Xie weigerde. Eerst omwille van haar zoon: die zat in zijn examenjaar, in een school op vijf minuten loopafstand. Later omwille van de lage uitkoopsom, ze wilde een beter bod.

Over de auteur Leen Vervaeke is correspondent China. Zij woont in Beijing. Eerder was ze correspondent in België.

Maar terwijl Xie op een hogere uitkoopsom wachtte, veranderde de situatie. Het werk werd stilgelegd, de uitkoopsommen niet meer uitbetaald, de tijdelijke huurvergoedingen stopgezet. Het geld bleek op. ‘Soms zie ik op straat oude buren die verhuisd zijn, en die zijn nu heel boos’, zegt Xie. ‘Sommigen hebben geen geld om een woning te huren, en kunnen nu niet anders dan terugkeren naar hun oude, lege woning, zonder water of elektriciteit. Zij hebben het zwaar.’

Xie woont in Zunyi, een stad in de provincie Guizhou, in het arme zuidwesten van China. Het is een stad van weelderig groene bergflanken, smalle wegen, levendige markten, maar ook van leegstaande flatgebouwen, kilometers aan een stuk. Het zijn stuk voor stuk stadsvernieuwingsprojecten: door de overheid opgevorderd, ontruimd voor sloop en nieuwbouw, maar wegens geldtekort stilgelegd. Tienduizenden inwoners kunnen niet in hun huis, of wonen in aftakelende bouwvallen.

‘Dit komt heel vaak voor, je ziet dit soort toestanden overal in de stad’, zegt Xie, die zo een handvol voorbeelden kan noemen. ‘De overheid heeft overal wijken ingenomen, maar heeft geen enkel project goed afgewerkt. Nu heeft ze geen geld meer. Zelfs de tijdelijke huurvergoedingen worden niet meer uitbetaald. Het is geld is op, en zonder geld kun je niets doen.’

Xie Wanqiu is een van de laatste inwoners van haar flatgebouw. Beeld Leen Vervaeke

Hoge schuldenlast

Het geld is op: dat is, kort samengevat, het probleem van Zunyi, en van veel lokale overheden in China. Na decennia van onstuimige economische groei, aangewakkerd door schijnbaar onbegrensde kredietverlening, beginnen steeds meer lokale besturen onder het gewicht van hun schulden te bezwijken. Ze hebben moeite om hun leningen af te betalen, laat staan om ambitieuze bouwprojecten af te werken. Het Chinese economische mirakel begint zijn tol te eisen.

De hoge schuldenlast van lokale overheden wordt een van de centrale thema’s op het Volkscongres, de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese massaparlement, dat dit weekeinde begint. President Xi Jinping zal op de top zijn derde termijn krijgen, zijn vertrouwelingen op regeringsposten aanstellen en zijn economische plannen presenteren. Dat laatste is dit jaar extra belangrijk, na een dramatisch 2022. China tekende vorig jaar een groei op van 3 procent, de laagste in bijna een halve eeuw.

De Chinese overheid zet dit jaar volop in op economisch herstel, en Chinese experts voorspellen dat Beijing voor 2023 een groeidoel van ruim 6 procent zal stellen. Maar de vraag is hoe de overheid dat kan realiseren. Na de vorige crises – in 2008 en 2015 – maakte China volop gebruik van een geheim wapen: investeringen door lokale overheden. Maar dat geheime wapen is nu uitgewerkt. Sterker nog: het dreigt als een boemerang terug te keren. En Zunyi is daarvan het beste voorbeeld.

Spectaculaire viaducten

Een rit door Zunyi is als een tijdreis door de economische geschiedenis van China. De stad – met 3,7 miljoen inwoners – is in hoog tempo gemoderniseerd. In tien jaar tijd zijn er twee luchthavens, een station voor hogesnelheidstreinen en honderden kilometers aan snelwegen aangelegd, met spectaculaire viaducten. In de buitenwijken rijd je tussen strakke torenflats, als door een futuristisch landschap. Alleen in het centrum staan nog oude flatgebouwen, aanleunend tegen de bergflanken.

Die moderne infrastructuur dankt Zunyi vooral aan overheidssteun. Na de financiële crisis van 2008 hield China zijn economie overeind door 540 miljard euro te investeren in luchthavens, snelwegen, hogesnelheidstreinen en nieuwbouwwijken. Het leidde tot een enorme bouwwoede. Na de beurscrash van 2015 en een eerste crisis op de huizenmarkt trok Beijing nog eens 680 miljard uit voor stadsvernieuwingsprojecten. Opnieuw bouwde China zich een weg uit de crisis.

Vijf jaar na de aangekondigde sloop hebben flatgebouwen in de wijk ­Xiangyang alleen een likje verf gekregen. Beeld Leen Vervaeke

Maar de grootste investeringen kwamen van lokale overheden, die elk jaar afgerekend worden op hun groei. Zij hadden toegang tot onuitputtelijke geldbronnen, dankzij dat geheime wapen: local government financing vehicles, een term die meestal wordt afgekort tot LGFV’s. Die LGFV’s zijn investeringsbedrijven die in handen zijn van de lokale overheid, maar hun schulden buiten de boekhouding houden. Een soort fictieve vennootschappen, met impliciete overheidssteun.

De LGFV’s gingen voor vele miljarden aan leningen en obligatie-uitgiften aan, om overheidsprojecten te financieren. Dat leek aanvankelijk niet zo’n probleem. China was volop aan het verstedelijken, had een achterstand in infrastructuur in te halen en zag zijn vastgoedmarkt boomen. Lokale overheden verkochten regelmatig grond, een eindeloze bron van inkomsten. Geldschieters van LGFV’s – banken, verzekeringsmaatschappijen, maar ook individuele beleggers – waanden zich veilig. De huizenprijzen stegen, de grondprijzen stegen, en iedereen liftte mee op de groei.

Maar geleidelijk begon het model te haperen. China raakte steeds meer volgebouwd, de urbanisering vertraagde en het werd moeilijker om nog lucratieve projecten te vinden. Na de crisis van 2015 was er al drie keer zoveel krediet nodig voor dezelfde groei als in 2008.

En toen kwam de klap van het zerocovidbeleid. Na de eerste lockdowns in 2020 kon de Chinese economie zich nog herstellen, maar in de eindeloze omikronchaos van 2022 viel alles stil. Lokale overheden spendeerden miljarden aan test- en quarantainefaciliteiten. De vastgoedmarkt stortte in, de grondverkoop viel terug en de inkomsten van lokale overheden droogden op. Ineens werd duidelijk hoe wankel de grondvesten waren onder die enorme schuldenberg.

Gebouwen worden niet meer onderhouden, maar nog wel bewoond. Beeld Leen Vervaeke

Leningen en obligaties

Ook Zunyi gaf jarenlang gretig geld uit. In 2017 kondigde de lokale overheid een enorm stadsvernieuwingsproject aan, waarbij ruim honderdduizend gezinnen een nieuwe woning zouden krijgen. De financiering werd uitbesteed aan LGFV’s met namen als Zunyi Road and Bridge Construction en Zunyi Transport and Travel Investment, allemaal 100 procent in handen van de overheid. Zij harkten miljarden euro’s binnen met leningen, obligaties en riskante vermogensbeheerproducten.

Het terugverdienmodel achter al die miljarden: toekomstige woningen. ‘De overheid wilde hier flatgebouwen van dertig etages bouwen’, zegt Luo, die in de wijk Xiangyang woont, waar volgens de planning 2.694 gezinnen moesten verhuizen. Hun oude flats, trapsgewijs oplopend langs een steile helling, tellen vijf tot negen etages. Volgens Luo bedraagt de lokale huizenprijs zo’n 400 euro per vierkante meter. ‘Als je zoveel extra etages kunt verkopen, kun je snel veel meer verdienen.’

In 2018 konden de inwoners intekenen. Sommigen gingen akkoord met een uitkoopsom of een woning buiten het centrum, en vertrokken. Anderen kregen een tijdelijke huurvergoeding, in afwachting van terugkeer, of wachtten nog op hun geld, zoals Luo. Hun flatgebouwen werden alvast opgevorderd, de lege appartementen gestript en klaargemaakt voor de sloop. Onderhoud werd niet langer uitgevoerd in de wijk. Hier en daar waarschuwen borden voor onveilige woonsituaties.

Zunyi leek haast te hebben met de opvordering van oude flatgebouwen. De reden: de stad begon tegen de grenzen van haar jarenlange groeimodel aan te lopen. De officiële schuld van Zunyi bedraagt 245 procent van zijn jaarlijkse inkomsten, en met de ‘verborgen schuld’ van de LGFV’s erbij zelfs 556 procent, aldus investeringsbank Minsheng Securities. De stad had steeds meer moeite om de rente en aflossingen te betalen, en had nieuw geld nodig om oude putten te dempen.

‘De lokale overheid gebruikte fondsen die speciaal bedoeld waren voor stadsvernieuwing om andere, dringender putten te vullen’, zegt een lokale journalist, die om veiligheidsredenen niet met zijn naam in de krant wil. Hij deed onderzoek naar de lokale financiën in Zunyi, maar mocht zijn artikel onder druk van de overheid niet publiceren. ‘Dit gebeurt in heel China: overheden lenen nieuw geld om oude schulden af te betalen, en komen zo in een vicieuze cirkel terecht.’

De binnenplaats van het gebouw waar Xie Wanqiu woont, ligt vol bouwafval. Beeld Leen Vervaeke

Zunyi gebruikte zijn stadsvernieuwingsgeld voor andere doelen, en moest voor de heropbouw van de wijken op zoek naar nieuwe financiering. Maar toen sloeg de crisis toe: het zerocovidbeleid verlamde de economie, de huizenprijzen daalden. De overheid van Zunyi ging altijd uit van stijgende inkomsten uit grondverkopen, maar verdiende daar vorig jaar 60 procent minder mee dan een jaar eerder: van 5,4 miljard naar 2,17 miljard euro. LGFV’s kregen moeite met lenen. Het geheime wapen werkte niet meer.

En dus moest Zunyi besparen. De werkzaamheden in de oude wijken vielen stil, bouwbedrijven kregen niet langer uitbetaald en toezeggingen aan inwoners werden niet langer nagekomen. Eind vorig jaar werden de nieuwbouwplannen geannuleerd. De overheid wil de gestripte flatgebouwen nu weer bewoonbaar maken, en inwoners laten terugkeren. ‘Ze gaan niet meer slopen’, zegt Luo, in haar halflege wijk. ‘Ze gaan enkel de muren verven. Ze hebben geen geld meer om iedereen uit te kopen.’

Dertig keer Evergrande

De grenzen van het Chinese model lijken niet alleen in Zunyi bereikt, maar in heel China. Volgens het Chinese ministerie van Financiën bedraagt de officiële schuld van lokale overheden 4,75 biljoen euro. Maar daarbovenop hebben ze nog een ‘verborgen schuld’ van 7,2 biljoen euro, volgens berekeningen van Goldman Sachs. Of zoals een Chinese burgerjournalist schrijft, verwijzend naar de Chinese vastgoedreus die in 2021 onder zijn schulden bezweek: ‘Dat is dertig keer Evergrande.’

De vergelijking is treffend: voor zowel Evergrande als lokale overheden werkten de schulden als een hefboom voor snelle groei zolang de huizenprijzen stegen, maar vormen ze een enorm risico nu die stijging eindig blijkt. Een kwart van de Chinese provincies was vorig jaar al meer dan de helft van hun fiscale inkomsten kwijt aan de rente op en het aflossen van schulden. Dit jaar hebben lokale overheden 500 miljard euro aan officiële schuldverplichtingen. De vraag is of ze die kunnen voldoen.

Steeds meer lokale overheden zetten kunst- en vliegwerk in om hun begroting rond te krijgen. De grondverkopen – de belangrijkste bron van inkomsten voor lokale overheden – daalden vorig jaar met een kwart, naar 900 miljard euro. Maar bijna eenderde daarvan werd door LGFV’s zelf gekocht. Met andere woorden: de lokale overheid verkocht de gronden via een omweg aan zichzelf, om putten te vullen en een volledige ineenstorting van de grondverkoop te voorkomen.

Hier en daar beginnen LGFV’s om te vallen, al wordt dat niet officieel toegegeven. In Zunyi kreeg de LGFV Zunyi Road and Bridge Construction eind vorig jaar twintig jaar uitstel van betaling voor bankleningen ter waarde van 2 miljard euro, waarvan tien jaar zonder interestbetaling. Dat komt neer op een bankroet, waarvan de kostprijs aan lokale banken wordt doorgeschoven. ‘Je kunt net zo goed honderd jaar uitstel geven’, zegt de lokale journalist. ‘Het betekent dat ze niet kunnen betalen.’

Ratingbureau Fitch voorspelt dit jaar meer van dit soort reorganisaties, om officiële bankroeten van LGFV’s en een vertrouwenscrisis in lokale overheidsfinanciën te vermijden. Zo hoopt Beijing het kaartenhuis overeind te houden. ‘Het risico waarover we ons het meest zorgen maken, is een groot bankroet van lokale overheidsobligaties’, zegt Logan Wright, analist van onderzoeksbureau Rhodium Group. ‘Dan eindigt de illusie dat LGFV’s zichzelf overeind kunnen houden.’

Maar zelfs als het kaartenhuis standhoudt, zijn lokale overheden uitgespeeld als bron van investeringen. Geld dat naar het oversluiten van leningen of het aflossen van schulden gaat, gaat niet naar investeringen, groei of economisch herstel. Wright voorspelt voor dit jaar – op basis van hoge consumptie, maar lage export en investeringen – een economische groei van 2,5 procent. ‘We weten dat de Chinese overheid een hoger cijfer zal rapporteren. Maar dit is hoe wij het zien.’

Likje verf

Ook in Zunyi maken de inwoners zich geen illusies: van een overheid zonder geld valt niets te verwachten. In de wijk van Xie Wanqiu hebben de oude flatgebouwen een schilderbeurt gekregen. Het ziet er netjes uit: egaal wit met een zwarte streep. Maar Xie wijst naar de muur van haar binnenplaats. ‘Die is twee maanden geleden afgewerkt, maar de verf begint nu al los te komen’, zegt ze. ‘Ik denk dat ze goedkoop spul hebben gebruikt. Zonder geld kun je zelfs niet renoveren.’