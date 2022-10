Bosnië moet kiezen, in een corrupt en niet functionerend systeem

Servische presidentskandidaat Milorad Dodik bij een verkiezingsbijeenkomst op 27 september. Beeld AP

Op een zonnige nazomerdag lijkt Banja Luka op de gemoedelijke Habsburgse provincieplaats die het ooit was, met groene lanen, volle terrassen en monumentale pastelkleurige gebouwen uit de Oostenrijkse tijd. Maar in de buitenwijken krijgt de grootste Servische stad van Bosnië-Herzegovina een grimmiger karakter. Op de muren zie je overal de beeltenis van Ratko Mladic, de Bosnisch-Servische generaal die werd veroordeeld wegens oorlogsmisdaden in Srebrenica en elders. Overal zie je ook de Z, het overwinningsteken van het Russische leger in Oekraïne. ‘Leve Rusland’, staat er vaak bij, of ‘Fuck NATO’. Dit is de rauwe rand van Europa, waar oorlogsmisdadigers als helden worden vereerd.

Zondag zijn er verkiezingen in Bosnië, op nationaal en regionaal niveau. De ogen zijn vooral gericht op de strijd in het Servische deel, de Republika Srpska, waar Milorad Dodik kandidaat is voor het presidentschap. In 2021 kondigde Dodik aan dat de Republika Srpska zich in verregaande mate wilde losmaken van de Bosnische staat. Vooral zijn plan voor de oprichting van een eigen Bosnisch-Servisch leger deed de herinneringen aan Srebrenica herleven. Koerst Bosnië opnieuw af op een oorlog?

Dodiks belangrijkste tegenstrever is Jelena Trivic, die in nationalisme nauwelijks voor hem onderdoet, maar geen afscheiding wil. Volgens een peiling van twijfelachtige betrouwbaarheid liggen ze nek aan nek. De verkiezingsstrijd is keihard, maar niemand gelooft dat de Bosnische politici een antwoord hebben op de grootste problemen van het land: de corruptie en de leegloop van het land. Sinds 2010 zijn ongeveer 800 duizend Bosniërs naar het buitenland vertrokken.

Nationalistische kaart

Op een verkiezingsbijeenkomst in Bijeljina, de tweede stad van de Republika Srpska, speelt Dodik de nationalistische kaart. ‘Wij Serviërs mogen niet de mensen vergeten die een hoge prijs betaalden omdat ze hun volk dienden. Ratko Mladic, Radovan Karadzic, Biljana Plavsic. Zij zijn ten onrechte veroordeeld omdat zij hun volk dienden’, zegt hij.

De retoriek is rabiaat, maar de sfeer is tam. Zelfs het zwaaien met Servische vlaggen doet een beetje plichtmatig aan. Hier lijken geen mensen te staan die een nieuwe oorlog willen, maar mensen die zich onbegrepen voelen en zich terug willen trekken in hun eigen sfeer, een Bosnisch-Servische bunker in een vijandige buitenwereld.

In Banja Luka wordt Dodiks separatisme niet erg serieus genomen. ‘Theater om stemmen te trekken’, oordeelt journalist Zeljko Raljic. In juni liet Dodik weten dat hij zijn plannen voor afscheiding voorlopig in de wacht heeft gezet, omdat de oorlog in Oekraïne al genoeg onzekerheid veroorzaakt.

Niettemin blijft Bosnië een fragiele staat. In 1995 werd de oorlog in Bosnië beëindigd met de akkoorden van Dayton. Dayton was een succes: het is al 27 jaar vrede. Maar Dayton zadelde Bosnië ook op met een uitermate complexe politieke structuur. Het land werd opgedeeld in twee delen, de Republika Srpska en de Federatie van Bosniakken en Kroaten. Daarboven staat een driekoppig presidentschap, waarvoor Bosniakken, Kroaten en Serviërs ieder hun eigen president kiezen. Aan de top van de piramide staat de Hoge Vertegenwoordiger van de internationale gemeenschap die moet toezien op de naleving van de akkoorden van Dayton.

Eigen koninkrijkjes

De oorlog kon alleen worden beëindigd als de strijdende partijen de garantie kregen dat zij niet door de anderen gedomineerd konden worden. Zo kregen de Bosniakken, Serviërs en Kroaten hun eigen koninkrijkjes, alsmede uitgebreide mogelijkheden om elkaars plannen door een veto te treffen. Het is de tragiek van Bosnië: de partijen die elkaar op leven en dood bevochten, houden elkaar nu in een verstikkende politieke houdgreep.

‘De Federatie is het buitenland voor mij’, zegt de Servische leider Dodik op zijn verkiezingsbijeenkomst. ‘Elke ochtend als ik opsta, vraag ik me af hoe ik ze kan verneuken en irriteren.’ Op haar beurt wordt de Federatie lamgelegd door een conflict tussen Bosniakken en Kroaten. Zondag gaan de inwoners van de Federatie naar de stembus, maar de verkiezingen van 2018 hebben nooit tot de vorming van een regering geleid. Al vier jaar wordt de Federatie bestuurd door een demissionair kabinet.

De dominante politieke partijen stoken het nationalistische vuurtje op om aan de macht te blijven en een systeem van corruptie en cliëntelisme in stand te houden. Overheidscontracten worden aan bevriende bedrijven gegeven, overheidsbanen aan aanhangers van de eigen partij. In Banja Luka laat Branka Ristic (52) een appje zien dat ze van een vriendin kreeg: ‘Wil je op deze politici stemmen, zodat ik mijn baan kan behouden?’

Aanhangers van de SDA woensdag in Tuzla. Beeld AP

Zo zuigt de politiek de energie uit de Bosnische samenleving. De werkloosheid is 15 procent, de jeugdwerkloosheid 32 procent. Er is maar een oplossing mogelijk voor Bosnië, zegt Vojin Mijatovic, presidentskandidaat voor de multi-etnische, sociaal-democratische SDP in de Republika Srpska. Dayton moet overboord worden gezet en Bosnië moeten een normale grondwet krijgen, zoals elk democratisch land. One man, one woman, one vote. ‘We hebben geen humanitaire hulp nodig van de internationale gemeenschap, we hebben hulp nodig om een normale staat te worden’, zegt Mijatovic.

Etnische barrières

‘One man, one woman, one vote, het klinkt heel goed. Helaas werkt het niet’, zegt de Duitse christen-democraat Christian Schmidt, sinds 2021 Hoge Vertegenwoordiger, in zijn kantoor in Sarajevo. ‘Misschien dat het in de toekomst zou kunnen werken. Maar we moeten niet vergeten dat dit een land is waar de mensen elkaar 27 jaar geleden doodschoten.’

In een proportioneel stelsel zonder etnische barrières zouden de Bosniakken als grootste groep een dominante positie verwerven, waardoor Serviërs en Kroaten zich bedreigd zouden voelen en de kans op separatisme en geweld kan toenemen. ‘We zouden in zorgwekkende situaties terecht komen’, zegt Schmidt.

27 jaar na Dayton wordt Bosnië nog altijd bestuurd door een Hoge Vertegenwoordiger. Het is een situatie die Schmidt zelf betreurt. ‘We hebben gefaald’, zegt hij. ‘De laatste tien jaar is hier niets gebeurd. De internationale gemeenschap, vooral de Europese Unie, was van oordeel: er is geen lawaai, het lijkt redelijk goed te gaan, dus laten we het land meer aan de lokale leiders over. Zo ging de corruptie door.’

De ambassadeur van de EU in Bosnië, de Oostenrijker Johann Sattler, bestrijdt dat Europa het land heeft verwaarloosd. ‘Er is een constante stroom aan investeringen geweest’, zegt hij. Soms wordt het beeld geschetst van een naïef Europa dat landen als Bosnië overlaat aan geslepen Russen en Chinezen, maar de EU is veruit de grootste investeerder, handelspartner en donor op de Balkan.

Bij de gesprekken over de toetreding van Bosnië tot de EU is nauwelijks vooruitgang geboekt. De bestrijding van de corruptie blijft ver achter bij de eisen die Europa stelt. Toch moet de EU naar toetreding van Bosnië blijven streven, vindt Sattler. ‘Het vooruitzicht op een EU-lidmaatschap is een van de weinige dingen die het land bij elkaar houdt’, zegt hij. In de Federatie is 90 procent voorstander, maar ook in de Republika Srpska wil 60 procent bij de EU horen, zegt hij. ‘Er is geen andere kwestie die het land zo verenigt. Daarom moeten we de vlam brandende houden, hoe langzaam het ook gaat’, aldus Sattler. De oorlog in Oekraïne hebben de kansen van Bosnië vergroot. Geopolitieke overwegingen worden belangrijker. Als de EU Bosnië verwaarloost, kan Poetin in het vacuüm springen, zeker in de Republika Srpska, waar de sympathie voor Rusland, het orthodoxe broedervolk, groot is.

Hoop op jonge generatie

27 jaar na de burgeroorlog houden Bosniakken, Serviërs en Kroaten elkaar gevangen in een corrupt en slecht functionerend systeem. Ooit moeten de etnische barrières geslecht worden, vindt ook Christian Schmidt. Maar hij ziet niets in een tweede Dayton, een bijeenkomst waarop de internationale gemeenschap etnische leiders onder druk zet. ‘Het moet uit de bevolking zelf komen. Ik reken op de jonge generatie’, zegt Schmidt.

Het onderwijs is na de oorlog echter sterk gesegregeerd. Vaak is er een schoolgebouw dat verdeeld is in Bosnische, Servische en Kroatische scholen. Op sommige plaatsen staat zelfs een schutting op het schoolplein om te verhinderen dat kinderen van verschillende groepen met elkaar spelen.

‘Soms denk ik dat er zelfs meer haat is dan tijdens de oorlog’, zegt de Servische Branka Ristic. In 2002 keerde ze terug in Banja Luka, na een verblijf in Griekenland. De multi-etnische stad uit haar jeugd was veranderd in een grimmig Servisch bolwerk, waar de orthodoxe religie belangrijker was dan ooit. ‘Bosniakken en Kroaten waren vertrokken. Hun plaats werd ingenomen door Serviërs die gevlucht waren uit andere delen van Bosnië en vol haat zaten’, zegt ze. ‘Er is geen hoop meer voor dit land. Het kan alleen veranderen door een nieuwe generatie die terugkomt uit de diaspora, mensen die in Europa of de Verenigde Staten hebben geleerd wat democratie is.’

Ristic gaat er niet op wachten. Zoals zo veel Bosniërs vertrekt ze naar het buitenland. Vanaf volgende week maakt ze sushi in een luxe hotel in Oostenrijk.