Bouwer van funderingen windturbines Sif kan verder, zelfrijdende auto van Musk is het spoor bijster

Elon Musk, de ceo van Tesla, verlaat een bijeenkomst met aandeelhouders van de autofabrikant. Beeld ANP

Winnaar: Fred van Beers, ceo van Sif Group

Hij bouwde funderingen voor windpark Borssele 1 en 2. Voor windparken op de Doggerbank nabij de Britse kust. Voor Hollandse Kust Zuid. Voor Hollandse Kust Noord. Inderdaad: negen van de tien windturbines voor de Nederlandse kust rusten op een fundering van Fred van Beers, ceo van Sif Group.

Het ging het bedrijf voor de wind, om in toepasselijke termen te blijven. Grootse plannen van overheden rond de Noordzee voor onafzienbare windvelden hadden geleid tot een barstensvolle orderportefeuille.

Toch leek het mis te gaan. Het bedrijf wilde uitbreiden. Dat is nodig omdat windturbines steeds groter worden, waardoor ook de funderingen groter moeten zijn. Van een diameter van ongeveer 9 meter nu naar ruim 11 meter straks. Sif heeft hierdoor zelf ook meer ruimte nodig om te kunnen produceren.

Normaal gesproken geen probleem, maar het lukte het succesvolle bedrijf niet om genoeg geld op te halen. De markt is afwachtend geworden omdat werd gevreesd dat de vereiste bouwvergunning op zich zou laten wachten. Iets met stikstof, veroorzaakt door nota bene de verbranding van fossiele brandstoffen.

Het ministerie van Economische Zaken schoot te hulp en gaf overheidsinvesteringsfonds Invest-NL deze week opdracht terstond 65 miljoen euro te verstrekken aan Sif. De overheid wil het risico dragen om te voorkomen dat de energietransitie vertraging oploopt doordat Sif niet kan uitbreiden.

Nu durven andere investeerders waarschijnlijk ook weer en groeit de kans dat de nieuwe fabriek er komt. Dat maakt Van Beers winnaar van de week. Samen met het klimaat.

Verliezer Elon Musk maker van zelfrijdende auto's

Niet alleen Elon Musk lijkt soms de weg kwijt, ook zijn zelfrijdende auto’s zijn het spoor bijster, zo bleek deze week. De Amerikaanse toezichthouder droeg Tesla op de zogenoemde Full Self Driving (FSD) software te verbeteren in ruim 360 duizend voertuigen van het automerk.

Deze software, nog in teststadium, brengt de verkeersveiligheid in gevaar, oordeelde de NHTSA. Auto’s die zijn uitgerust met het systeem kunnen zelfstandig van A naar B rijden, al moet de bestuurder wel zijn handen aan het stuur houden en blijven opletten, aldus Tesla. Want FSD kan zich af en toe nog vergissen.

Dat blijkt. Gebruikers plaatsten talloze filmpjes waarin ze lieten zien hoe FSD in de praktijk werkt. De kijker kreeg daarin dronkemansacties voorgeschoteld, snelheidsovertredingen, genegeerde stoplichten. Levensgevaarlijk, aldus de NHTSA. Tesla zegt zelf dat er geen enkel ongeluk is gebeurd waarbij gewonden of slachtoffers zijn gevallen.

Opnieuw een tegenvaller voor Musk, die binnenkort een investeerdersdag houdt waarin hij naar verwachting juist nieuwe grootse aankondigingen wilde doen over het zelfrijdende avontuur van Tesla. Nu doet hij al jaren grootse aankondigingen: in 2019 zei hij nog dat volledig zelfrijdende Tesla’s nog maar een jaar op zich zouden laten wachten. 43 maanden later is-ie er nog niet, turfde persbureau Bloomberg.

Musk wil intussen van geen wijken weten. Tijdens een recente bijeenkomst met beleggers verklaarde hij dat FSD ‘200 tot 300 procent veiliger is’ dan een menselijke bestuurder. Wie de video’s ziet, zal zich afvragen welke chauffeur Musk precies voor ogen had.