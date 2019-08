Boris Johnson: zolang Brussel vasthoudt aan ‘backstop’, komt er geen Brexit-akkoord

Boris Johnson Beeld AP

De mededeling van Johnson kwam na de afwijzing van Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, van het Britse voorstel opnieuw te gaan onderhandelen over het scheidingsakkoord. ‘We zijn klaar om, in goed vertrouwen, te onderhandelen’, liet 10 Downing Street weten.

Volgens critici probeert Johnson alvast de schuld bij de EU te leggen, mocht het in oktober tot een No Deal komen. In een brief die hij maandagavond aan Tusk en de Europese leiders verstuurde, had de Britse premier laten weten niet geïnteresseerd te zijn in een aanpassing van de backstop, een terugvaloptie die moet voorkomen dat er een zichtbare grens komt tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek.

Londen wil dat deze ‘anti-democratische’ verzekeringspolis verdwijnt, omdat ‘het niet overeenkomt met de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk als een staat’. Door een backstop zou Noord-Ierland min of meer worden afgesneden van de rest van het land, totdat er een grensoplossing is gevonden.

De Europese leiders hebben vooralsnog geen behoefte om opnieuw met de Britten te gaan praten, al is er wel discussie mogelijk over de politieke verklaring. Volgens de EU heeft Johnson niets nieuws in de aanbieding en misleidt hij zijn gehoor over wat de backstop precies inhoudt. Het gat tussen beide kampen is nog nooit zo groot geweest. Als de Britten zonder akkoord weglopen, is het aan de Dublin en Brussel om wel of geen grensposten neer te zetten. De Britse regering is van plan om de grenzen open te zetten en amper importtarieven te heffen, wat goed kan zijn voor de Britse consument, maar fataal voor de Britse industrie.

Bij monde van Brexit-minister Stephen Barclay heeft de Britse regering tevens laten weten dat er vanaf september geen Britse vertegenwoordigers meer zullen aanschuiven bij EU-vergaderingen.