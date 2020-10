Bouw van Holocaust Namenmonument krijgt groen licht van Raad van State

Jacqueline van Maarsen, vriendin van Anne Frank, loopt samen met initiatiefnemer Jacques Chrishaver langs de muren van het monument. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het monument moet herinneren aan alle 102 duizend in de Holocaust gestorven Nederlandse Joden, Roma en Sinti: voor iedere dode een eigen gedenksteen. Al sinds 2006 is de bouw ervan gepland, maar verzet van omwonenden stak daar tot vorig jaar een stokje voor. Na een slepend juridisch traject, waarin zowel de bestuurs- als de voorzieningenrechter initiatiefnemer Nederlands Auschwitz Comité in het gelijk stelde, kon afgelopen zomer de eerste steen onthuld worden. De Raad van State moest toen nog uitspraak doen over een hoger beroep dat door omwonenden was gegaan. De instantie beslist nu dat de bouwvergunning terecht is verleend.

Omwonenden vrezen met de komst van de gedenkstenen hordes toeristen en de bijbehorende touringcars in hun buurt te moeten verwelkomen. Ook de omvang van het monument, dat 250 meter lang wordt, vinden ze te kolossaal.

De Raad van State acht de juridische bezwaren van de omwonenden, die strekten van verkeersveiligheid tot bomen langs het fietspad, niet sterk genoeg. Jacques Grishaver, voorzitter van Nederlands Auschwitz Comité, noemt de uitspraak ‘fantastisch’. ‘Zolang er geen uitspraak is, blijf je in spanning zitten. Nu kunnen we in alle rust een heel mooi monument bouwen.’