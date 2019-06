Boris Johnson wil schuld van 39 miljard bij EU niet betalen zonder beter akkoord

Beeld REUTERS

Tot maandag kunnen kandidaten voor het leiderschap van de Conservatieve Partij zich melden. Daarna begint voor de zestien kandidaten een afvalrace die ruim een week gaat duren. De afgelopen week hebben drie van de kandidaten opzien gebaard door hun onthullingen over drugsgebruik in het verleden.

Na de afvalrace mogen de partijleden stemmen over de twee overblijvers. Wanneer Boris Johnson dat stadium bereikt, en die kans is groot, zal hij zonder twijfel de meeste stemmen krijgen. Onder bevolking is Rory Stewart de populairste kandidaat, maar zijn compromisbereidheid valt niet goed bij de leden van de regeringspartij. Voor hen is Johnson, die de strijd om het leiderschap in 2016 voortijdig staakte, al jaren de held. Hij weet dat harde woorden aan het adres van Brussel, zoals over de openstaande rekening, het goed doen. Volgens Johnson moeten de Britten serieus bereid zijn een No Deal te accepteren. Pas dan, zo is zijn verwachting, zullen Europese leiders toeschietelijker worden.

Zijn voornaamste rivalen zijn de gematigde kandidaten Michael Gove, Sajid Javid en Jeremy Hunt, terwijl Dominic Raab een gevaar vormt op de rechterflank. Volgens zijn oude rivaal Gove brengt een No Deal het gevaar van een motie van wantrouwen met zich mee, waarna de regering valt. Dat kan leiden tot een machtsovername van Jeremy Corbyn of zelfs de eurogezinde Liberaal-democraten. Of van Nigel Farage. De rabiate Brexiteer Raab heeft niet uitgesloten dat hij het parlement tijdelijk wil ontbinden om een No Deal veilig te stellen, een maatregel die wordt gezien als ondemocratisch en die koning Karel I in de zeventiende eeuw letterlijk zijn hoofd heeft gekost.

Het debat gaat niet alleen over Europa. Gove heeft bijvoorbeeld voorgesteld om de btw af te schaffen om de economie na Brexit een stimulans te geven. Meer opzien baarde zijn bekentenis dat hij een jaar of twintig geleden, toen hij nog als journalist werkte, regelmatig cocaïne te hebben gesnoven. Daarmee overtroefde hij de jointjes die Boris Johnson beweerde te hebben gerookt als student, de ‘cannabis lassi’ die Jeremy Hunt heeft gedronken en de opium die Rory Stewart had gebruikt op een bruiloft tijdens een reis door Iran. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock kon niet achterblijven en beweerde op Oxford te hebben geblowd.

Johnson kan op de steun rekenen van het grootste deel van ERG, de invloedrijke genootschap van harde Brexiteers binnen de partij. Zijn aantrekkingskracht reikt echter verder. Een van zijn fans is Nimco Ali, een feministe van Somalische origine die net een onderscheiding heeft gekregen van de koningin. In een opiniestuk schreef Ali, die doet denken aan Ayaan Hirsi Ali, dat Johnson, als burgemeester van Londen, de eerste politicus was die haar strijd tegen genitale verminking van meisjes serieus nam.