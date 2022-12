Borssele over twee nieuwe kerncentrales: ‘We willen hier geen Groningse toestanden’

De kerncentrale in Borssele. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Ik vind het prima’, zegt Frans Heeren over de mogelijke komst van nog twee kerncentrales net buiten het Zeeuwse dorp Borssele. ‘Ze moeten er komen, anders hebben we te weinig energie in Nederland. En wij zijn er toch al aan gewend.’

De 82-jarige dorpsbewoner – zwarte muts op het hoofd, boodschappentas in de hand – loopt net van de buurtsuper via het boomrijke plein met de karakteristieke hervormde kerk terug naar huis. Hij maakt graag een praatje, maar haalt zijn schouders op over de kerncentrales. ‘Bang? Welnee. Ja, natuurlijk, het kan een keer fout gaan. Maar als je de straat oversteekt, moet je ook oppassen. Laten we er maar op vertrouwen.’

Het uitgelekte nieuws dat het kabinet twee nieuwe kerncentrales wil laten bouwen op het terrein waar nu al de enige kerncentrale van Nederland staat, lijkt in de rest van Nederland meer opwinding te veroorzaken dan in Borssele zelf. In het bijna 1.500 zielen tellende, overwegend strengchristelijke dorp kabbelt het leven op deze eerste decemberdag rustig voort.

‘Zeeuwen zijn nuchter van aard. Ze reageren op zulk nieuws ook relatief nuchter’, verklaart burgemeester Gerben Dijksterhuis (ChristenUnie) van de gemeente Borsele, die in totaal vijftien dorpen bestrijkt. ‘Maar die houding wil niet zeggen dat ze niet bezorgd zijn. Er is al een centrale, ze zijn gewend om ernaast te wonen. Maar daarmee is draagvlak voor twee nieuwe centrales geen vanzelfsprekendheid. Dat draagvlak moet nog verworven worden.’

‘Stopcontact van Nederland’

De afgelopen maanden heeft de gemeente al ‘praatsessies’ met bewoners in de dorpen georganiseerd, met als centrale vraag: stel dat het Rijk hier nog eens twee kerncentrales wil neerzetten, hoe moeten wij dan reageren, wat zijn onze voorwaarden? Zorgen zijn er vooral over ‘het leefklimaat’ in de omgeving. ‘Het komt van alle kanten op ons dorp af’, klagen veel inwoners. Daarbij gaat het niet alleen om de kerncentrale(s), maar ook over het industriële Sloegebied daarachter, de kabels van de windparken op de Noordzee die bij Borssele aan land komen, het net aangelegde hoogspanningsstation en de nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn die door de gemeente loopt.

‘Dat nieuwe schakelstation was vroeger een mooi poldertje’, verzucht een 75-jarige man die niet met zijn naam in de krant wil. ‘Er is al een woud aan elektriciteitspalen. Nou, ik zie liever bomen dan hoogspanningsmasten. Ik ben niet tegen nieuwe kerncentrales, maar het moet hier wel leefbaar blijven. We moeten oppassen dat Borssele geen spookdorp wordt, net als Doel.’

Volgens de caissière van het supermarktje Buurtgemak Jan Krijger zijn de kerncentrales bepaald niet het gesprek van de dag. ‘Ik heb nooit problemen gehad met de bestaande kerncentrale’, reageert Ellen Smits (56), die in een boerderij tussen Borssele en ’s-Heerenhoek woont en net de boodschappen in haar auto laadt. ‘We zijn niet tegen kerncentrales – kernenergie is vrij schoon. Het stoort me wel dat het kabinet dit al beslist heeft zonder dat wij daarin gekend zijn. Maar ja, dit is buitengebied en wij zijn maar simpele plattelandsbewoners.’

Henk de Kunder (58), die een wandeling buiten het dorp maakt naar de Westerscheldedijk, vindt de vraag ‘voor of tegen extra kerncentrales’ te kort door de bocht. Ook hij vreest voor landschapsvervuiling en andere overlast. ‘Ik ga er niet voor liggen, maar we moeten wel goed in kaart brengen wat de gevolgen zijn’, zegt hij langs het natuurgebiedje vol wilde ganzen en Schotse hooglanders dat als bufferzone dient tussen kerncentrale en dorp. ‘We zijn het stopcontact van Nederland. Alles concentreert zich hier. Dat heeft wel een grens.’

Burgemeester Dijksterhuis waarschuwt dat de regio wel voorwaarden zal stellen aan de mogelijke komst van twee nieuwe centrales. Geen nieuwe hoogspanningsmasten en geen hoge koeltorens, onderstreept hij, en ter compensatie een forse investering in de versterking van het leefklimaat van de bewoners. ‘We willen hier geen Groningse toestanden’, aldus de CU-bestuurder. ‘Het Rijk moet goed naar de regio luisteren. Er moet niet eenzijdig over ons worden beslist. We willen ook zelf de regie houden.’

Kabinetsbesluit

De huidige kerncentrale staat er al sinds 1973 en mag voorlopig tot 2033 openblijven. De provincie heeft echter al aangegeven de centrale langer open te willen houden om aan de klimaatdoelen te voldoen. Volgens de uitgelekte kabinetsplannen zouden er bij Borssele twee nieuwe centrales worden gebouwd, die in 2035 klaar moeten zijn.

Een kabinetsbesluit daarover zou vrijdag vallen, maar is uitgesteld, vermoedelijk uit irritatie over het uitlekken van de plannen. Vrijdagmiddag brengt minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie (D66) wel een bezoek aan Borssele, waar hij in het dorpshuis praat met bestuurders en bewoners.

Zolang er formeel door Den Haag nog niets bekend is gemaakt, wil de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA) niet inhoudelijk reageren. Wel heeft de provincie een positieve grondhouding. ‘We zien kansen voor het realiseren van een brede energiemix in het kader van de energietransitie en ook voor het opbouwen van een nucleair kenniscluster en hoogwaardige werkgelegenheid’, zegt hij. ‘Maar er zijn ook belangrijke randvoorwaarden, zoals de invloed op de leefomgeving en veiligheid.’

De bejaarde dorpsbewoner Frans Heeren, die vanuit zijn slaapkamerraam de witte koepel van de kerncentrale kan zien wanneer de blaadjes van de bomen zijn, wacht rustig af. Volgens hem is er veel voor Borssele te zeggen: er is ruimte op het terrein, er is koelwater uit de Westerschelde en er is een groene bufferzone tussen centrale en dorp. ‘Ik ben alleen niet zo blij met weer zo’n lelijke koepel erbij’, zegt hij lachend. ‘Maar daar zetten ze dan maar bomen voor.’