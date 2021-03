Boris Johnson wil een ‘warme sfeer’ in zijn ambtswoning, maar wie zal dat betalen?

De Britse premier Boris Johnson geeft zijn coronapersonferenties vanuit Downing Street 10. Beeld AFP

Iedere Britse premier wil de wereldberoemde ambtswoning naar eigen smaak inrichten, wat doorgaans met veel publiciteit gepaard gaat. De eerste 30 duizend pond (35 duizend euro) van een verbouwing is voor rekening van de Britse belastingbetaler, maar dat is niet altijd genoeg. Begin deze eeuw gaven de Blairs tonnen uit aan een nieuw woondecor, waarbij alleen al de behangrollen 70 pond per stuk (ruim 80 euro) zouden hebben gekost. De puissant rijke Camerons investeerden een ton in een strak modern, minimalistisch interieur.

Voor Boris Johnson is het probleem dat hij lang niet zo rijk is, terwijl de verlangens van zijn verloofde Carrie Symonds mogelijk twee ton gaan kosten. Ze wil dat de bekende Lulu Lytle van designbureau Soane Britain de twee appartementen een warme sfeer gaat geven, met wandtapijten, fraaie rieten stoelen en veel vintage. Om dat te bekostigen zou Johnson een stichting willen opzetten, waar bevriende miljonairs, zoals Hogerhuislid Zac Goldsmith en ondernemer Patrick Bamford hun donaties kwijt kunnen.

Tegenprestaties

In de Verenigde Staten wordt deze constructie gebruikt door de bewoners van Het Witte Huis. Of het ook kan in Engeland, is de vraag. Een voorwaarde voor registratie bij de Charity Commission zou het openstellen voor het publiek kunnen zijn, iets waarom Boris Johnson en zijn jonge gezin niet staan te springen. Een ander bezwaar is dat donaties nogal eens gepaard gaan met tegenprestaties. De woordvoerders van Downing Street 10 willen niet ingaan op berichten in de Engelse pers over de renovatieplannen.

Bekend is wel dat de regering-Johnson omgerekend drie miljoen euro heeft uitgegeven aan het opknappen van het belendende Downing Street 9, waar Johnsons woordvoerder Allegra Stratton haar dagelijkse, door de televisie uitgezonden persconferenties zal houden. Ook dit heeft de premier afgekeken van Het Witte Huis. Johnson wordt ervan beticht te veel geld uit te geven aan PR. Er staan liefst drie fotografen op de loonlijst van Downing Street, die de werkzaamheden van Johnson vastleggen, alsmede de capriolen van diens hond Dilyn.