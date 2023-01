Boskalis dreigt met vertrek uit Nederland: is die nieuwe wet op duurzaam ondernemen echt zo erg?

Kinderen aan het werk in een kledingwerkplaats in Narayanganj, Bangladesh. Beeld Ziaul Haque / Nur / Getty

Het heeft even geduurd, maar met de ongezouten kritiek van Boskalis-topman Peter Berdowski vorige week is nu eindelijk de schijnwerper komen te staan op een wet die lang achter de schermen bleef, maar die grote gevolgen kan hebben voor de manier waarop Nederlandse internationale ondernemingen internationaal kunnen ondernemen.

Want de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen – nu nog een initiatiefwet, maar de komende maanden gaat zij door het parlement – maakt elk bedrijf officieel verantwoordelijk voor wat zijn toeleveranciers, de toeleveranciers van de toeleveranciers, en de rest van de contractors in de aanvoerketen uitspoken. Gaat er daar ergens iets mis, dan kan het Nederlandse bedrijf dat niet meer negeren.

Straks kom je dus niet meer weg met een stel naaisters die ergens in India, in andermans krakkemikkige fabriek, jóúw kleren in elkaar zetten. Je komt niet meer weg met andermans lekkende pijpleiding, die ergens in Afrika jóúw olie transporteert. Je komt niet meer weg met een onderaannemer die ongelimiteerd broeikasgassen blijft uitstoten, terwijl je je in Nederland braaf aan de afgesproken reductie zegt te houden.

Dat moet je straks in de gaten gaan houden en zo mogelijk verbeteren – en dat gaat geld of moeite kosten, denken veel bedrijven. Dus geven ze nu hard tegengas, voorafgaande aan een overleg, woensdag, met vertegenwoordigers van bedrijven, ngo’s en de Tweede Kamer.

‘Het activistische deel van de maatschappij heeft een bovenmatige invloed gekregen op het beleid’, zei baggeraar Berdowski tegen Het Financieele Dagblad. Hij dreigde dat Boskalis Nederland zou verlaten.

‘Als er straks iets mis is bij een toeleverancier van een toeleverancier van een toeleverancier in Nigeria kan het gebeuren dat jij als ceo naar de gevangenis gaat’, zei voorzitter Ingrid Thijssen van bedrijvenkoepel VNO-NCW maandag aan de talkshowtafel van Op1 tegen Jort Kelder.

En donderdag gooiden ook Kamerleden van CDA en VVD hun kont tegen de krib, partijen waarvan er in elk geval eentje nodig is om de wet aan een meerderheid te helpen. Zij noemden de initiatiefwet in een opiniestuk ‘een uiterst schadelijk voorstel’. En: ‘Bedrijven moeten niet door nutteloze morele zelfingenomenheid gestimuleerd worden om ons land te verlaten.’

Ja, er moet echt iets gebeuren aan die misstanden, dat vinden ze allemaal. Maar moet de Nederlandse dominee nu zo dominant worden? Laat Europa het maar doen, zeggen ze. Anders krijg je een ‘lappendeken’ van wetten en ‘geen gelijk speelveld’.

Zijn die zorgen terecht? Wat houdt de wet precies in? Waar komt zij vandaan?

De ramp in Bangladesh

Het maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef begon te dagen na het instorten van kledingwerkplaats Rana Plaza in Bangladesh in 2013, waarbij 1.134 textielarbeiders omkwamen. Onder druk van ngo’s, slechte publiciteit, de dreiging van consumentenboycots, en soms ook aangespoord door een opspelend geweten, besloten sommige bedrijven zich te gaan verdiepen in wat er in hun zogeheten waardeketen eigenlijk gebeurde. Dat leidde onder meer tot convenanten: vrijwillige afspraken met sectorgenoten om voortaan beter op mensenrechten en milieu te letten, ook ver weg.

‘We realiseerden ons dat we de risico’s op eventuele misstanden het beste in kaart konden brengen en konden aanpakken door samen te werken zoals met de Fair Wear Foundation’, zegt Arnoud van Vliet, manager sociale verantwoordelijkheid bij textielgigant Zeeman, dat als een van de koplopers geldt. ‘Uiteindelijk deden zeventig bedrijven mee, die ongeveer de helft van de kleding in Nederland verkopen.’

Het Rana Plaza-complex waar in april 2013 1.134 textielarbeiders omkwamen toen het instortte. Beeld Zakir Hossain Chowdhury / Nur / Getty

Niet alle concurrenten zagen zich geroepen mee te doen. ‘Iedereen is inmiddels wel bezig met duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar iedereen geeft er een eigen invulling aan. Met een wet krijg je een duidelijke standaard, waar iedereen zich aan moet houden. Dat maakt de concurrentie eerlijker.’

Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland, een netwerk van bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid graag willen nemen, is zeer kritisch over de voortgang de afgelopen tien jaar. ‘Al in 2011 is in de richtlijnen van de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking in Europa, red.) afgesproken dat internationale ondernemingen transparant moeten zijn over hun aanvoerketens. In 2023 zou 90 procent van de bedrijven dat doen, was het doel. Nou, als ik kijk naar onze Nieuwe Economie Index, de NEx, dan is maar een op de zeven daarmee bezig. Dat cijfer verandert nauwelijks. Ik vind dat bedroevend.’

Wachten op Brussel?

De koplopers, zoals Zeeman, hebben niet genoeg navolging gekregen. ‘Veel bedrijven laten zich nog steeds alleen door de laagste prijs leiden bij het inkopen, en letten verder bijna nergens op', zegt Van der Heijden. ‘Die kunnen dus goedkopere waar aanbieden. Hoelang houd je dat vol, als koploper die het beter wil doen?’

De druk van consumenten blijkt niet groot genoeg: ook voor hen is de prijs belangrijk . ‘Het is ook best ingewikkeld als je dat als consument allemaal zelf moet uitzoeken’, aldus Van der Heijden. ‘Misschien weet je op een gegeven moment dat dat shirt uit een bepaalde fabriek in India komt – maar wat weet je dan?’

Ook de Sociaal-Economische Raad (SER) concludeerde dat vrijblijvendheid niet genoeg is. En ook de werkgevers beaamden dat er iets moet gebeuren. De vraag is alleen: moet je daarbij wachten op Brussel, zoals de SER na druk van de werkgevers adviseerde, of moet je als Nederland het voortouw nemen?

Het nadeel van Brussel is dat het daar lang kan duren. Toenmalig minister Tom de Bruijn voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, moe van al het uitstel, besloot in december 2021 dat zijn geduld op was. ‘Dat was een grote verrassing’, zegt Peter Ras, beleidscoördinator internationale samenwerking van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. ‘Toen de nationale wetgeving vervolgens ook in het coalitieakkoord kwam, was duidelijk dat er breed politiek draagvlak voor is.’

In november besloot minister Liesje Schreinemacher, de huidige minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, dat ze daarvoor de initiatiefwet wil gebruiken die door Tweede Kamerleden van zes partijen al was geschreven: SP, PvdA, GroenLinks, Volt en de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie.

Misverstanden

Maar VVD en CDA deinzen nu dus terug. Met instemming citeren hun Kamerleden VNO-NCW: wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen ‘heeft alleen op Europees niveau het gewenste effect’. Anders krijg je ‘een lappendeken’ van 27 verschillende, nationale wetgevingen, zeggen ze. Dat de Europese Raad, de lidstaten die in Brussel een van de pijlers van het wetgevingsproces vormen, in december juist heeft besloten om een lappendeken van de richtlijn te maken – elk land mag namelijk zelf besluiten of banken, pensioenfondsen en andere beleggers hun geld verantwoordelijk moeten investeren – schreven ze er niet bij.

Toch móét het echt Europees, zegt Thijssen van VNO-NCW. ‘Anders wordt een lokale fabriek in de derde wereld straks bijvoorbeeld geconfronteerd met twee verschillende eisen: van een Nederlandse afnemer en van een Belgische afnemer. Bovendien is het Nederlandse product dan straks duurder dan het Belgische.’

Zij is bang dat de ‘vage normen’ van de wet bestuurders ‘vogelvrij verklaren’ en ‘in de gevangenis’ kunnen laten belanden. Is dat geen bangmakerij? ‘Ik heb begrepen dat er wel degelijk strafrechtelijke vervolging mogelijk is.’

Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), een van de schrijvers van de initiatiefwet, haalt even diep adem als ze dit hoort. ‘Ik snap dat er zorgen zijn, en die zorgen zijn natuurlijk terecht. Maar er zijn vooral veel misverstanden. Er zijn veel beelden geschetst die niet kloppen, waardoor de zorgen toenemen. Dat vind ik niet terecht.’

Zo geldt de strafrechtelijke vervolging alleen voor bedrijven die willens en wetens geen melding maken van misstanden. Dat sluit aan bij niet-financiële omissies in jaarverslagen, die ook tot straffen kunnen leiden. ‘In Nederland is dat één keer gebeurd, met een paar oud-bestuurders van een failliete onderneming die daarvoor een boete van maximaal 20 duizend euro kregen.’

Boskalis, zegt Van der Graaf, kan gewoon blijven baggeren in het Midden-Oosten. ‘Wat wij alleen willen, is dat je op zoek gaat naar de maatschappelijke risico’s die daarbij horen. En dat je, als je die risico’s signaleert, daar ook over rapporteert en er wat aan doet .’

Gepaste zorgvuldigheid

Gepaste zorgvuldigheid, is het begrip dat de kern vormt van het gewetensvol ondernemen. Het is de vertaling van het Engelse due diligence, een begrip uit de wereld van accountancy, en dat vroeger vooral gebruikt werd voor boekenonderzoek bij fusies en overnames. Nu betekent het: kijk met wie je in zee gaat, en beschrijf welke risico’s daaraan kleven.

‘Dat betekent dus niet dat je bij een gebleken misstand meteen voor de rechter kan worden gesleept’, zegt Van der Graaf. ‘Nee: het betekent dat je die moet beschrijven in je jaarverslag, en met een plan van aanpak moet komen hoe je die misstand oplost. Stel dat je als kledingbedrijf ontdekt dat de brandveiligheid in een werkplaats niet in orde is. Dan moet je dat opschrijven, en zelf met een idee komen hoe je dat gaat oplossen. Het toezicht daarop ligt bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Die kan een boete opleggen, maar begint met positief toezicht: meedenken en aanwijzingen geven. Als een onderneming alsnog haar best doet, dan kan een eventuele boete weer worden herroepen.’

Deze rapportageplicht, die aansluit bij de verplichting om een jaarverslag te schrijven, geldt alleen voor bedrijven met meer dan 250 werknemers en een omzet van 40 miljoen euro.

Daarnaast is er een ‘zorgplicht’, die ook voor kleinere bedrijven geldt, maar waarop geen toezicht is. Die houdt in: als je ergens redelijkerwijs kunt vermoeden dat er sprake is van een misstand, dan moet je daar werk van maken. Het is deze plicht waar Boskalis-topman Berdowski bang voor is: die zou zo vaag zijn, dat elke activist naar de rechter kan stappen en dan misschien wel zijn gelijk kan halen.

Maar die zorgplicht is er al, zegt Van der Graaf, en vloeit nu voort uit jurisprudentie, zoals de recente rechterlijke uitspraak in de zaak van vier Nigeriaanse boeren tegen Shell. Wanneer een bedrijf in de toeleveringsketen (in het geval van Shell een dochtermaatschappij), na een lekkage wel het lek dicht maar niet de vervuilde grond schoonmaakt, dan is het bedrijf hier in Nederland daarvoor aansprakelijk. ‘Deze wet maakt die jurisprudentie expliciet. Zodat je als bedrijf juist niet voor verrassingen komt te staan en pas voor de rechter hoort: o, moet ik dat ook allemaal doen.’

Daarbij, zegt Van der Heijden, sluit dit allemaal aan bij de Oeso-richtlijnen, die de meeste bedrijven zeggen te onderschrijven. ‘Bedrijven zouden dit allang moeten doen. Het gaat gewoon om fatsoen.’

‘Neokoloniale houding’

Maar VNO-NCW-voorzitter Thijssen denkt dat Nederland met deze wet zijn hand overspeelt. ‘Dit gaat veel verder dan die richtlijnen. En het is toch dat opgeheven vingertje, je merkt dat opkomende landen dat niet meer pikken. Die zeggen: laat ons het op onze manier doen, zoals jullie ook hebben gedaan. Het is toch een soort neokoloniale houding.’

Thijssen is het er wel mee eens dat vrijwilligheid niet genoeg is, dat een Europese wet nodig is. ‘Maar niet zo, met allemaal mensen die vinkjes moeten zetten, in plaats van echt werk te maken van verbeteringen bij de toeleverancier. Laat het meer aan de bedrijven over. Stimuleer samenwerking. Ik zie een vage stok, maar geen wortel.’

ChristenUnie-Kamerlid Van der Graaf: ‘Samenwerking staat toch ook in de tekst! Je hoeft niet alles zelf te doen. Je mag samen bij toeleveranciers gaan kijken, of een klachtenmechanisme opzetten.’

Arnoud van Vliet van textielgigant Zeeman denkt dat deze wet juist tot meer samenwerking zal leiden. ‘Dan is tenminste duidelijk wat er moet en niet moet. Wij hebben onlangs samen met Prénatal in een fabriek in Zuid-India de lonen weten te verhogen. Alleen lukt dat je niet. Je kunt niet zomaar met je vuist op tafel slaan, en dan verwachten dat ze in zo’n fabriek naar je luisteren. Wij zijn ook nog lang niet waar we willen zijn.’

Van der Graaf: ‘We ontkennen niet dat het moeilijk is om verantwoord te ondernemen. Het hoeft ook niet meteen. Alles wat we vragen van bedrijven, is dat ze gewoon doen wat ze kunnen.’