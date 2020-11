Boris Johnson stuurt topadviseur en Brexitstrateeg Dominic Cummings de laan uit

Dominic Cummings, het brein achter de referendumcampagne en de verkiezingswinst van Boris Johnson, bij vertrek van 10 Downing Street. Beeld REUTERS

Eerder was bekend geworden dat hij voor Kerstmis zou opstappen, maar Johnson stuurde hem vrijdagmiddag de laan uit, zo meldde The Financial Times, nadat hij whatsapp-berichten onder ogen had gekregen waarmee Cummings zijn aanstaande echtgenote Carrie Symonds wilde beschadigen.

Als brein achter de referendumcampagne en de overwinning bij de Brexit-verkiezingen van een jaar geleden genoot Cummings veel krediet. Conservatieve kamerleden, echter, hebben de Brexitstrateeg altijd beschouwd als een paard van Troje. Het was aan Cummings om de Brexit tot een goed einde te brengen, en hij had begin dit jaar al laten doorschemeren dat hij maar een jaar zou aanblijven. Hij bracht niet alleen zijn vertrouwelingen naar Downing Street, maar tevens een ijzeren discipline en doelgerichtheid. Tegenspraak werd niet geduld door de Mad Mullahs, zoals zijn volgelingen werden genoemd.



Deze aanpak werkt prima bij een campagne, maar niet bij de coronacrisis die plotseling uitbrak. Besturen bleek moeilijker te zijn dan campagne voeren. Het Britse coronabeleid werd gekenmerkt door verkeerde inschattingen, holle slogans, dubieuze modellen en vriendjespolitiek bij aanbestedingen. Bovendien ondermijnde Cummings zijn eigen lockdown door tegen de regels in met zijn gezin op pad te gaan. Conservatieve Lagerhuisleden zagen het met toenemende radeloosheid aan. Vooral het door Cummings gepropagandeerde lockdownbeleid ligt zeer slecht in deze kringen.

Beeld REUTERS

De premier zelf stuiterde als een bal tussen de twee kampen: Cummings & Co tegenover de Conservatieven. Johnson probeerde iedereen te vriend te houden, met als resultaat dat hij iedereen van zich vervreemdde. Steeds vaker werd de vraag gesteld wie het land nu eigenlijk regeerde. Sterker: of het land überhaupt wel werd geregeerd. Woensdag greep Johnsons verloofde Symonds in door de benoeming van Cummings’ waakhond Lee Cain tot stafchef tegen te houden. Dat was voor Cummings het sein dat zijn einde nabij was. Een jaar geleden stonden Cummings, Johnson en Symonds nog lachend op eem foto die in de verkiezingsnacht was genomen.



Leven na de Brexit

Twee gebeurtenissen hebben bijgedragen aan Cummings’ val. Ten eerste de nieuwe lockdown waarmee hij Johnson tegen diens zin heeft opgescheept. Deze bleek te berusten op dubieuze modellen en statistieken. Daarbij kwam de verkiezing van Joe Biden, die Johnson noopte om na te denken over het leven na de Brexit. Een belangrijk raakvlak tussen Londen en Washington zal klimaatpolitiek worden, een onderwerp bovendien dat Symonds na aan het hart ligt en Cummings slecht matig kan boeien. Komend jaar is Boris Johnson gastheer bij de klimaattop van de VN in Glasgow.

Terwijl Cummings met snel ingeslagen flessen champagne bij zijn Noordlondense woning werd gesignaleerd, kwamen vanuit Brussel geluiden dat het vertrek van de Brexit-ideologen misschien een teken is dat Johnson toch te porren valt voor een Brexitakkoord. Dat moet komende week blijken. Aan Britse zijde is vooralsnog geen koersverandering zichtbaar. De No Deal-voorbereidingen gaan onverminderd door, ook al kwam het werk aan een megaparkeerplaats voor vrachtwagens in Kent wegens overmatige regenval stil te liggen. Dit is een project van Michael Gove, ‘Brexitminister’ en beschermheer van Cummings.

Of, zoals de Britten zeggen: it never rains but it pours.