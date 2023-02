Bouw boert goed, maar de gewenste productie van woningen verloopt minder vlot

De omzet van de gehele bouw lag in 2022 bijna 10 procent hoger dan het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Beeld Elisa Maenhout

De omzet van de gehele bouw lag in 2022 bijna 10 procent hoger dan het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Grote gespecialiseerde bouwbedrijven, van installatiebedrijven tot architecten, boekten met 16,5 procent de hoogste omzetgroei in de sector. Ook de gestegen prijzen van bouwmaterialen droegen flink bij aan de algehele omzetstijging. In de handel in hout en andere materialen ging ruim 15 procent meer geld om wat betreft de verkopen binnen Nederland. De prijzen gingen bijna 15 procent omhoog.

Voor bouwers van woningen, kantoren en bedrijfsruimtes ging de omzet met 8,5 procent omhoog. In de grond-, weg- en waterbouw was de omzetgroei bijna 6 procent. In alle sectoren waren het vooral de kleinere bouwbedrijven die het goed deden, met een omzetsprong van 12 procent in vergelijking tot 2021.

Woningen

In de woningbouw moeten de verwachtingen voor de komende tijd wel worden getemperd, laten de CBS-cijfers zien. Het kabinet heeft de ambitie dat er in Nederland zo’n 100 duizend woningen per jaar worden neergezet. In de laatste drie maanden van 2022 werd echter voor ‘maar’ 14,8 duizend woningen een bouwvergunning afgegeven. Dat is ruim 29 procent minder dan in dezelfde periode in 2021.

Over heel 2022 werd voor ruim 63 duizend woningen een vergunning afgegeven, ruim 16 procent minder dan het jaar daarvoor. Dat werpt een schaduw vooruit, als het gaat om de woningproductie. Het aantal vergunningen van vandaag voorspelt het aantal opleveringen van woningen over enkele jaren. Een kleine troost: nieuwe woningen uit de ombouw van bijvoorbeeld kantoren worden door het CBS niet meegenomen in deze cijfers.

BAM

Koninklijke BAM Groep kan voorzichtig lachen, zo blijkt uit de jaarcijfers over 2022. Na grote zeperds in voorgaande jaren en een verlies van 235 miljoen euro in 2020 maakte BAM twee jaar geleden een koerswijziging bekend. Het investeert niet langer in grote, risicovolle projecten. Na een ontwerpfout moesten bijvoorbeeld tientallen miljoenen worden toegelegd op de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden.

Nu kan BAM voor het eerst in vier jaar geld uitkeren aan zijn aandeelhouders. ‘Het verheugt mij aan te kondigen dat wij zullen voorstellen de dividenduitkering aan aandeelhouders te hervatten’, aldus directeur Ruud Joosten over de jaarcijfers. De omzet daalde vorig jaar met 10 procent tot 6,6 miljard euro. Die daling kan worden verklaard door de verkoop van een aantal dochterondernemingen.

De bouwer waarschuwt nog wel voor de gevolgen van het strafrechtelijk onderzoek naar fraude en corruptie bij het inmiddels afgebouwde BAM International. Het zou daarbij gaan om ‘onregelmatigheden’ bij projecten in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.

In het resterende bedrijf, nog steeds een van de grootste bouwondernemingen van Nederland, werd juist 2 procent méér omzet geboekt; in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De brutowinst liep op naar 350 miljoen euro, na de 278 miljoen euro van vorig jaar. Met een orderboek van 10 miljard euro ziet het er voor BAM de komende jaren weer goed uit, aldus de directie.

Er liggen onder meer goede kansen in de noodzakelijke verduurzaming van gebouwen, vindt de bedrijfsleiding. Milieudefensie tikt BAM juist op dat terrein op de vingers. De actiegroep maant het bedrijf veel sneller te verduurzamen en minder gebruik te maken van beton en staal. Het bouwbedrijf zelf maakte bekend dat het projecten gaat weigeren als deze onvoldoende duurzame elementen bevatten.

Wat betreft woningbouw is BAM voorzichtig met zijn toekomstverwachtingen. De stijging van de rente zet het rendement onder druk. Ook wordt de voortgang van projecten gehinderd door onder meer de strengere stikstofregels en vertraging in de afgifte van bouwvergunningen door personeelstekorten bij gemeenten.