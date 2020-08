Bouterse zadelde Suriname op met miljardenschuld

Desi Bouterse arriveert voor de inauguratie van Chan Santokhi als president van Suriname. Beeld ANP

Er is sprake van ‘sabotage van de hoogste orde’, aldus Santokhi, de man die na tien jaar Bouterse onlangs als president is geïnstalleerd. De regering-Bouterse heeft meer dan 120 verschillende leningen afgesloten, met een totale schuld van meer dan 2,5 miljard euro. Een speciale anti-corruptiecommissie gaat dit onderzoeken.

Door het financiële wanbeheer van de afgelopen jaren is de nieuwe regering nauwelijks in staat om pensioenen en de salarissen van overheidspersoneel te betalen. Dit wordt verergerd door het feit dat het regime van Bouterse in de laatste weken voor de machtsoverdracht salarissen met soms wel de helft heeft verhoogd en 3.600 nieuwe ambtenaren in dienst heeft genomen.

Een van de hoofdschuldigen bij alle malversaties is waarschijnlijk de vroegere minister van Financiën, Gilles Hoefdraad. Het vorige parlement, waarin de regeringspartij van Bouterse de meerderheid had, weigerde hem te vervolgen. Inmiddels is Hoefdraad voortvluchtig, net als enkele van zijn naaste medewerkers. De oud-bewindsman zou in het buurland Guyana zijn.

‘Er zijn zaken die nu boven water zijn gekomen, maar gelooft u me, er zijn nog meer zaken die boven water zullen komen’, zo meent de nieuwe minister van Financiën, Armand Achaibersing. Eerder werd al bekend dat vertrekkende bewindslieden en ambtenaren er ook voor hebben gezorgd dat, tot in het kantoor van de president aan toe, computers en andere apparatuur verdwenen, en zo goed als nieuwe dienstauto’s voor een vriendenprijsje werden verpatst.

Nieuwe beproevingen

‘Het komt goed met Suriname, dat beloof ik,’ aldus president Santokhi. De nieuwe president heeft in elk geval het imago van zijn land in het buitenland al iets weten op te krikken. Dat kan belangrijk zijn voor toekomstige steun van bijvoorbeeld de Verenigde Staten of van Nederland, de vroegere koloniale machthebber in Suriname, waarmee ten tijde van Bouterse (bij verstek in Nederland veroordeeld wegens handel in harddrugs) de diplomatieke relaties op een laag pitje stonden.

De circa 600 duizend mensen tellende bevolking van Suriname staat hoe dan ook de komende tijd nieuwe beproevingen te wachten. Terwijl het inkomen van de meeste mensen niet of nauwelijks is gestegen, is de waarde van de Surinaamse dollar, de SRD, het afgelopen jaar met 35 procent gedaald.

Op veel plekken in de hoofdstad Paramaribo bleek het dinsdag, minder dan een dag nadat Santokhi tijdens een persconferentie op een rijtje had gezet hoe fors de staatskas is aangetast, niet of nauwelijks mogelijk om geld op te nemen bij betaalautomaten. De tekorten zijn onder meer ontstaan omdat door de coronacrisis momenteel minder mensen hun geld bij de banken storten.

Het grootste lichtpunt voor Suriname bevindt zich dezer dagen voor de kust van het land, waar zeer recentelijk opnieuw een grote voorraad olie is gevonden. President Chan Santokhi wil met de toekomstige inkomsten hiervan een stabiliteitsfonds opzetten en andere economische sectoren duurzaam ontwikkelen.