Bouwers brengen betonwagens en baggerboten naar Malieveld, maar beloven zelf met de bus te komen

Het Malieveld in Den Haag de dag na de demonstratie van de boeren. Woensdag zal het vol staan met zwaar bouwmaterieel. Beeld EPA

De demonstranten zelf worden juist opgeroepen om met de bus te komen. Lange files op de snelwegen, zoals tijdens het boerenprotest, moeten zo worden voorkomen.

De stichting Grond in Verzet, initiatiefnemer van de demonstratie, maakte maandag in een werkplaats voor bouwkranen en graafmachines in Waddinxveen haar plannen bekend. Stichtingvoorzitters Arnold Tuytel en Klaas Kooiker, zelf ondernemers in de bouw, willen dat de actie een publieksvriendelijk karakter krijgt. De voertuigen op het Malieveld worden dan ook ’s nachts aangevoerd.

Kooiker kan echter ‘geen garantie geven’ dat bouwers in oranje hesjes – het kledingvoorschrift van de manifestatie – toch zelf met rupsvoertuigen de weg op gaan. Die zachte aanpak spreekt niet iedereen in de bouw aan, erkent hij. ‘Een bepaald publiek wil gebouwen slopen. Maar dat willen wij niet.’

Aansprakelijk

Grond in Verzet wil politici ‘persoonlijk aansprakelijk stellen voor de faillissementen en ontslagen’ door het vastgelopen stikstofbeleid en de aanscherping van de regels voor met PFAS-chemicaliën verontreinigde grond. Vele duizenden projecten zijn door die problemen vertraagd of gestaakt, van woningbouw en wegaanleg tot het onderhoud van natuurgebieden en het uitbaggeren van vaarwegen. Volgens Grond in Verzet staan de banen van ‘tienduizenden hard werkende vakmensen op de tocht.’

Veertig organisaties, zoals Bouwend Nederland, ondersteunen de actie Grond in Verzet. Organisator Kooiker: ‘Alle hulp is welkom, maar de actie moet wel verlopen op onze manier. Want dezelfde organisaties praten al heel lang met de Haagse politiek. En dat heeft niets opgeleverd.’

Hard veld

Kooiker heeft het Malieveld woensdag al geïnspecteerd. ‘Een goed hard veld’, zegt de ervaren grondwerker. ‘Alleen de bovenlaag is een beetje modderig.’ De parkeergarage onder het Malieveld loopt geen gevaar, bezweert hij. Over de draagkracht van het dak van de ondergrondse garage ontstond zorg toen tijdens de boerendemonstratie circa vierhonderd zware trekkers op het grasveld werden geparkeerd. Burgemeester Remkes van Den Haag heeft laten weten dat er geen twijfel bestaat over de sterkte van de garage.

Over het effect van een hossende menigte heeft hij zich niet uitgelaten. Woensdag staan ook optredens op het programma van de zingende ex-trucker Henk Wijngaard (Met de vlam in de pijp) en de Brabantse band Bertus Staigerpijp (Wij zijn de jongens van de bouw).