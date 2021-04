Boskalis kan zich opmaken voor de volgende megaklus waarbij de wereld toekijkt: de berging van een Nederlands vrachtschip bij Noorwegen

Het stuurloze Nederlandse vrachtschip de Eemslift Hendrika, gisteren. Beeld EPA

Na het vrij maken van het Suezkanaal, slechts een week geleden, kan Boskalis zich opmaken voor de volgende megaklus waarbij de wereld meekijkt. De bergingsoperatie van vrachtschip Eemslift Hendrika, dat voor de Noorse kust stuurloos is geraakt en nu zonder bemanning ronddobbert op golven van 15 meter hoog, wordt wederom uitgevoerd door Smit Salvage, het dochterbedrijf van Boskalis.

Op maandag stuurde de Eemslift Hendrika, die onder de Nederlandse vlag vaart, een noodsignaal uit. Het schip van rederij Amasus Shipping uit Delfzijl maakte zwaar slagzij toen een deel van de lading losschoot, 110 kilometer uit de kust bij de stad Ålesund. Maandagmiddag werden acht bemanningsleden geëvacueerd. Die avond redde de kustwacht ook de laatste vier bemanningsleden. De kapitein zou lichtgewond zijn geraakt.

Van de reddingsoperatie zijn spectaculaire beelden gemaakt. Te zien is hoe de deels Nederlandse bemanning één voor één de helikopter in wordt getakeld, terwijl het schip hevig heen en weer deint op de woeste golven. Het laatst overgebleven bemanningslid moest het water in springen, waar hij na een paar minuten uit werd gered. Daarna voer het schip op de automatische piloot door, totdat de hoofdmotor het begaf.

‘Het is niet de eerste keer dat we een schip aantreffen zonder bemanning’, zegt een woordvoerder van Boskalis. In 2016 werd de Modern Express, een vrachtschip van 164 meter lang dat na slecht weer in de golf van Biskaje op drift raakte, de haven van Bilbao ingesleept. Daarmee werd mogelijk een milieuramp voorkomen. Het vrachtschip had behalve 3600 ton hout en graafmachines ook ruim 300 ton brandstof aan boord.

De Noorse kustwacht vreest ook dit keer grote milieuschade. De Eemslift Hendrika heeft 350 ton zware olie en zo’n 50 ton diesel aan boord, zei de kustwacht tegen de Noorse publieke omroep NRK. Als het schip kapseist, kan de brandstof in zee lekken. Op dinsdagmiddag bereikte het reddingsschip KV Sortland het vrachtschip om de situatie te monitoren en ervoor te zorgen dat er geen botsingen ontstaan met andere boten of productieplatforms.

Hoe de bergingsoperatie precies zal verlopen is nog niet zeker. Waarschijnlijk zal een crew van Boskalis woensdag gedurende de dag bij het schip aankomen, zegt een woordvoerder. Als het weer tegen die tijd wat minder onstuimig is, zou een helikopter enkele crewleden op het vrachtschip af kunnen zetten, waarna ze een sleepverbinding aanleggen en de Eemslift Hendrika met een zeesleper naar een haven brengen.

Het 111 meter lange transportschip, gebouwd in 2015, vervoert onder meer plezierjachten van Bremerhaven naar het Noorse Kolvereid. Het groene schip dat op de reddingsbeelden nog duidelijk zichtbaar op het dek stond, is inmiddels in zee gevallen. De 24 meter lange vissersboot was de laatste toevoeging aan de vloot van AQS, een Noors bedrijf dat zich specialiseert in aquacultuur. Ook de giek van de middelste kraan is verdwenen van het dek.

Amasus Shipping wilde dinsdag geen commentaar geven en kon niet zeggen wat er precies was misgegaan.

Het is de vraag of de crew van Boskalis het stuurloze gevaarte op tijd bereikt en kan stabiliseren. Bij de Modern Express had het bedrijf zes dagen nodig voor de bergingsactie. Als de Eemslift Hendrika met dezelfde snelheid richting het zuidoosten blijft drijven, zou het volgens berekeningen van de Noorse kustwacht rond woensdagmiddag op de kust kunnen slaan.

Bekijk hier de beelden van de reddingsoperatie die de Noorse kustwacht maakte: