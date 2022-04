Bouw stadions Qatar kost miljarden en trekt bevolkingspiramide scheef: driekwart bevolking is man

Bouwvakkers werken eind 2019 aan een van de stadions voor het WK voetbal dat later dit jaar wordt gehouden. Beeld AFP

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International krijgen deze migranten erg weinig betaald, hebben ze weinig rechten en zijn ze vaak onder valse voorwendselen naar Qatar gelokt. Er zijn meldingen dat duizenden arbeidsmigranten zijn overleden, deels door natuurlijke oorzaken. Volgens de internationale arbeidsorganisatie ILO en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er aanwijzingen dat het overlijden van zeker tientallen migranten met het werk te maken had. Veel van de arbeidsmigranten hebben ernstig letsel opgelopen.

Qatar weerspreekt de beschuldigingen dat er sprake is van moderne slavernij en wijst erop dat er de afgelopen jaren veel verbeterd is. Sinds 2019 mogen arbeidsmigranten van werkgever wisselen, sinds een jaar geldt er een minimumloon van 250 euro per maand.

Kosten

Het is moeilijk te zeggen hoeveel Qatar precies uitgeeft aan het WK. Behalve de stadions is er ook veel nieuwe infrastructuur gebouwd: metronetwerken, eilanden vol hotels en zelfs een nieuwe stad, Lusail City. Een jaar na de toewijzing in 2010 schatten analisten de totale kosten op 220 miljard dollar, bijna twintig keer zoveel als het vorige WK, in Rusland. Afgelopen juli had de Qatarese ambassadeur in Rusland het nog altijd over 200 miljard, maar volgens Qatar zijn de meeste projecten niet exclusief voor het WK bestemd. De kosten voor de bouw van nieuwe stadions worden geschat tussen de 4- en 10 miljard dollar, de jongste schatting komt uit op 6,5 miljard.