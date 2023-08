Bouw stormvloedkering en weren cruiseschepen niet genoeg: Unesco ziet Venetië als bedreigd erfgoed

Beeld uit 2019 toen grote cruiseschepen nog bij de stad af konden meren. Beeld AFP

De situatie in Venetië is urgent, zegt Unesco. ‘De slepende problemen hebben al geleid tot een verslechtering van de kenmerkende eigenschappen van de plek. De mens en de natuur beschadigen bestaande gebouwen en wijken’, schrijft de organisatie in een rapport over de staat van verschillende monumenten op de werelderfgoedlijst.

In 2021 dreigde Unesco ook al om de stad op de ‘zwarte lijst’ te plaatsen. Ook toen werden massatoerisme en klimaatverandering als grootste bedreiging voor de stad genoemd. Daarna beperkte Venetië het aantal toeristen. Zo mogen grote cruiseschepen sinds 2021 niet meer langs het San Marcoplein varen en moeten ze aanleggen in een haven buiten het centrum.

Een idee om toeristen entreegeld te laten betalen om de stad binnen te komen is afgezwakt en uitgesteld. Vanaf 2024 moeten toeristen op een paar drukke dagen in het jaar een toegangskaartje van maximaal tien euro kopen om de stad binnen te komen. Eerder ging het nog over het hele jaar. Om de gevolgen van de stijgende zeespiegel te beperken, rondde de stad in 2020 bovendien de bouw van een miljarden kostende stormvloedkering af.

Toch vindt Unesco de verbeteringen sinds 2021 te mager. ‘Er zijn te weinig stappen gezet om de complexe, aanhoudende problemen aan te pakken’, schrijft Unesco. Dat zou komen door een gebrek aan ‘strategische visie’ voor de lange termijn. Ook werkt het stadsbestuur niet efficiënt genoeg samen met de landelijke overheid, vindt Unesco.

Great Barrier Reef

Op dit moment staan er 55 erfgoederen op de lijst van bedreigd erfgoed. Twee daarvan liggen binnen de Europese Unie: de historische binnenstad van Wenen en het mijngebied van Rosia Montana in Roemenië.

Ook het Australische Great Barrier Reef staat al sinds 2021 op de nominatie om te worden bestempeld als ‘bedreigd erfgoed’, maar een stemming hierover is opnieuw uitgesteld. De Australische regering lobbyt actief om het predicaat ‘bedreigd erfgoed’ voor het grootste koraalrif ter wereld te voorkomen, onder meer omdat het een belangrijke toeristische trekpleister is. Unesco prijst nu de inspanningen die de Australische overheid heeft geleverd, maar stelt dat de waterkwaliteit rond het rif nog steeds niet voldoende is.

In september moet bij een stemming in het Saoedische Riyad blijken of Venetië aan de lijst wordt toegevoegd. Venetië en haar lagune staan sinds 1987 op de werelderfgoedlijst. Als Venetië daadwerkelijk op de lijst met bedreigde monumenten wordt geplaatst, moet Italië ieder jaar laten zien wat het land heeft gedaan om de situatie voor het erfgoed te verbeteren. Bij te weinig verbetering kan de stad zijn status als werelderfgoed verliezen.