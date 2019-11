Botoxprikje halen bij de kapper of de tandarts is verleden tijd

Beeld afp

Eigenlijk mochten honderden onbevoegde schoonheidsspecialisten, kappers of zonnestudio’s al geen lippen vullen of andere cosmetische behandelingen aanbieden. Maar de Inspectie voor Gezondheidszorg had weinig mogelijkheden om in te grijpen. Dat gaat nu veranderen, blijkt uit het kwaliteitskader voor cosmetische zorg dat het Zorginstituut woensdag publiceert.



De strengere handhaving betekent dat de tandarts die na een gebitscontrole nog wat botox in het gezicht spuit om wallen weg te werken, binnenkort een toezichthouder op de stoep kan verwachten. Want tandartsen mogen alleen cosmetisch ‘bijklussen’ met een tandheelkundig doel.



Mede aangemoedigd door beautyvloggers, lieten de afgelopen jaren steeds meer Nederlanders zich verleiden tot amateuristisch uitgevoerde ingrepen. Met risico’s op infecties, verminkingen, littekens of een uitdrukkingsloos aangezicht. Daarover leven al langer zorgen bij gediplomeerde aanbieders van cosmetische zorg. Drie jaar geleden waarschuwden onderzoekers en artsen van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam al voor de risico’s.

Boete

Ook de inspectie bezag de niet-medische behandelingen in achterkamertjes van een zonnestudio of bij een kapper al langer met zorg. Maar meer dan waarschuwen kon de waakhond niet. De regels zijn daar nu op aangepast, waardoor alle Nederlandse aanbieders gediplomeerd en bevoegd moeten zijn als arts, de patiënt helder en transparant voorlichten over de behandelingen en daarover kwaliteitsverslagen publiceren. Voldoen de zorgverleners niet aan de gestelde normen, dan kan de inspectie een boete opleggen, een ‘kliniek’ tijdelijk sluiten of, in het geval tandartsen, een gang naar de tuchtrechter.

‘Doordat ook commerciële partijen cosmetische zorg aanbieden, is het extra belangrijk om toe te zien op de kwaliteit’, zegt Catharina Meijer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG). ‘De meeste cosmetische ingrepen zijn kleine behandelingen, zoals botoxfillers, laserbehandelingen en ooglidcorrecties. Daar zit een relatief laag medisch risico aan, maar daardoor groeit de markt wel erg snel. Daarom is het goed dat er nu kwaliteitseisen worden gesteld en cosmetische artsen een medische discipline krijgen.’

Ook arts Peter Driessen is blij dat de inspectie nu strenger gaat toezien op de schoonheidssector. Zo wordt de sector langzaam volwassen stelt hij. ‘Vijftien jaar geleden was echt een cowboytijd. Men spoot maar wat in het rond. Maar je moet er wel zeker van kunnen zijn dat degene die jou behandelt weet wat hij doet.’