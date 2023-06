Boris Johnson vertrekt uit Lagerhuis na ‘volksgericht’ rond Partygate

Boris Johnson. Beeld Oli Scarff / AFP

In een verklaring schrijft Johnson vrijdagavond dat hij een brief heeft ontvangen van de parlementaire commissie die onderzoek heeft gedaan naar de vraag of hij het Lagerhuis wel of niet bewust heeft voorgelogen na de onthullingen over lockdownborrels op Downing Street. Daaruit wordt volgens de Conservatieve politicus duidelijk dat ‘ze vastberaden zijn om de procedure tegen mij te gebruiken om mij uit het parlement te verdrijven’. ‘Vanaf het begin is het hun doel geweest om me schuldig te bevinden, ongeacht de feiten’, schrijft hij. ‘Dit is de definitie van een volksgericht.’

Partygate had reeds een doorslaggevende rol gespeeld bij het spectaculaire verlies van zijn premierschap, een klein jaar geleden. Zowel binnen zijn eigen partij als onder de bevolking leefde woede over het feit dat Johnson zich tijdens de pandemie niet had gehouden aan de draconische lockdownbeperkinen die hij had opgelegd. Na lang te hebben ontkend, gaf Johnson uiteindelijk toe dat hij sommige regels onbewust had overtreden. Volgens hem was de regelgeving in de ambtswoning niet geheel duidelijk omdat privé en werk daar nogal eens door elkaar lopen.

Coronaboete

Naar aanleiding van de onthullingen had Johnson een coronaboete gekregen omdat hij op 19 juni 2020 aanwezig was bij het aansnijden van zijn verjaardagstaart. Over deze bijeenkomst was indertijd aan de hand van een persbericht gewag gemaakt in The Times, maar pas anderhalf jaar later ontstond er grote publieke verontwaardiging. Na die boete en een Partygate-rapport besloot het Lagerhuis om een parlementaire commissie onderzoek te laten doen naar de vraag of Johnson het parlement willens en wetens had voorgelogen. Dat lijkt nu de conclusie te zijn geweest.

In zijn verklaring schrijft hij dat het ‘achteraf gezien naïef en vertrouwend van mij was om te denken dat deze procedure ook maar enigszins nuttig of eerlijk zou kunnen zijn’. Volgens Johnson is er een ‘heksenjacht’ gaande, ‘om wraak te nemen voor Brexit en uiteindelijk het resultaat van het referendum van 2016 terug te draaien’. Die heksenjacht zou het werk zijn van de oppositiepartijen en enkele parlementsleden van Johnsons eigen Conservatieve Partij. De commissie beschuldigt hij van een ‘politieke huurmoord op iemand waar ze tegen zijn’.

Sneer naar Sunak

Johnson, die in 2001 het Lagerhuis betrad, geeft zijn zetel op, maar spreekt niet van een definitief vertrek uit de politiek. Tegen The Times zegt hij dat hij het parlement ‘in ieder geval voor nu’ de rug toekeert. In de verklaring deelt hij nog een sneer uit naar premier Rishi Sunak. ‘Toen ik vorig jaar mijn ambt verliet, stond de regering slechts een handvol procentpunten achter in de peilingen. Die kloof is nu enorm vergroot. Slechts een paar jaar na het behalen van de grootste meerderheid in bijna een halve eeuw, loopt die meerderheid nu duidelijk gevaar.’

Johnson vertegenwoordigt het West-Londense kiesdistrict Uxbridge & South-Ruislip. De kans is groot dat Labour deze zetel bij de komende verkiezingen gaat veroveren, reden dat Johnson al op zoek was naar een kiesdistrict waar de Conservatieven altijd winnen. Na het aftreden van Theresa May in de zomer van 2019 was hij premier geworden, aan langgekoesterde droom. Met de belofte om Brexit te voltooien, won hij in december van dat jaar bij de verkiezingen de grootste Conservatieve Lagerhuismeerderheid sinds de jaren van Margaret Thatcher.

Lockdown

De pandemie was een lastige tijd voor Boris Johnson. Hij was aanvankelijk terughoudend met het instellen van een lockdown, maar uiteindelijk ging hij toch overstag. In het voorjaar van 2020 kreeg hij het virus en belandde hij op de intensive care. Hij gaf daarna leiding aan een succesvol vaccinatieprogramma en in de zomer van 2021 ging Engeland als het eerste land van Europa weer volledig open. Het feit dat hij op Downing Street laconiek omging met de door hem ingestelde regels heeft de vraag doen opwerpen of hij zelf wel geloofde in zijn strikte lockdownbeleid.

Het leidde in ieder geval tot zijn tragische ondergang.