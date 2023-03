Boswachter ziet eiken voor zijn ogen sterven in door stikstof aangetast natuurgebied

Boswachter Erik de Jonge maakt foto's van aangetaste eiken in Natura 2000-gebied Brabantse Wal. Beeld Marcel van den Bergh

Tussen woekerende bramen en duizenden dode eiken is boswachter Erik de Jonge (40) van Brabants Landschap enige tijd onverstaanbaar door laag overscherende F35 Joint Strike Fighters, vertrokken vanaf het nabijgelegen vliegbasis Woensdrecht. Als de gevechtsvliegtuigen sneller dan het geluid weer zijn verdwenen, rest niet het geritsel van het natuurschoon op Landgoed Mattemburgh, gelegen in Natura 2000-gebied Brabantse Wal, maar het gesuis van snelweg A4.

Veel tijd hoef je in het gebied bij Hoogerheide niet door te brengen om te zien welke bronnen van stikstof hier in het zuidwesten van Brabant zwaar op de biodiversiteit drukken. Aan de andere kant van het beekdal liggen ook de nodige veehouderijen, en dan wordt de industrie van de Antwerpse haven, aan de andere kant van de landsgrens nog aan het oog onttrokken.

Niet alleen de natuur in de Brabantse Wal heeft zeer te lijden onder het neerdwarrelen van stikstof. Ook de veertien andere Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant gaan er onder gebukt. Reden voor het provinciebestuur om afgelopen week een drastisch besluit te nemen: ‘Aanvragen voor vergunningverlening met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden komen tijdelijk stil te liggen’, was de boodschap van Gedeputeerde Staten. ‘Alle sectoren van de Brabantse samenleving worden hierdoor geraakt’ - van bouwvergunningen voor huizen en stallen, tot duurzame energieprojecten.

Kantelpunt

De Jonge laat zien waarom het nodig is dat Brabant ingrijpt. Vijftien jaar is hij hier al boswachter en nog nooit zag hij de eiken zo snel na elkaar het loodje leggen. ‘Deze heeft het 200 jaar prima gedaan, met alle ruimte aan de rand van het beekdal, maar hij is kikdood.’ Hij ziet de exponentiële sterfte als een kantelpunt. De decennialange ophoping van stikstof begint de afgelopen jaren serieus slachtoffers te maken. Geholpen door droogte als gevolg van klimaatverandering.

De bodem verzuurt doordat belangrijke mineralen als calcium, kalium en magnesium wegspoelen naar het grondwater, legt De Jonge uit. In de diepere bodem valt zo minder voeding te halen en eiken leven meer van de toplaag van stikstof, wat als een soort kunstmest fungeert. Hierdoor wortelen eiken steeds minder diep, wat funest is in droge tijden, want dan kunnen ze niet meer bij het dieperliggende grondwater.

Als de eik valt, kantelt het ecosysteem. De boomsoort is namelijk hoofdgastheer voor insecten in een bos. Zonder eik geen wintervlinder, om maar een soort te noemen. ‘Van de bosvogels’, zegt De Jonge, ‘leeft hier 80 tot 90 procent van de miljoenen rupsen van de wintervlinder.’

In mei hoort de boswachter nu nog - boven het gesuis van de A4 uit - het ‘tik, tik, tik’ van de duizenden keuteltjes rupsenpoep die tegelijk uit de eiken vallen. Hoe lang nog, vraagt hij zich af in een van de oudste bosreservaten van Nederland. Want met kleine bladeren en een doffe kleur - een schril contrast met wat De Jonge vorig jaar aan vitale eiken in Wales zag - stonden de nog levende exemplaren er vorige zomer ook al niet best meer bij.

Koeien bij dode eikenbomen als gevolg van stikstof in Natura 2000 gebied Brabantse Wal. Beeld Marcel van den Bergh

Veehouders

De Jonge mag onder zijn ogen de natuur zien verslechteren, bij landbouworganisatie LTO vinden ze dat de provincie een ‘zorgelijke’ stap heeft gezet. De basis daarvoor ligt in rapporten van twee onderzoeksbureaus die volgens LTO ‘onduidelijk’ en ‘oncontroleerbaar’ zijn. De onderzoekers zijn niet zelf natuur in zijn gegaan, maar hebben bestaande rapporten en modellen gebruikt. Wanneer is het een keer genoeg, vragen veehouders zich ook af, nu zij al decennia op decennia minder stikstof uitstoten.

Maar nieuw detailonderzoek was in Brabant niet nodig, zegt hoogleraar milieusysteemanalyse Wim de Vries (Wageningen Universiteit). ‘Al veertig jaar ben ik betrokken bij onderzoek naar de effecten van stikstof’, zegt hij. ‘Het sluimerende probleem van stikstofoverschotten die zich opstapelen in de natuur is overduidelijk.’ De Vries ontkent niet dat de landbouwsector veel heeft gedaan om te minderen, vooral tussen 1990 en 2010, maar het is niet genoeg en bovendien zo goed als stilgevallen. Hij vergelijkt de situatie in de natuur met iemand die weliswaar aan de lijn is, maar nog steeds te veel calorieën eet.

Het provinciebesluit om abrupt een radicaal stikstofdieet te volgen, is gebaseerd op zogenoemde natuurdoelanalyses. Ze worden gemaakt om voor landelijk beleid in kaart te brengen hoe de natuur in de twaalf delen van Nederland erbij staat. Brabant is de eerste die er conclusies aan verbindt, maar de kans is groot dat andere provincies de komende maanden ook met vergaande besluiten komen.

Verschraling

De Brabantse analyses laten volgens gedeputeerde Hagar Roijackers (GroenLinks) zien dat met het huidige beleid ‘een totale verschraling van de natuur’ dreigt. ‘Aanvullende maatregelen zijn nodig om aan de Europese doelstellingen te voldoen’, zegt Roijackers. ‘En om de natuur – en daarmee onze leefomgeving - op orde te brengen.’

Hoogleraar De Vries vindt het wel moeilijk uit te leggen dat Brabant álles stil legt. ‘Ja, de stikstofuitstoot moet zo snel mogelijk omlaag, maar men moet niet denken dat deze maatregel morgen al effect heeft’, zegt hij. ‘Daar ben je zo twintig jaar zoet mee.’ Dat is toch zuur voor woningbouw en duurzame energieprojecten, vindt De Vries. Want hij weet: ‘De landbouw levert veruit de grootste bijdrage aan het probleem.’

Boswachter De Jonge prijst dat wordt afgestapt van ‘pappen en nathouden, wat niet tot natuurherstel leidt', maar is ook kritisch op de provincie. Die kocht bijvoorbeeld zelf boeren uit om meer industrie bij Moerdijk mogelijk te maken. Daarbij mocht 70 procent van de opgekochte stikstof worden gebruikt en kwam 30 procent ten goede aan de natuur. ‘In dat tempo schiet het niet op.’ De provincie trekt die conclusie nu ook. Tot dat ‘positieve effecten zichtbaar zijn’, komt alle gereduceerde stikstof vanaf nu ten goede aan de Brabantse kwetsbare natuur.

Wie weet brengt het op een dag de verdwenen hakhoutwallen terug in de Brabantse Wal. Sinds 150 jaar werden deze rijen bomen iedere tien jaar gekapt, onder meer om de ovens van de bakkerijen in de buurt mee te stoken. Op de gekapte stammen kwamen nieuwe boompjes als een soort lage knotwilgtenen vanzelf weer op. Tegenwoordig winnen de scheuten het niet meer van de bramen, de ongewenste woekeraar die het zo goed doet op stikstof.