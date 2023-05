Bosbranden teisteren Canadese provincie Alberta, noodtoestand uitgeroepen

De bosbranden in Alberta leiden tot hevige rookpluimen. Beeld via REUTERS

122 duizend hectare stond zaterdagavond in brand. De premier van Alberta, Danielle Smith heeft de noodtoestand uitgeroepen en noemde het een ongekende crisis. 25 duizend mensen zijn geëvacueerd. Hoe de brand precies is ontstaan is niet bekend, maar vanwege het hete, droge weer kunnen volgens Smith ‘een paar vonken al leiden tot angstaanjagende bosbranden’.

In de provincie komen vaker bosbranden voor, maar nu is de situatie beduidend ernstiger dan voorgaande jaren. Er is sinds 1 januari al 350 duizend hectare grond in vlammen opgegaan, 5 procent van het totale grondgebied van Alberta. In de afgelopen jaren stond de teller rond deze tijd van het jaar gemiddeld op 800 hectare afgebrand gebied.

‘Niet onder controle’

Van de 110 branden die gisteravond woedden, worden er 36 beschouwd als niet onder controle. Toch benadrukt Smith dat de provincie over de juiste ‘middelen en technieken’ beschikt om de bosbranden het hoofd te bieden en mensen de hulp te verschaffen die ze nodig hebben. Door de noodtoestand uit te roepen heeft de provincie meer armslag en geld om de branden te bestrijden en bewoners te dwingen hun huis te verlaten.

Inwoners die voor de vlammen zijn gevlucht, zeggen te vrezen voor hun bezittingen. Niet in de laatste plaats vanwege inbraken, waarvan op verschillende plekken melding is gedaan. In de centraal in Alberta gelegen plaats Drayton Valley zijn vier mensen gearresteerd vanwege een inbraak in een tankstation.

Olie

In Alberta wordt veel olie gewonnen. In 2016 moest de productie worden stilgelegd vanwege aanhoudende bosbranden – toen ging bijna 600 duizend hectare in vlammen op. Dat leidde tot grote economische schade. Vooralsnog gaat de oliewinning door, maar de situatie wordt continu in de gaten gehouden.