‘Boris Johnson zal op de klimaattop moeten laten zien dat hij serieus is’

Dag Patrick, waar tref ik je?

‘Ik sta nu ergens aan de oevers van de Clyde, de rivier die door Glasgow stroomt. Ik ben op zoek naar het congrescentrum waar ik moet zijn. Bij aankomst hier zag ik een kleine demonstratie van allerlei religieuze leiders. Joden, hindoes, christenen, moslims. Allemaal over het klimaat, een soort klein pelgrimsoord leek het. Het was eigenlijk een keurige serie lezingen, geen grootscheepse demonstratie. Die worden nog wel verwacht.’

Hoe ben je er naartoe afgereisd? Toch wel met de trein hoop ik?

‘Jazeker! Daarbij had ik nog wel een gelukje, want bij de directe trein tussen Londen en Glasgow waren grote problemen ontstaan vanwege het noodweer hier. Een trein met een paar ministers erin is gestopt omdat er een boom op de rails was gevallen. Er zijn hier sowieso veel overstromingen momenteel, met name op de grens tussen Engeland en Schotland. Maar ik ben via de oostkust gegaan, dus ik was mooi op tijd.’

Waarom is het eigenlijk in Glasgow?

‘Haha, dat is een goede vraag. Het is ooit bedacht door de Britse regering en heeft vermoedelijk ook wel wat politieke redenen, om Schotland aan het Verenigd Koninkrijk te binden. Er zijn hier de afgelopen jaren een paar grote congressen geweest, dus er is ook bewezen dat Glasgow dit kan organiseren.’

Zijn de inwoners trots?

‘Ja ik heb wel wat mensen gesproken die het leuk vinden dat de aandacht van de wereld op hen gericht is. Het is met name een goede zaak voor de Aziatische curryhouses waar Glasgow bekend om staat. Je kunt er heel lekker eten en na de strenge lockdown kunnen ze nu wat meer geld verdienen. Er komen 25 tot 30 duizend mensen hiernaartoe, de hotels zitten vol, dus het is financieel een grote opsteker voor de stad.

Het congrescentrum in het immer grauwe Glasgow. Beeld Patrick van IJzendoorn

‘Ik kom nu aan bij het congrescentrum, dat staat achter grote hekken als een soort burcht, met veel bewaking. Sowieso is er enorm veel politie op de been. Er stonden hier net vijf demonstranten met een spandoek op een brug en ik hoorde een politieagent dat meteen doorseinen. Ze zijn hier heel streng op demonstraties.’

Wat valt er de komende dagen te beleven?

‘Vandaag was er binnen in de congreshal de opening met een toespraak van de Schotse minister Alok Sharma, die verantwoordelijk is voor de organisatie. Er is overigens wel enige vrees bij de Britse regering dat de top gaat mislukken, omdat grote landen zoals China, Brazilië en Rusland ontbreken. In de kranten hier staan sappige verhalen dat er nu al ruzie is binnen de regering wie de schuld krijgt als het mislukt.

‘Op de agenda van morgen staan toespraken van wereldleiders, die gaan daarna weer weg en dan mogen de mensen achter de schermen aan het werk. Het bekende handwerk. Je hebt nog kans dat als het spannend wordt de wereldleiders op het eind weer terugkomen om het akkoord te voltrekken.

‘Boris Johnson zal hier wel voortdurend aanwezig zijn als gastheer. Daarbij heeft hij één groot probleem: de koningin is er niet. Dat lijkt triviaal, maar het is zijn geheime troef. Die kan bij recepties wereldleiders charmeren. In plaats daarvan hebben we nu prins Charles, die heeft dat charisma van zijn moeder niet.

‘Verder wordt hier grote demonstraties verwacht op zaterdag 6 november. Extinction Rebellion zal snel arriveren. De Rainbow Warrior-boot van Greenpeace zal ergens in de komende dagen de haven binnen varen, zonder toestemming van de autoriteiten. Dus dat belooft wat.’

Hoe gaat Johnson deze conferentie in?

‘Hij geeft morgen een toespraak waarin hij een miljard pond extra zal beloven voor de klimaatfinanciering voor armere landen. Dat geld komt volgens mij uit het potje voor ontwikkelingshulp, dat hebben ze leeggemaakt.

‘Johnson moet de anderen overtuigen dat het hem menens is, dat hij serieus is. Het gaat bij hem vaak gepaard met grappen. Toen hij recent de VN toesprak refereerde hij aan Kermit de Kikker. Dat vinden ze op partijcongressen van de Tories geweldig, maar op conferenties valt dat dood.’