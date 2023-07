Botswana dwingt betere voorwaarden op diamanthandel af, mede door oorlog in Oekraïne

De Jwaneng diamantmijn in Jwaneng, Botswana. Beeld Monirul Bhuiyan / AFP

Na jaren onderhandelen sloot Botswana begin deze maand een hernieuwde mijnbouwovereenkomst met De Beers, een van ’s werelds grootste diamantbedrijven. Voor beide partijen stond een hoop op het spel. De mijnbouwreus is voor 70 procent van zijn handel afhankelijk van de ruwe edelstenen uit het land in zuidelijk Afrika. De Botswaanse economie drijft op de handel in diamanten: de waarde van de kostbare stenen is goed voor 90 procent van de export.

Eerder leken de onderhandelingen over diamanthandel en -winning nog te klappen. Tijdens een bijeenkomst in mei stelde de Botswaanse president Mokgweetsi Masisi dat hij de toen nog geldende overeenkomst met De Beers, die in 2011 werd gesloten, zeer beperkend vond. ‘Die hebben we getekend in een tijd dat we nog niet veel wisten’, zei Masisi, ‘maar inmiddels zijn onze ogen geopend.’

Volgens het vorige samenwerkingscontract mocht de Botswaanse overheid jarenlang maar een klein deel van de gewonnen stenen verkopen; de rest ging naar De Beers. Dat percentage bedroeg in 2010 nog 10 procent, maar conform de nieuwe overeenkomst wordt dat het komende decennium stapsgewijs opgekrikt naar 50 procent. Ook zal het mijnbouwbedrijf 75 miljoen dollar investeren in de diversificatie van de Botswaanse economie, waardoor deze minder afhankelijk moet worden van de diamantverkoop.

Groeispurt

Op het moment dat Botswana in 1966 onafhankelijk werd van kolonisator Groot-Brittannië, stond het land in het zuiden van Afrika te boek als een van de armste ter wereld. Er waren bijna geen verharde wegen en slechts drie middelbare scholen. Vlak na de onafhankelijkheid ontdekte het Zuid-Afrikaanse De Beers echter dat er diamanten in de Botswaanse grond zaten, wat het startpunt was van een grote economische groeispurt.

Inmiddels is het land volgens de Wereldbank uitgegroeid tot een hoger middeninkomensland. Toch is Botswana ook een van de meest ongelijke landen ter wereld: de afgelopen decennia profiteerde vooral de bovenlaag van de samenleving van diamantmiljarden. Overheidsplannen om de afhankelijkheid van de diamanthandel terug te brengen, en de almaar groeiende ongelijkheid te verkleinen, zijn vooralsnog niet geslaagd.

Sinds de diamantenvondst in de jaren zestig werkt de Botswaanse overheid nauw samen met De Beers bij het delven van de ruwe diamanten, in de gezamenlijke onderneming Debswana. Gelet op die decennialange samenwerking waren de harde woorden van Masisi opvallend. De vastberadenheid van de president werd door sommige analisten zelfs gezien als populistische bluf. Toch heeft die felle opstelling er uiteindelijk toe geleid dat Botswana meer zeggenschap krijgt over de verkoop van de kostbare stenen.

Rimpeleffecten oorlog

Dat de overeenkomst zo gunstig uitvalt voor de Botswaanse overheid, heeft volgens experts vooral te maken met de rimpeleffecten van de oorlog in Oekraïne. Vanwege Amerikaanse sancties mijden westerse kopers diamanten uit Rusland, terwijl dat land de grootste exporteur van natuurlijke diamanten ter wereld is. Wat eerder gold voor bloeddiamanten uit conflictgebieden, geldt nu ook voor diamanten uit Rusland, merkt diamantair Benno Leeser van het Nederlandse bedrijf Gassan. ‘Onze klanten, horlogeleveranciers bijvoorbeeld, vragen tegenwoordig of we op onze factuur willen vermelden dat de diamanten niet uit Rusland komen’, vertelt hij.

Door de westerse boycot van Russische diamanten geldt Botswana momenteel als ‘de belangrijkste bron van diamanten ter wereld’, zegt ook diamantexpert Paul Zimnisky. Dat de wereldwijde diamantprijs het afgelopen jaar met 6,5 procent is gedaald, is volgens de Amerikaan een relatief gegeven. ‘De jaren 2021 en 2022 waren juist zeer sterke jaren voor de diamantsector’, stelt hij. Ook De Leeser merkte dat de vraag naar diamanten iets is afgenomen. ‘We hebben de afgelopen jaren geprofiteerd van de negatieve spaarrente die banken hanteerden’, legt hij uit. ‘Dan zie je dat klanten liever investeren in een stukje diamant of horloge. Inmiddels is de rente weer omhoog gegaan, dus die factor is weggevallen.’

Continentbrede trend

De toegenomen vraag naar niet-Russische diamanten, in combinatie met de hoge diamantprijs, heeft De Beers en de Botswaanse overheid geen windeieren gelegd. In 2022 bedroeg de omzet van de Debswana-joint venture maar liefst 4,2 miljard euro, vergeleken met 3,2 miljard het jaar ervoor. Dankzij de opbrengsten boekte Botswana voor het eerst sinds 2016 een begrotingsoverschot van 0,6 procent. Met de nieuwe overeenkomst zullen de inkomsten de komende jaren nog verder oplopen.

De eis van de Botswaanse overheid om meer te verdienen aan de grondstoffen die hen toebehoren past in een grotere, continentbrede trend. Zo kwam de Zimbabwaanse overheid vorig jaar nog met nieuwe maatregelen om lithiumexport tegen te gaan, om zo het verwerkingsproces binnen de landsgrenzen te houden. Ook in de Democratische Republiek Congo heeft de overheid een hardere houding aangenomen bij onderhandelingen over de export van kobalt. Namibië, dat in mindere mate samenwerkt met De Beers, overweegt ‘in de voetsporen van Botswana te treden’, en bij heronderhandelingen een groter inkomstenaandeel van de diamanthandel te eisen.