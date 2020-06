Bouwbedrijf BAM schikt met Keulen over instorting stadsarchief

Het ingestorte stadsarchief van Keulen. Beeld AFP

BAM maakte dinsdag bekend dat de stad Keulen, het Keulse ov-bedrijf KVB en bouwcombinatie Arge een overeenkomst hebben bereikt om alle uitstaande vorderingen met betrekking tot het metroproject te schikken. Hierbij is ook de schade inbegrepen die ontstond door de instorting van het Keulse stadsarchief op 3 maart 2009. Ook naastgelegen gebouwen raakten toen gedeeltelijk beschadigd. Bij het bouwongeval kwamen twee mensen om het leven.

Een werkmaatschappij van BAM, Wayss & Freytag Ingenieurbau, is voor eenderde deel partner in de bouwcombinatie die het project uitvoert. Afgesproken is dat elke partner in de bouwcombinatie 200 miljoen euro betaalt aan Keulen en ov-bedrijf KVB, aldus BAM in een persverklaring. Daarna zien alle partijen af van verdere vorderingen tegen elkaar.

Een ‘aanzienlijk’ deel van de bijdrage van dochteronderneming Wayss & Freytag Ingenieurbau wordt gedekt door verzekeringsuitkeringen. Voor het resterende deel zal BAM een buitengewone last treffen in de jaarrekening voor 2020 voor een bedrag van circa 40 miljoen euro.

BAM onderstreept ‘meermaals te hebben uitgesproken het bijzonder te betreuren dat twee personen als gevolg van dit ongeval om het leven zijn gekomen’. De raad van bestuur van het bouwbedrijf beschouwt de huidige overeenkomst om deze ‘langlopende en uiterst gecompliceerde kwestie’ af te ronden in het belang van alle belanghebbenden, ook de eigen aandeelhouders.