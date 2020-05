Boris Johnson zegt zelf het coronavirus te hebben onderschat

Normaliter had Johnson langer vrijgenomen, maar er zijn belangrijke beslissingen aanstaande, waarvoor hij alleen zichzelf geschikt acht die te communiceren. Beeld AFP

Britse artsen hebben tijdens het ziekenhuisverblijf van Boris Johnson actief gewerkt aan een draaiboek voor het geval hij zou komen te overlijden. Het ging op een gegeven moment zo slecht dat de kans dat hij, in comateuze toestand, aan de beademing zou komen te liggen fiftyfifty was. Dat heeft de premier gezegd in een emotioneel interview met The Sun on Sunday. Hij gaf toe het coronavirus te hebben onderschat.

In het exclusieve gesprek met de zondagskrant, een maand na zijn ziekenhuisopname, zei Johnson zich dood te zijn geschrokken toen zijn toestand verslechterde, ondanks het pompen van liters zuurstof in zijn lichaam. ‘De verdomde metingen zagen er steeds slechter uit’, vertrouwde hij de interviewer toe, ‘en ik dacht bij mezelf: er is geen medicijn. Hoe kom ik hieruit?’ Hij kwam eruit, en met Pasen kon hij het ziekenhuis verlaten.

Met tegenzin was hij de zondag daarvoor opgenomen. De 55-jarige ging daarvoor enkel naar het ziekenhuis bij een rugbyongeluk of om bij de geboorte van zijn kinderen te zijn. Van zijn coronadiagnose had hij niet wakker gelegen, temeer omdat het voor de meeste mensen niet meer is dan een flinke griep. Bij hem waren de symptomen zwaarder, reden dat hij na dagen van kuchen naar het ziekenhuis was gestuurd, waar hij meteen een buisje in zijn neus kreeg.

Hij was blij met de kundigheid van de twee verzorgende artsen aan zijn bed, Nick Price and Nick Hart. Om die reden hebben Johnson en zijn vriendin Carrie Symonds hun woensdag geboren zoontje als derde naam Nicholas gegeven. De 32-jarige Symonds is in het ziekenhuis van University College bevallen. Later op de dag liep een stralende Johnson 10 Downing Street binnen.

Bij een persconferentie werd evenwel duidelijk dat de premier nog steeds kortademig is. Normaliter had hij langer vrijgenomen, maar er zijn belangrijke beslissingen aanstaande, waarvoor hij alleen zichzelf geschikt acht die te communiceren. De regering is namelijk van plan de lockdown later deze maand te versoepelen en op 1 juni de lagere scholen te openen.

Het probleem voor Johnson is dat de campagne om Britten binnenshuis te houden zo doeltreffend is, dat een meerderheid van de bevolking te bang is om weer naar kantoor of een restaurant te gaan. Vooral de Conservatieve achterban heeft de lockdown omarmd. De beduchtheid om terug te keren naar het gewone leven kan veranderen als de regering stopt salarissen van werknemers die met verlof zijn gestuurd te vergoeden.