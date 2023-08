Boskalis klaar met ontmantelen ‘tikkende tijdbom’ FSO Safer voor de kust van Jemen, nu moet olietanker nog worden gesloopt

Olietanker FSO Safer. Beeld AFP

In de FSO Safer, die 9 kilometer voor de kust van Jemen ligt, zat al jarenlang een hoeveelheid van 1,1 miljoen vaten olie. De Jemenitische regering gebruikte het schip om olie op te slaan die was gewonnen uit de woestijn, maar na het uitbreken van de burgeroorlog in 2015 vond er geen onderhoud meer plaats. Het schip ligt voor de kust van gebied dat niet in handen is van de internationaal erkende regering, maar van de Houthi-rebellen.

Die uiterst ingewikkelde politieke situatie leidde er ook toe dat de kwestie jaren door bleef slepen, waarbij de kans op een ramp toenam. Omdat de gassen die oliedampen tegenhouden inmiddels waren verdwenen, ontstond het gevaar dat het schip zou gaan lekken, door brand of een explosie aan boord. Daarom was er volgens experts sprake van een tikkende tijdbom.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De Verenigde Naties berekenden dat het 20 miljard dollar had kunnen kosten als alle olie uit de FSO Safer uit de schip was weggelekt in de Rode Zee. De vispopulatie in het gebied zou er 25 jaar onder te lijden hebben gehad.

Nederlands bergingsbedrijf

Het Nederlandse bergingsbedrijf Boskalis/Smit Salvage werd ingehuurd door de VN om zo’n ramp te voorkomen. Daarvoor moest alle olie worden overgepompt naar een andere tanker. De slechte staat van het schip maakte het werk ook voor de bergers gevaarlijk: ‘Een schip dat zo slecht onderhouden is als dat wat we hier aantroffen, hebben we nog nooit meegemaakt’, zei topman Peter Berdowski van Boskalis.

Het Nederlandse bedrijf was al twee jaar bezig met de voorbereidingen op de reddingsoperatie, zonder een voet aan boord van het schip te kunnen zetten. Pas dit voorjaar gaven de Houthi-rebellen toestemming om met de werkzaamheden te beginnen.

Na voorbereidingen van acht weken begon het daadwerkelijke wegpompen van de olie naar een andere tanker in juli. Toen dat was gebeurd, moesten de opslagtanks nog worden gereinigd. Daar was Boskalis/Smit Salvage gisteren mee klaar.

Schip moet nog gesloopt

Het werk voor de Nederlandse bergers mag daarmee gedaan zijn, maar de operatie is nog niet afgerond. De FSO Safer moet nog worden weggesleept en ontmanteld. Het schip kan zelf niet meer varen. Welk bedrijf dat gaat doen, is vooralsnog niet bekend.

Het overpompen van de olie is grotendeels betaald door de VN, die nu nog niet genoeg geld heeft om de sloop te bekostigen. Nederland heeft 15 miljoen euro bijgedragen. De vrees is dat er alsnog giftige stoffen vrijkomen als de berging niet op een verantwoorde manier plaatsvindt, hoewel de gevolgen daarvan veel kleiner zijn dan als de olie was gaan lekken.