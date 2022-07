Boris Johnson treedt na de zomer af als premier

Boris Johnson tijdens zijn verklaring, op straat voor zijn ambtswoning. Beeld Reuters

Omringd door zijn medewerkers, enkele trouwe ministers en zijn vrouw Carrie (met baby Romy) gaf Johnson een korte toespraak voor de beroemde deur van Downing Street 10. Hij richtte zich vooral tot de kiezers die hem drie jaar geleden een mandaat hadden gegeven en beweerde en passant het slachtoffer te zijn geworden van het kudde-instinct van Westminster. In de afgelopen dagen heeft hij zo lang mogelijk geprobeerd aan te blijven, maar dat bleek onmogelijk te zijn.

Johnson heeft altijd benadrukt dat hij door het volk is gekozen. Met name in Midden- en Noord-Engeland hebben veel kiezers niet zozeer op de Conservatieve Partij gestemd, als wel op Boris Johnson persoonlijk. Het Verenigd Koninkrijk is echter een parlementaire democratie, waar een afgevaardigde wordt gekozen in een kiesdistrict en de premier wordt uitverkoren door zijn collega-volksvertegenwoordigers. Johnsons visie past meer bij een presidentieel systeem.

Er is nu discussie ontstaan over de vraag of hij nog wel een paar maanden kan aanblijven. Het drama van de afgelopen dagen heeft voor veel woede en kwaad bloed gezorgd binnen de regeringspartij. Bovendien is er na het opstappen van meer dan vijftig leden van de regering een bestuurscrisis ontstaan. Veel Conservatieven willen dat vicepremier Dominic Raab interim-leider wordt.

Tijdrekken

Johnsons aartsrivaal, zijn voormalige topadviseur Dominic Cummings, heeft gewaarschuwd dat zijn oude baas nog lang niet weg is. ‘Ik ken die knul,’ twitterde hij, ‘en ik kan je vertellen dat hij niet denkt dat het voorbij is. Hij denkt: ‘Er is een oorlog aan de gang en dan kan er van alles gebeuren. Tijdrekken, tijdrekken. Ik kan nog steeds opstappen, ik heb een mandaat, de achterban houdt van me. Ik moet september halen’.’ Inmiddels heeft Johnson nieuwe ministers aangesteld om verder te gaan.

Als Johnson per direct opstapt, zal zijn premierschap twintig dagen korter zijn dan dat van zijn voorganger, Theresa May. De premier was van plan om op trumpiaanse wijze door te vechten, maar de genadeklap werd donderdagochtend uitgedeeld door Nadhim Zahawi, de net aangestelde minister van Financiën. ‘Minister-president,’ liet hij weten, ‘dit is niet houdbaar en zal alleen maar slechter worden, voor jou, de partij, en nog belangrijker, het land. Je moet het juiste doen en nu weg gaan.’

Johnson heeft ook telefonisch contact gehad met de koningin, maar het paleis laat niets los over de inhoud van het gesprek.

Boris Johnson geeft een verklaring op straat voor Downing Street 10. Beeld AFP

Johnson is drie jaar premier geweest en zal de geschiedenis ingaan als een politieke showman die zijn land uit de Europese Unie heeft geleid. Leden van de Conservatieve Partij gaan nu voor de derde keer in zes jaar een nieuwe leider kiezen. Deze wordt automatisch premier. Onder diens leiding zal de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU naar verwachting verbeteren.

Voor Johnson komt een einde aan een enerverend premierschap dat veel korter heeft geduurd dan hij had gedroomd. Politieke hoogtepunten waren het voltooien van de Brexit, het vaccinatiesucces tijdens de pandemie en zijn leiderschap in de Oekraïnecrisis. Hij ging ten onder aan zijn gebrek aan integriteit en zijn neiging om de waarheid te verdoezelen.

Lockdownborrels

Sinds de eerste berichten over lockdownborrels op Downing Street 10, eind vorig jaar, hing Johnsons premierschap aan een zijden draadje – net zoals hij tien jaar geleden zelf tijdens de Olympische Spelen met twee Britse vlaggetjes aan een vastgelopen kabelbaan hing in een Londens park. Dat beeld droeg indertijd bij aan zijn imago als politieke stuntman. Hij was een meester in het enthousiasmeren van collega’s, kiezers en zijn eigen personeel, maar voor het besturen van een land waren andere kwaliteiten vereist.

Lange tijd piekerde hij er niet over om op te stappen, erop wijzend dat hij het goed deed in de grote dossiers. Steeds meer partijgenoten begonnen zich zorgen te maken over de schade die hij met zijn immorele en wispelturige gedrag toebracht aan partij en koninkrijk. Begin juni probeerde een deel van de fractie tevergeefs hem weg te stemmen, maar hij kreeg toen nog het voordeel van de twijfel. Dat voordeel verdampte na verloren verkiezingen en een nieuwe affaire – waarbij hij wederom bleek te hebben gelogen.

Gevecht tegen de bierkaai

Zelfs na het opstappen van de topministers Rishi Sunak (Financiën) en Sajid Javid (Volksgezondheid) weigerde Johnson te vertrekken. Wat woensdag volgde, was een gevecht tegen de bierkaai. De vooraanstaande minister Michael Gove riep Johnson op de strijd te staken, in het Lagerhuis gaf Javid een vernietigende afscheidstoespraak en het ene na het andere lid van de regering stapte op. De leegloop was dusdanig omvangrijk dat fractiemanagers geen vervangers meer konden vinden voor de opengevallen plekken.

Met Johnsons vertrek als premier dit najaar komt er een einde aan een unieke tijd in de Britse politiek. Hij was aan de macht gekomen dankzij de Brexit, een gebeurtenis die mede door hem is veroorzaakt. Met zijn ongerijmde gedrag en zijn ongekamde haardos wist hij niet alleen zijn eigen achterban te verleiden, maar ook hele groepen kiezers uit het noorden van het land die niet eerder in hun leven Tory hadden gestemd. Maar Johnson stond ook bekend om zijn roekeloze en egocentrische gedrag, zowel in zijn persoonlijk leven als in de politiek. Dat heeft tot zijn pijnlijke ondergang geleid.

Er is geen evidente favoriet om Boris Johnson op te volgen. Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss en de dinsdag als minister van Financiën afgetreden Rishi Sunak worden vaak genoemd. Tot de andere kandidaten behoren Penny Mordaunt, Nadhim Zahawi, Suella Braverman, Tom Tugendhat en Steve Baker. Binnen twee weken zal de fractie de longlist uitdunnen tot twee kandidaten. Tijdens het zomerreces kunnen de 200 duizend leden van de Conservatieve Partij een nieuwe leider kiezen, die dan meteen premier wordt. Deze kan verkiezingen uitschrijven om een eigen mandaat te verwerven.

In zijn afscheidstoespraak omschreef Johnson zo’n leiderschapsverkiezing op kenmerkende wijze als een ‘briljant darwiniaans systeem’.