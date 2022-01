Boris Johson opnieuw in opspraak, ditmaal vanwege evacuatie asieldieren uit Kabul

Premier Boris Johnson woensdag tijdens het vragenuurtje in het Brits parlement. Beeld REUTERS

Het nieuws komt op het moment dat het Verenigd Koninkrijk wacht op de uitkomsten van het ‘Partygate’-onderzoek naar de borrelcultuur in de ambtswoning van de Britse premier. Johnsons premierschap staat op het spel.

De Britse regering haalde bij de evacuatie in augustus tientallen dieren weg uit Afghanistan. Dat gebeurde op verzoek van de ex-marinier Pen Farthing, die al jaren zwerfhonden en zwerfkatten opvangt in de Afghaanse hoofdstad. Het Hogerhuislid Zac Goldsmith en Carrie Johnson, de vrouw van de premier, hadden zich sterk gemaakt voor de evacuatie van de dieren. Er was kritiek op de actie omdat de Britten niet in staat waren alle tolken en ambassademedewerkers in Afghanistan op te vangen na de snelle machtsovername door de Taliban.

In een televisie-interview beweerde Johnson dat hij niets van doen had met de beslissing over de evacuatie van de asieldieren. Maar uit e-mails van een anoniem gebleven ambtenaar op Buitenlandse Zaken blijkt dat de premier wel zijn toestemming had gegeven. Deze onthulling draagt bij aan het vermoeden dat Johnson niet altijd de waarheid spreekt.

Eerder op de woensdag was de Conservatieve voorman in het Lagerhuis door een Labour-afgevaardigde uitgemaakt voor leugenaar. Dat gebeurde tijdens een verhit en luidruchtig vragenuurtje waarbij de meeste aandacht uitging naar ‘Partygate’.

Zowel oppositieleider Keir Starmer als de leider van de Schotse Nationalisten, Ian Blackford, eisten Johnsons vertrek. Volgens hen is de positie van de premier simpelweg onhoudbaar, zeker nu de politie een onderzoek heeft geopend naar de borrelcultuur op Downing Street. Johnson zal de eerste premier worden die onder ede wordt gehoord door de politie.

Strijdlustig

De premier toonde zich opvallend strijdlustig en legde alle oproepen tot vertrek naast zich neer. Hij beweerde dat er wel belangrijker onderwerpen zijn om over te praten, zoals de oorlogsdreiging in Oekraïne en de kosten van levensonderhoud.

De aanval is de beste verdediging, leek zijn gedachte. Zo plaagde Johnson de oppositie met de opmerking dat Labour wordt geleid door een ‘a lawyer, not a leader’ – Labourleider Keir Starmer is een bekende advocaat. En toen de Schot Blackford begon over de verjaardagstaart die Johnson ten tijde van lockdown met collega’s had aangesneden, riep de premier dat de Schot waarschijnlijk meer taart eet dan hijzelf – waarop Johnson werd beschuldigd van fat shaming.

In Groot-Brittannië wordt al de hele dag met spanning gewacht op het onderzoeksrapport van topambtenaar Sue Gray. Als zij oordeelt dat Johnson heeft gelogen in het parlement, is het einde oefening voor de blonde leider.

De verwachting is dat het rapport sowieso zal leiden tot een vertrouwensstemming over Johnson onder zijn fractiegenoten. Afgelopen dagen hebben loyalisten van Johnson gewaarschuwd dat dit kan leiden tot nieuwe parlementsverkiezingen, waarbij Labour zeer goede winstkansen heeft. Een trouwe aanhanger van Johnson, Conor Burns, ging zover door te beweren dat Johnson niets wist van de verjaardagstaart en ‘er in feite door was overvallen’.