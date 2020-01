Nieuws Srebrenica

Bosnisch-Servische oud-generaal in Bosnië aangeklaagd voor Srebrenica

Een Bosnisch-Servische oud-generaal moet in Bosnië terechtstaan voor zijn aandeel in het bloedbad in Srebrenica in 1995. De 60-jarige Milomir Savcic is dinsdag in eigen land aangeklaagd. Het is onduidelijk of hij ook is gearresteerd.