Bourgondische protestant Andries Knevel moet na 43 jaar weg bij ‘zijn’ EO

‘Als ik de rest van mijn leven op mijn handen moet lopen om de EO op de kaart te zetten, dan zal ik dat doen’, zei Andries Knevel in 2005 tegen Trouw. ‘Ik ben vergroeid met dit bedrijf, vergroeid met de missie.’

Nu, zestien jaar later, neemt de Evangelische Omroep afscheid van hem. De beslissing heeft een ‘technische oorzaak’, vertelt de 69-jarige presentator telefonisch. Vier jaar geleden ging hij met pensioen, sindsdien kreeg hij telkens een contract van een jaar. Na vier tijdelijke contracten eiste de wet dat Knevel een half jaar zou stoppen. Knevel: ‘Toen vroeg de EO of dit niet het moment was om er helemaal mee op te houden.’

Die boodschap bracht ‘lichte pijn’ bij hem teweeg, zegt de presentator, die in de 43 jaar dat hij voor de omroep werkte 42 tv-programma’s presenteerde, zoals Het Elfde Uur (1992-2010) en Knevel & Van den Brink (2007-2014).

Als een totale verrassing kwam het besluit niet. ‘Ik was al op weg naar de uitgang en werkte nog maar twee dagen in de week’, zegt hij. Maar hij was graag nog doorgegaan met Groot Nieuws, een programma met psalmen, overdenkingen en gezangen dat zondagochtend om acht uur op Radio 5 te beluisteren is. Zijn laatste tv-programma zal Andries en de wetenschappers worden, waarvan de komende weken nog twee afleveringen te zien zijn.

Gastdominee

Wat hij nu gaat doen? Zijn andere werkzaamheden ‘intensiveren’. ’s Zondags preekt hij als gastdominee, hij organiseert studentendebatten over het geloof en wil nog een boek schrijven. En hij overweegt te beginnen met een podcast. De naam heeft hij al: Andries gaat door. ‘Een knipoog naar Matthijs van Nieuwkerk.’ De podcast moet dezelfde inhoud gaan krijgen als zijn tv-programma Andries: inspirerende gesprekken over het geloof.

Achter de podcast staat nog een vraagteken. ‘Eind van de week wil ik er een knoop over doorhakken. Er is al een groot aantal podcasts, luisteraars moeten hem wel zien te vinden.’

Knevel groeide op in een christelijk gereformeerd gezin in Bussum, maar luisterde naar The Beatles, The Rolling Stones en The Beach Boys. Hij begreep pas ‘wat God met hem wilde’ toen hij eerstejaarsstudent economie was aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de grote levensvragen hem tijdens een college overvielen.

Na een studie theologie solliciteerde hij in 1978 bij de EO, omdat hij daar vond wat in de rest van Nederland destijds taboe was. ‘De EO was: níét links, níét abortus, níét Den Uyl, níét hip’, schreef NRC in een profiel van Knevel in 2004.

‘Materiële zaken doen mij niet veel’, zei hij in het interview met Trouw in 2005. ‘Er is slechts één verleiding die ik kennelijk niet kan weerstaan: ik wil God doorgronden.’

Bourgondiër

Maar een asceet die wars is van wereldlijke genoegens, is Knevel, een fanatiek Feyenoord-fan, niet. In profielen wordt hij omschreven als bourgondiër. Elk jaar huurt hij met zijn gezin een grote boerderij in Zuid-Toscane. ‘Hij heeft mij goede wijnen leren drinken’, zegt Tijs van den Brink, die hem ruim dertig jaar kent en acht jaar naast hem zat bij hun talkshow. ‘Hij houdt vooral van een rode bordeaux.’

‘Ik ben altijd jaloers geweest op zijn zelfvertrouwen en bravoure’, zegt Van den Brink. Toen Pauw & Witteman in 2006 begon, kreeg hij een mail van Knevel: ‘Tijs, dit gaan wij ook doen.’ Waar Knevel gasten en publiek voorafgaand aan hun programma hartelijk welkom heette, stond Van den Brink in een hoek te wachten tot de lampjes boven de camera gingen branden.

Tegelijkertijd deelde Knevel het podium, dat hij bij Het Elfde Uur nog voor zichzelf had, graag met de achttien jaar jongere Van den Brink. ‘Dat heb ik zeer aan hem gewaardeerd.’

In het begin van zijn carrière viel Knevel op door zijn laserogen en zijn wapperende vingertje. Een periode had hij een waarschuwingsbrief op tafel liggen met daarop: ‘Ogen en handen.’

Donkere ogen

‘Mijn stijl is kalmer geworden’, zegt Knevel. ‘Als je de afgelopen acht jaar de 183 afleveringen van Andries hebt gezien, dan zie je iemand die rust uitstraalt, gasten helpt een antwoord te formuleren en af en toe een witje (stilte, red.) laat vallen. Mijn vinger heb ik veranderd in een uitnodigende hand. En achteraf had ik vanwege mijn ogen contactlenzen moeten nemen. Ik heb nogal donkere ogen, en die schoten door het beeld heen. Ik werd vergeleken met Elco Brinkman, die hetzelfde had. Dat vond ik niet leuk.’

Wat Knevel ziet als zijn tv-hoogtepunt? ‘Het Elfde Uur, dat ik maakte tussen 1992 en 2010. Dat was een talkshow avant la lettre, waarvan ik er 554 heb gemaakt. Het was bijna voor het eerst dat op de Nederlandse tv de thema’s geloof, politiek, samenleving, cultuur en wetenschap in een praatprogramma met elkaar verbonden werden. Dat vond ik toch wel… ja, mijn tv-hoogtepunt, laat ik het zo maar noemen.’

Gezin Knevel is al 53 jaar samen met zijn vrouw Rietje. Hij was 16, zij 14. ‘Ik zat op mijn Puch, zij achterop en zo heb ik haar veroverd’, zei hij tegen Het Parool. Ze hebben drie volwassen kinderen: Herman, Martijn en Marije.

Shownieuws Ook Knevels dochter Marije is journalist. Ze is adjunct-hoofdredacteur bij Linda.nl en op televisie te zien als expert bij Shownieuws op SBS.