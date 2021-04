Boris Johnson worstelt met corona-paspoort: voorlopig geen identificatieplicht bij de pubs

Een gesloten kroeg in Londen. Op 12 april mogen de kroegen weer open, onder nieuwe voorwaarden. Beeld EPA

Er was verbazing toen Johnson een week geleden pleitte voor corona-controles aan de deur van kroegen en restaurants. Eerder dit jaar had de Britse premier gezegd niets te zien in deze inbreuk op de privacy. Sterker, in een ver verleden ging hij regelmatig tekeer tegen plannen van de regering-Blair om een identificatieplicht in te voeren. Hij beweerde indertijd zo’n identificatiekaart letterlijk te zullen opeten ten overstaan van de ambtenaar die om zo’n bewijs zou vragen.

De nieuwe Boris Johnson is onder druk van de coronacrisis niet meer de vrijzinnige politicus van voorheen. Geen premier in de geschiedenis heeft de vrijheid van zijn landgenoten dusdanig moeten inperken. Nu heeft Johnson de grootste moeite om de roep om corona-paspoorten te weerstaan. De invloedrijke oud-premier Tony Blair is er een vurig voorstander van, wat ook geldt voor de ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid. Opinieonderzoeken hebben uitgewezen dat zes op de tien Engelsen bereid zijn hun medische staat te onthullen in ruil voor een pint.

Minister Michael Gove is de voors en tegens nu aan het inventariseren, maar duidelijk is al wel dat zo’n virtueel corona-paspoort er uiteindelijk zal komen. Daarin komt te staan of iemand is gevaccineerd, dan wel recentelijk getest of beschikt over antistoffen. De vraag is vooral wanneer het zal worden ingevoerd en in welke situaties ernaar kan worden gevraagd. Het gaat vrijwel zeker, zo heeft Johnson al gezegd, een rol spelen bij het maken van internationale reizen.

Proefevenementen

De regering zal komende dagen enkele proefevenementen aanwijzen. Daarbij wordt gedacht aan de FA Cup-finale op Wembley waar 21 duizend mensen aanwezig zullen zijn, het wereldkampioenschap snooker en enkele uitgaanslocaties in Liverpool. Pas na de zomer, wanneer iedereen de kans op een prik heeft gehad , zal het corona-paspoort massaal worden ingezet. Om zijn critici tegemoet te komen, heeft Johnson gezegd dat het een tijdelijke maatregel zal zijn, maar aan dit soort beloften wordt weinig waarde gehecht.

Johnson heeft vooral te maken met weerstand uit eigen kring omdat er binnen de Conservatieve Partij van oudsher een afkeer bestaat jegens identiteitskaarten. Voor het eerst en laatst hadden de Britten een identificatieplicht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of het corona-paspoort door het Lagerhuis kan worden tegengehouden, hangt af van de oppositie. Labour-leider Keir Starmer heeft het afgedaan als ‘on-Brits’, maar het is niet duidelijk of hij zijn fractie zal opdragen tegen te stemmen. De liberaal-democraten zijn sowieso tegen.

Een probleem is dat niet iedereen gevaccineerd zal zijn bij de invoering van zo’n paspoort, waardoor een soort apartheid dreigt te ontstaan. De regering hoopt dat het vooruitzicht van vaccinatiepaspoorten de vaccinatiebereidheid zal vergroten. Een ander probleem is dat de controle erop veel tijd, geld en mankracht kost, wat het economische herstel zal hinderen.

De Deense firma die het corona-paspoort zal ontwikkelen, heeft gezegd dat de app ook kan worden gebruikt voor familiefeestjes - een gruwelijke gedachte voor Conservatieve tegenstanders. Maar Johnson heeft verzekerd dat hij er alles aan wil doen om zijn burgers te beschermen tegen het virus waarmee hij zelf ervaring heeft opgedaan.