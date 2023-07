Bouterse op laatste zittingsdag proces Decembermoorden: ‘Wat het oordeel ook mag zijn, I am ready for it’

Voormalig president Desi Bouterse na afloop van de rechtszaak maandag. Beeld Ranu Abhelakh / AFP

De zitting van het hoger beroep duurde ruim vier uur. Bouterse (77) is in beroep gegaan nadat hij in 2019 tot 20 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld voor zijn aandeel in de moord in december 1982 op vijftien ongewapende tegenstanders van zijn militaire bewind. Justitie houdt ook in hoger beroep vast aan haar eis van 20 jaar celstraf.

‘Wat het oordeel ook mag zijn, I am ready for it’, stelde Bouterse, zoals gebruikelijk kalm, in zijn laatste woord. De standrechtelijke executie is volgens hem en zijn advocaat Irvin Kanhai niet met voorbedachte rade uitgevoerd, wat hem en vier medeverdachten onschuldig zou pleiten. De ex-legerleider noemde het maandag wel betreurenswaardig dat de slachtoffers zijn doodgeschoten, maar betuigde geen spijt.

‘Ultieme prijs’

In zijn pleidooi wees de oud-president zoals verwacht met de beschuldigende vinger naar Nederland. Volgens hem bereidde Den Haag in 1982 een gewapende invasie voor om de toenmalige Surinaamse regering af te zetten. De vijftien slachtoffers waren, zo beweerde hij, handlangers van de Nederlanders in Suriname. Zij zouden op instructie van Nederland het bevoegd gezag omver hebben moeten werpen. Voor dit ‘hoogverraad’ hebben de mannen de ‘ultieme prijs’ betaald.

Bouterse richtte zich in de rechtszaal tot God, en vroeg hem het hof met moed en wijsheid te zegenen om tot het juiste besluit te komen. ‘Het is geen gemakkelijk besluit voor u’, sprak hij, ‘maar wij zullen ons hoofd buigen en altijd luisteren. Ik geloof in Vrouwe Justitia.’

Teleurgesteld

Na het laatste woord van Bouterse vertrokken de nabestaanden van de slachtoffers teleurgesteld uit de rechtszaal. ‘Al meer dan veertig jaar vertelt Bouterse dezelfde leugens’, zei Nirmala Rambocus, zus van de doodgeschoten militair Soerendre Rambocus, aan het lokale radiostation ABC. ‘Ik had gedacht dat Kanhai en Bouterse creatiever zouden worden.’

Buiten het Hof van Justitie in Paramaribo werd Bouterse, zoals gebruikelijk, door zijn aanhangers met strijdliederen opgewacht. Ook daar herhaalde hij zijn beschuldigingen aan het adres van Nederland, en de slachtoffers van de Decembermoorden.

De overige verdachten in deze zaak, Ernst Geffery, Stephanus Dendoe, Iwan Dijksteel en Benny Brondenstein, zeggen ook onschuldig te zijn en vroegen maandag net als Bouterse om vrijspraak. Naar verwachting doet de rechtbank nog dit jaar uitspraak in de zaak die al sinds 2007 duurt. Een definitieve datum wordt later bekendgemaakt.