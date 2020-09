‘Bosbrand’ bij overvol vluchtelingenkamp op Grieks eiland Samos

Het vluchtelingenkamp op Samos in 2019. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Kamp Vathy is eerder opgeschrikt door branden, waarbij honderden migranten hun schamele onderkomen verloren. Door aanhoudende droogte op de Griekse eilanden is de kans op bosbranden groot. Volgens de burgemeester van Vathy staat een gebied in de buurt van het registratiecentrum in brand, maar zijn de vlammen niet overgeslagen naar de tenten. Het vuur zou inmiddels onder controle zijn.

De brand komt op een gevoelig moment, want in kamp Vathy zijn woensdag twee gevallen van corona geconstateerd. Een uitbraak van covid-19 in kamp Moria op het eiland Lesbos was vorige week aanleiding voor hevige onrust onder de 12.500 vluchtelingen en asielzoekers daar. Moria ging woensdag in vlammen op – zes kampbewoners zijn inmiddels gearresteerd op verdenking van brandstichting. Griekse politici hebben gewaarschuwd dat ook in vluchtelingenkampen op de eilanden Samos, Chios, Leros en Kos brand kan worden gesticht, zeker als de door de brand dakloos geworden bewoners van Moria naar het Griekse vasteland of naar Europa worden overgebracht.

Kinderen in containers

Tijn Jakobs (20), die als vrijwilliger werkt voor een ngo die onderwijs geeft aan de kinderen in kamp Vathi, zegt dat het kamp wegens de uitbraak dinsdagochtend voor twee weken is gesloten. ‘Nu mag niemand meer weg uit het kamp en dat geeft onrust. Mensen hebben bijvoorbeeld medicijnen nodig, en de omstandigheden in het kamp zijn net zo onprettig als in Moria. Alleenstaande kinderen slapen in containers, die bloedheet zijn en wemelen van de kakkerlakken.’