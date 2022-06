Bosbranden, verboden festivals en geen concerten zonder airco: Europa zwoegt zich door hittegolf

Kinderen koelen af in een fontein in de Spaanse hoofdstad Madrid. Beeld AP

In Frankrijk is de hitte zaterdag op haar hoogtepunt. Op sommige plekken kan het tot 45 graden worden. In de regio Bordeaux zijn evenementen in de buitenlucht verboden. Ook concertzalen zonder goede airconditioning moeten dicht blijven. In andere Franse regio’s, waaronder Parijs, is de maximale snelheid op de wegen tijdelijk naar beneden aangepast. Dat moet smog tegengaan.

Aan de andere kant van de Pyreneeën is de Spaanse brandweer zaterdag druk in de weer met het blussen van bosbranden. De warmste junidagen sinds 1950 in combinatie met langdurige droogte deden die deze week door vrijwel het hele land oplaaien. Alleen al bij een brand in het noordwesten van Spanje fikte twintigduizend hectare bos af – vier keer Park De Hoge Veluwe. Duizenden mensen hebben hun huis uit voorzorg verlaten, meldt de Spaanse krant El País. De meeste branden zijn zaterdag onder controle, op drie branden in Catalonië na.

De Noord-Spaanse regio kampt bovendien met een grote waterschaarste. Zo’n 25 dorpen hadden deze week, waarin het soms wel 40 graden was, geen schoon drinkwater. Door de hitte en droogte steeg de concentratie van verontreinigende stoffen in een belangrijk stuwmeer dusdanig dat het water niet meer te drinken is.

Daarbij ontving de Spaanse arbeidsinspectie honderden klachten over oververhitte klaslokalen. In de verouderde Spaanse schoolgebouwen ontbreekt vaak een airconditioning. De inspectie spreekt van duizelige docenten en flauwvallende kinderen.

Italië: rivier de Po opgedroogd

De warme en droge periode legt hele delen van Italië’s langste rivier de Po volledig droog. Dit heeft voornamelijk grote gevolgen voor de irrigatie van de landbouw. Volgens boerenorganisatie CIA kan de helft van de Noord-Italiaanse oogst mislukken. Volgens CIA kan die van tomaten en watermeloenen, die veel water nodig hebben, nu al worden afgeschreven. Ook de oogst van van soja en graan loopt gevaar. De schade zou al 1 miljard euro bedragen, aldus de organisatie in een persbericht.

De hitte leidde er donderdag zelfs toe dat ondergrondse elektriciteitskabels oververhit raakten. Delen van Turijn zaten donderdagnacht zonder stroom, meldt persbureau Reuters.

Ronde van Zwitserland en Royal Ascot: korter fietsen en jasje uit

De ronde van Zwitserland heeft ook te lijden onder de hitte. Onder anderen favoriet Gino Mäder moest door uitdroging opgeven. Om de renners te beschermen, kortte de organisatie de etappe van vrijdag in naar slechts 36 kilometer.

De Royal Ascot paardenrace in Engeland heeft het protocol eenmalig aangepast, zodat toeschouwers niet bezwijken onder de hitte. Ze mogen voor één keer hun hoed afnemen en jasje uit doen.

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht viel te lezen dat in Spanje in totaal 1.600 hectare aan bos zou zijn afgebrand. Dat klopt niet: dit ging om slechts één brand.