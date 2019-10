Boris Johnson stuurt Brussel een uitstelverzoek - ongetekend

Anti-Brexit-demonstranten zaterdag in Londen. Beeld REUTERS

EU-chef Donald Tusk moest raar hebben staan kijken toen de post uit Londen binnenkwam. Eerst arriveerde er een fotokopie van de wet waarin Johnson gedwongen wordt uitstel aan te vragen. Vervolgens een brief van de Britse EU-ambassadeur waarin staat dat dat document van het parlement afkomstig is. En tenslotte kwam er een wel getekende brief van Johnson waarin deze stelt geen reden te zien voor uitstel.

Voor Johnson is dit een revanche op de volksvertegenwoordiging die hem wederom had dwars gezeten. Vol hoop was Johnson met een deal uit Brussel teruggekeerd en er leek zelfs een meerderheid voor te vinden zijn, anders dan bij de drie pogingen van Theresa May. Voor de Churchill-fan in 10 Downing Street bleek het Finest Hour te zijn aangebroken. Op tijd de EU verlaten met een deal, wie had dat voor mogelijk gehouden.

Voor de remainers in het parlement resteerde er een ding: tijdrekken. De Conservatief Sir Oliver Letwin, een van de remainers die vorige maand door Johnson voor straf uit de Conservatieve fractie was gezet, had een listig plan bedacht: laat de regering sowieso uitstel aanvragen, om op deze manier de angel uit de stemming te halen. Letwin staat in Westminster bekend als een brekebeen, maar zijn sabotageplot bleek te werken.

Hoewel deze deftige partycoryfee, net als Johnson een Old Etonian, zelf voor het akkoord zegt te zijn, zagen de EU-gezinden in het Lagerhuis een uitgelezen kans om de triomfantelijke premier op zijn nummer te zetten. Voor de Noord-Ierse DUP, buitenspel gezet door Johnson, was het een gelegenheid om wraak te nemen. Bij het verlaten van het Lagerhuis werd Sir Oliver als een volksheld onthaald door anti-Brexit demonstranten.

Het is begrijpelijk dat er na de stemming gejuich klonk in de oppositiebankjes en bij de duizenden anti-Brexit demonstranten op het parlementsplein. Maar het kan een pyrrusoverwinning blijken. Johnson weet zich gesterkt door het besef dat de meeste Britten Brexit zat zijn en de strubbelingen, hoe vermakelijk ook, in het Lagerhuis helemaal. Afkeer van het ‘remain-parlement’ is een peiler van zijn strategie.

Vastbeslotenheid

Na de stemming toonde hij geen teleurstelling maar vastbeslotenheid. Reeds in de ochtend had 10 Downing Street laten doorschemeren dat er geen stemming zou komen als Letwin zijn zin zou krijgen. Mogelijk komt de stemming over het akkoord er maandag alsnog. De regering kan ook de wetgeving voor het scheidingsakkoord komende week al agenderen, zodat er snel duidelijkheid komt.

Het moet net mogelijk zijn om de wetgeving voor de Allerzielen-deadline door het Lager- en Hogerhuis te krijgen, maar op dit parlement valt geen peil te trekken. Nog steeds ziet het er gunstig uit voor Johnson. Een deel van de kamerleden die voor Letwin heeft gestemd, zegt ook voor zijn akkoord te zijn. Dat is een bevestiging van de vermoedens van de regering dat er in potentie net aan een meerderheid is.

Aanvankelijk leek het erop dat Johnson helemaal geen brief zou sturen, maar hij deed het uiteindelijk toch. Drie zelfs. ‘Ik zal onze vrienden en collega's in de EU precies vertellen wat ik in de afgelopen 88 dagen van mijn premierschap voortdurend heb gezegd, namelijk dat verder uitstel slecht voor dit land is, slecht voor de EU en slecht voor de democratie,’ liet de premier via een woordvoerder weten.

Eerder op de avond heeft de Franse president Emmanuel Macron laten weten niet akkoord te zullen gaan met uitstel zonder dat daar een duidelijke reden toe is, zoals verkiezingen of een nieuw referendum. Mark Rutte heeft telefonisch contact met Johnson gehad en hem succes gewenst met diens ‘volgende stappen in het Lagerhuis'. De EU zal de ontwikkelingen in Londen komende dagen even aanzien.

Die ontwikkelingen worden steeds grimmiger. In het Lagerhuis verliet de regeringsfractie massaal de kamer toen tegen het einde van het debat toen Joanna Cherry het woord nam, het Schotse kamerlid dat een succesvol proces tegen de regering-Johnson was begonnen. Buiten het parlement werden Brexiteer Jacob Rees-Mogg en zijn 12-jarige zoontje Peter door anti-Brexit demonstranten belaagd en uitgescholden.

Rees-Mogg had zijn zoontje meegenomen om deze historische dag, aangekondigd als Super Saturday, in levende lijve te ervaren.

Boris Johnson zaterdag tijdens de behandeling van het amendement. Beeld AFP