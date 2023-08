Bosgebied afgesloten, kamperen verboden: agressief everzwijn houdt Meerssen in de houdgreep

2023-08-17- Bunde gem. Meerssen- De toegangsweg naar het Bos in Bunde is afgesloten . Er wordt gewaarschuwd voor wilde zwijnen. bij repo foto raymond rutting / de volkskrantDe Beeld (c) raymond rutting

De Zuid-Limburgse gemeente Meerssen kampt met een groep van naar schatting veertig tot vijftig wilde zwijnen, van waaruit afgelopen week in het Bunderbos meerdere wandelaars zijn aangevallen. Daarbij raakten ook een aantal mensen gewond, onder wie een man die met een gebroken rib naar het ziekenhuis is vervoerd.

Het Bunderbos is inmiddels met linten afgezet en tot verboden gebied verklaard. Enkele aangrenzende bos- en natuurgebieden zijn tot risicogebied aangemerkt. Lokale wandelaars en toeristen wordt geadviseerd om weg te blijven: ‘Betreden is volledig op eigen risico.’

Ook bezoekers van een aangrenzend sportpark wordt geadviseerd om na het invallen van de schemering niet meer buiten de hekken te komen. Kindervakantiewerk Bunde, dat net deze week zijn evenement heeft op het terrein van de scouting, wordt ook getroffen door de veiligheidsmaatregelen. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz heeft het traditionele nachtje kamperen in de buurt van het bos verboden. ‘Veiligheid gaat echt voorop’, onderstreept ze.

Afschieten

Wilde zwijnen zijn in normale omstandigheden schuw voor mensen. Het feit dat ze nu zo dicht bij mensen in de buurt komen of agressief reageren, kan volgens de gemeente verschillende oorzaken hebben. Zo wordt hun leefomgeving verstoord, omdat er in deze vakantieperiode meer mensen in het bos zijn. Ook kan een rol spelen dat het dier is benaderd om te fotograferen of in paniek is geraakt door loslopende honden. Het gaat vrijwel zeker om een moederdier, dat haar jongen beschermt en verdedigt.

De gemeente gaat er niet over, maar het afschieten van de wilde zwijnen wordt als een oplossing van de huidige problematiek beschouwd, zegt burgemeester Clermonts-Aretz. ‘Als het een keuze wordt tussen de veiligheid en bescherming van mensen of de zwijnen, is schieten zeker een optie’, onderstreept de VVD-bestuurder. De Faunabeheereenheid Limburg gaat wel over het beheer en afschieten van wilde dieren. ‘Er worden het hele jaar wilde zwijnen geschoten – daar is niks bijzonders aan’, zegt secretaris Alfred Melissen van FBE Limburg. ‘In heel Limburg gaat het om 1.000 tot 1.200 dieren per jaar.’

Want het wilde zwijn, ook wel everzwijn genoemd, mag in Limburg alleen in natuurgebied De Meinweg (en een klein stukje Meerlebroek) voorkomen. Alleen daar wordt een kleine populatie van circa zestig dieren toegestaan. Ook de Veluwe geldt als een beschermd leefgebied voor het zwijn. Maar in de rest van Limburg en Nederland geldt ‘een nulstandbeleid’. Daar mogen de dieren allemaal worden afgeschoten om schade aan landbouwgewassen, verkeersongelukken door aanrijdingen, gevaar voor wandelaars of het overbrengen van de Afrikaanse varkenspest zoveel mogelijk te voorkomen.

Aanval als de beste verdediging

Volgens Melissen betekent dat niet dat overal altijd álle zwijnen worden afgeschoten. De jagers treden vooral handelend op om de overlast van de dieren te beperken. Dat gebeurt nu zeker ook in het Bunderbos en aangrenzende gebieden, aldus de secretaris van FBE Limburg. Ook hij denkt dat de vakantiedrukte in het bos, in combinatie met een zeug met jongen, de recente overlast verklaren. ‘Toen in januari de eerste sneeuw viel en het in het weekend opeens erg druk was met toeristen, werden op diezelfde plek ook mensen aangevallen’, aldus Melissen.

Volgens hem valt het everzwijn ook niet zomaar mensen aan, maar verdedigt het slechts zichzelf of zijn jongen. ‘Net als een bekende voetballer vroeger, ziet ook het zwijn de aanval als de beste verdediging’, aldus Melissen. Wanneer het Bunderbos weer open kan? ‘Dat is koffiedik kijken’, zegt hij. ‘Maar als het aantal zwijnen is verminderd door afschot, en ook de vakantiedrukte is geluwd, kan het sein waarschijnlijk weer op veilig worden gezet. Maar die keuze is aan de gemeente.’

De Dierenbescherming is tegen het afschieten van wilde zwijnen en pleit voor alternatieve maatregelen. Volgens de organisatie heeft afschieten geen zin, omdat de ervaring leert dat de populatiegrootte daardoor niet afneemt. Daar is Melissen het niet mee eens: ‘Als je niks doet, is een zwijnenpopulatie in een jaar tijd zo verdrievoudigd.’