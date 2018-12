Bosnisch Banja Luka annuleert nieuwjaarsconcert vanwege groeiende demonstraties

Bosniërs demonstreren op zondag 30 december in het centrum van Banja Luka, omdat ze opheldering eisen over de dood van student David Dragicevic. Beeld AFP

In Banja Luka, in het noordwesten van Bosnië-Herzegovina, neemt de onrust steeds verder toe. Vandaag besloot de burgemeester het nieuwjaarsconcert van vanavond te annuleren vanwege veiligheidsredenen.

‘Lukac is een moordenaar!’, klonk het zondag, gericht tot minister Dragan Lukac van Binnenlandse Zaken. Speciale politie-eenheden dreven de demonstranten uit elkaar en arresteerden meerdere mensen.

De demonstranten toonden zich solidair met Davor Dragicevic, wiens 21-jarige zoon David in maart 2018 dood is gevonden. Sindsdien begeeft de vader zich vrijwel elke dag naar het stadsplein van Banja Luka om opheldering te eisen over de oorzaak van het overlijden van zijn zoon. Zijn roep om de waarheid is inmiddels uitgegroeid tot een grote beweging van burgers die de corruptie, ondermaatse rechtsgang en werkeloosheid in het land zat zijn: ‘Gerechtigheid voor David’.

‘Ik blijf hier staan zolang als het nodig is’, zei Davor Dragicevic zondag tegen de menigte op het stadsplein. ‘Ik kan niet meer terug, ik kan nergens heen. Het is kerst- en nieuwjaarstijd, maar waar is mijn David?’

Davor Dragicevic spreekt zondag 30 december een menigte toe in het Bosnische Banja Luka en eist gerechtigheid in de onopgeloste moordzaak van zijn zoon David. Beeld AFP

Op 24 maart werd David Dragicevic gevonden in de rivier Crkvena, niet al te ver van het centrum van Banja Luka. Het lichaam zat onder de blauwe plekken. Volgens de politie ging het om zelfmoord of een ongeluk, maar een week later sloten ze ook een moord niet uit. De zaak is nooit opgelost.

Volgens Davor heeft de politie David omgebracht, of beschermen de autoriteiten degene die het heeft gedaan. Ook moeder Suzana Radanovic denkt dat: ‘Als zomaar iemand mijn kind had vermoord, was hij allang gearresteerd. Het moet een heel machtig iemand zijn.’

De Bosnisch-Servische leider Milorad Dodik zei zondag dat er geen bewijs is dat de politie betrokken is bij de zaak van Dragivecic. Volgens hem worden de demonstraties gemanipuleerd door politici uit de oppositie.

De regering heeft een harde lijn uitgezet tegen de aanhoudende protesten. Vorige week zijn meerdere oppositiepolitici die deelnamen aan de demonstraties opgepakt. Ook Dragivecic zelf werd gearresteerd. Kort daarna werd hij vrijgelaten toen bleek dat hij geen wapens in zijn huis had, zoals de politie vermoedde.