Botswana overweegt plezierjacht op olifanten weer toe te staan

Botswana overweegt de plezierjacht op met name olifanten weer toe te staan, omdat de wilde dieren te vaak de oogst van kleine boeren opeten. In Botswana leven volgens natuurbeschermers zeker 130 duizend olifanten, oftewel een derde van de Afrikaanse olifantenpopulatie.

Een jonge olifant in de Okavango Delta in Botswana. Foto REUTERS

Als de jacht wordt vrijgegeven leidt dat ongetwijfeld tot protesten in het Westen, waar drie jaar geleden met afgrijzen werd gereageerd toen een Amerikaanse plezierjager in buurland Zimbabwe de leeuw Cecil doodde.

De regering van Botswana is van plan door te zetten, nadat het parlement eind juni heeft besloten dat het verbod op de jacht moet worden ingetrokken. Volgens hun eigen tellingen zijn er 230 duizend olifanten, en steeds meer gemeenschappen beklagen zich over de last die de dieren veroorzaken. In het noordelijke district Chobe is de maïsoogst volgens parlementariër Konstantinos Markus met 72 procent afgenomen.

Botswana vaardigde het jachtverbod uit onder president Ian Khama in 2014, toen het er op leek dat het slecht ging met wildstand. Maar zijn in april aangetreden opvolger Mokgweetsi Masisi voelt wel voor opheffing. Binnenkort beginnen openbare hoorzittingen over het plan. Over jachtverboden bestaat geen unanimiteit in Afrika: waar in Kenia al tientallen jaren niet mag worden gejaagd, verdienen landen als Zuid-Afrika, Tanzania en Zambia aan de plezierjacht voor toeristen.