Boris Johnson steeds verder in het nauw na nieuwe onthulling in ‘Partygate’, politie stelt onderzoek in

Juni 2020, Boris Johnson op bezoek bij een school. De premier ligt onder vuur vanwege 'Partygate'. Beeld AFP

Het komt niet vaak voor dat een premier onderwerp is van een politieonderzoek, laat staan een zittende premier. Mocht de politie bewijs vinden dat regels zijn overtreden, dan volgen er boetes. Belangrijker is dat dan ook de positie van de premier onhoudbaar wordt. Loyalisten uiten nu al hun twijfels over het aanblijven van de ooit zo populaire premier.

Het politieonderzoek volgt op de jongste onthulling over een korte verjaardagsbijeenkomst voor Boris Johnson in juni 2020. De politie stond al weken onder druk om te kijken naar de borrelcultuur in het hart van de Britse macht, maar het is geen gebruik om lockdownschendingen met terugwerkende kracht te onderzoeken. ‘Partygate’ heeft veel woede gewekt, omdat talloze Britten tijdens de lockdowns zijn beboet voor de meest triviale lockdownschendingen.

Boris Johnson stelt dat er geen regels zijn geschonden, maar zal dit nu moeten uitleggen aan de politie. Het Partygate-onderzoek van Sue Gray zal door deze ontwikkeling worden vertraagd.

Happy Birthday

Televisiezender ITV meldde maandagavond dat er op 19 juni 2020 een korte viering van Johnsons verjaardag was geweest op 10 Downing Street. Onder leiding van zijn vrouw Carrie waren dertig medewerkers bijeen gekomen om Happy Birthday te zingen en cake te eten. In die tijd gold de regel dat niet meer dan zes mensen binnenshuis bijeen mochten komen. Volgens sympathisanten van Johnson ging het niet echt om een feest, maar een bijeenkomst van een half uur.

Het nieuwtje kwam wederom uit de koker van Dominic Cummings, de voormalige topadviseur van Johnson die na zijn ontslag eind 2020 er zijn missie van heeft gemaakt om zijn oude baas ten val te brengen. Al bijna een jaar lekt hij nieuwtjes naar journalisten. Nu de coronacrisis in Engeland vrijwel voorbij is, heeft Cummings zijn aanval op Johnson verhard. Bij zijn missie krijgt Cummings, de architect van de Brexit-campagne, ironisch genoeg steun van eurogezinde Britten die van Johnson af willen.