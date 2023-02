Bouw warmtepompen schadelijker voor milieu dan gedacht, maar CO2-besparing blijft staan

Een hybride warmtepomp, het witte kastje naast de ketel, in een woning in het Gelderse Bergharen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Hoe schadelijk is de warmtepomp voor het milieu?

Nog steeds staat buiten kijf staat dat overstappen van een cv-ketel op een warmtepomp een forse CO2-besparing met zich meebrengt. Toch is er wel iets aan de hand nu de Nationale Milieubelasting Database (NMD) – die milieurekeningen maakt voor de bouw – nog eens goed naar de milieuschade heeft gekeken die bij de productie van het apparaat zelf komt kijken.

Daarin ontbrak tot nu toe de milieu-impact van de elektronica en het koudemiddel, de vloeistof die nodig is om warmte op te wekken en die bij weglekken een broeikasgas vormt. Nu deze misser is rechtgezet, concludeert de NMD dat de apparaten tot elf keer slechter zijn voor het milieu dan gedacht.

Hierbij telt de CO2-uitstoot die warmtepompen besparen ten opzichte van cv-ketels bij het verwarmen van gebouwen niet mee, benadrukt Puk van Meegeren, energie-expert van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Ze gebruiken immers stroom in plaats van aardgas en de Nederlandse elektriciteit is inmiddels voor ongeveer 40 procent afkomstig van hernieuwbare bronnen. Volgens Milieu Centraal stoten warmtepompen 30 tot 55 procent minder CO2 uit bij verwarming dan hr-ketels. Dat percentage zal de komende jaren alleen maar stijgen, omdat het aandeel duurzame stroom toeneemt. Broeikasgasuitstoot door eventuele lekken van het koudemiddel vallen hierbij volledig in het niet, stelt Van Meegeren.

Wat meespeelt is dat warmtepompen zeer efficiënt zijn: zo verbruiken ze ruwweg twee keer zo weinig stroom om dezelfde hoeveelheid warmte te produceren als infraroodpanelen, een ander verwarmingsalternatief. ‘Uiteindelijk leveren de warmtepompen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en aan de vermindering van de CO₂-uitstoot’, zegt ook NMD-directeur Jan-Willem Groot in een verklaring.

Wat zijn dan de gevolgen van de nieuwe berekeningen voor de bouw?

Er gelden milieueisen voor nieuwbouw. Bouwmaterialen en geplaatste installaties, zoals warmtepompen, krijgen scores toebedeeld voor de milieuschade die ermee gemoeid is. Bij elkaar opgeteld mogen die niet over een wettelijke grenswaarde heen gaan.

Nu warmtepompen ineens zoveel schadelijker blijken, wordt het voor veel nieuwe gebouwen ineens moeilijk die grenswaarde te halen. Dat kan forse ingrepen in het ontwerp betekenen. Ter illustratie heeft de NMD geanalyseerd wat de gevolgen van de nieuwe berekeningen zouden zijn voor drie representatieve gebouwen. Vormde de warmtepomp eerst nog 1 tot 5 procent van de milieubelasting, na de nieuwe berekeningen zou dit oplopen tot tussen de 16 en 37 procent. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) is bovendien van plan de milieu-eisen vanaf 2025 nog verder aan te scherpen.

Gaat de bouw hierdoor vertraging oplopen, of afstappen van warmtepompen?

Het is nog onduidelijk hoe de herberekeningen precies uitpakken. Afgesproken is tot 1 mei met een ‘tijdelijke rekenfactor’ te werken, wat erop neerkomt dat alles nog even bij het oude blijft. In de tussentijd heerst onzekerheid, zegt Frank Agterberg, voorzitter van Vereniging Warmtepompen, dat producenten van deze apparaten vertegenwoordigt.

Het begon bij de NMD te dagen dat er herberekeningen nodig waren nadat de Duitse fabrikant Vaillant de milieu-afdruk van zijn eigen warmtepompen uitvoerig onder de loep had genomen, meldde het Financieele Dagblad deze week. Agterberg zegt hierna tot zijn eigen frustratie niet te zijn meegenomen in de berekeningen en heeft geen inzicht gekregen in hoe ze zijn gemaakt. Als er gegevens ontbraken moet dat worden gecorrigeerd, maar het is nog onduidelijk hoe het plaatje er bij veel andere producenten precies uitziet, zegt hij.

En als dan nog steeds blijkt dat warmtepompen ruim tien keer vervuilender zijn dan gedacht?

‘Dán vind ik dat we moeten kijken naar de complete levensduur’, zegt Agterberg, doelend op de broeikasgassen die warmtepompen door de jaren heen besparen. ‘Het kan toch niet zo zijn dat we teruggrijpen naar gasketels omdat alleen de productie en plaatsing daarvan minder schadelijk is?’ Zelf heeft hij overigens goede hoop dat er wel een oplossing komt.

Techniek Nederland, brancheorganisatie van de technische sector, doet in een schriftelijke reactie dezelfde oproep als Agterberg. Voorzitter Doekle Terpstra stelt dat fabrikanten bovendien steeds milieuvriendelijkere warmtepompen weten te bouwen, bijvoorbeeld door ze compacter te maken en andere koudemiddelen te gebruiken. Dit neemt de NMD niet mee in zijn aanname dat een gebouw 75 jaar meegaat en elke vijftien jaar aan een nieuwe warmtepomp toe is.

Als producenten van warmtepompen door de nieuwe berekeningen hun apparaten sneller gaan verduurzamen, is dat alleen maar winst, zegt Puk van Meegeren van Milieu Centraal. Hij noemt ook de levensduur van vijftien jaar: ‘Dat moet langer kunnen.’