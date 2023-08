Bosz ziet symboliek in winst Cruijff Schaal: ‘In de geest van Johan’

PSV-trainer Peter Bosz na afloop van de gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal in de Kuip tegen Feyenoord. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Bosz kon een glimlach niet onderdrukken toen hem op de persconferentie werd voorgehouden dat het de veertiende keer was dat PSV de Johan Cruijff Schaal had gewonnen, het rugnummer van de naamgever. ‘Ik had het al benoemd in mijn wedstrijdbespreking’, bekende de coach. ‘Dat je de schaal voor de veertiende keer wint, heeft wel iets symbolisch.’

De symboliek school hem vooral in de manier waarop PSV de eerste prijs van het seizoen pakte. De ploeg van Bosz voetbalde met veel druk naar voren en zette Feyenoord in de eigen Kuip keer op keer vroeg vast. Bekerwinnaar PSV was in grote delen van de wedstrijd beter dan de landskampioen uit Rotterdam. ‘Dat was in de geest van Johan, denk ik’, zei Bosz, die zich als coach liet inspireren door Cruijff.

Over de auteur

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

Ook Arne Slot dacht dat de naamgever van de prijs van boven tevreden had gekeken naar het spel dat beide ploegen vrijdagavond tentoonspreidden. ‘Het gebeurde van twee kanten’, zei Slot over de aanvallende manier van voetballen en het hoge drukzetten op de tegenstander.

De coach van Feyenoord zag dat het hernieuwde PSV onder Bosz zeker gelijkwaardig is aan zijn ploeg. ‘We hebben vorig seizoen al niet van PSV kunnen winnen, dat was niet voor niks. PSV heeft een hele goede ploeg. Nu ze in de intensiteit mee kunnen waarmee wij vorig jaar speelden, wordt het nog moeilijker om van ze te winnen.’

Zo bestreed Bosz zijn collega van Feyenoord met eigen wapens. PSV bewees in het hoge tempo en de intensiteit van Feyenoord mee te kunnen. ‘Dat was vorig seizoen ons grootste pluspunt ten opzichte van onze concurrenten’, zei Slot. ‘Maar dat is vaak zo: als je op een bepaald vlak het verschil maakt, dan gaan je concurrenten er alles aan doen om dat ook voor elkaar te krijgen. Het is aan ons om de volgende stappen te zetten.’

Eerste prijs

Met het winnen van de Johan Cruijff Schaal pakte de 59-jarige Bosz als coach zijn eerste prijs op het hoogste niveau. Op de vraag of hem dat wat deed, was hij duidelijk: ‘Ben ik nu een andere coach omdat ik deze wedstrijd win? Ik vind het zo’n onzin. Het is ook nog eens een wedstrijd geweest die Ruud van Nistelrooij (voorganger Bosz, red.) heeft verdiend door vorig seizoen de beker te winnen.’

Liever had hij het over de manier waarop PSV voor het derde jaar op rij de Johan Cruijff Schaal mee naar Eindhoven nam. ‘Ik hecht veel waarde aan deze wedstrijd omdat we in de Kuip gevoetbald hebben, zoals wij dat graag zouden willen.’