Bouwbedrijf mag afvalstof blijven storten in Gelderse natuurplas

De Maasplas bij Moordhuizen in Alphen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Wel gaat de verantwoordelijk minister Stientje van Veldhoven uitzoeken wat er precies is gebeurd bij het verlenen van toestemming voor de storten in de natuurplas.

Televisieprogramma Zembla onthulde vorig week hoe de top van Rijkswaterstaat het dumpen van granuliet erdoorheen had gedrukt, nadat inspecteurs eerder het verzoek hadden afgewezen. Volgens die inspecteurs is granuliet geen grond – wat in de plas gestort mag worden – maar een bouwstof en zit er bovendien een chemische stof in het afval waarvan niet duidelijk is wat de milieugevolgen zijn. Maar na ingrijpen van de Rijkswaterstaat-top kwam er toch toestemming voor het Amsterdamse bouwstoffenbedrijf om het granuliet te storten.

De woordvoerder van het ministerie zegt nu dat het om ‘serieuze aantijgingen’ gaat die onderzocht zullen worden, maar dat de stort nog niet stilgelegd hoeft te worden. ‘Op basis van de informatie die we nu hebben is er geen aanleiding om te denken dat er iets niet volgens de regels is gegaan.’ Desondanks bestudeert ook het Openbaar Ministerie de kwestie om te kijken of er ‘aanknopingspunten zijn’ voor een strafrechtelijk onderzoek, aldus een woordvoerder.

Halbe Zijlstra

Oud-minister Halbe Zijlstra speelde een opmerkelijke rol in de kwestie. Hij legde contact tussen de directeur van het betreffende Amsterdamse bouwstoffenbedrijf Bontrup en de top van Rijkswaterstaat, die hij beiden goed kent. Zijlstra is tegenwoordig directeur bij bouwbedrijf VolkerWessels, dat grondstoffen afneemt van Bontrup. Hij erkende tegenover Zembla dat hij zich wat had ingespannen omdat het er op leek dat Bontrup ineens niet meer mocht storten. ‘Het kan natuurlijk niet zo zijn in dit land dat je alle wet- en regelgeving keurig nakomt en dan op basis van ambtelijke willekeur eventueel in de problemen zou komen.’

Ook legde de oud-minister uit dat het tevens in het belang van Rijkswaterstaat was dat Bontrup van zijn afval afraakte. ‘Want op het moment dat je geen steenslag hebt, heb je ook geen asfalt, heb je ook geen onderhoud en dan staat het werk snel stil.’

De stortingen in de natuurplas hebben inmiddels lokaal tot grote onrust geleid. Het college van de gemeente West Maal en Waas stuurde vorige week direct een brief naar het ministerie met de vraag om opheldering. Leden van de gemeenteraad zeiden tegen de Gelderlander geschokt te zijn door de afvalstort. De Gelderse Natuur en Milieufederatie liet dinsdag ook weten dat het met ‘veel deskundigen’ van mening is dat dit afvalproduct uit de wegenbouw geen grond is. ‘Het mag dus niet worden gebruikt voor verondieping.’

In totaal wil het bedrijf Bontrup rond de miljoen ton granuliet in de natuurplas storten die door zandwinning is uitgediept.